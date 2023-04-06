В какие страны FlyArystan полетит этой весной и летом?

Авиакомпания FlyArystan
Пришла весна, а значит настала пора планировать путешествие в теплый сезон. Куда же лоукостер FlyArystan предлагает добраться доступно?
1. Баку. Прямыми рейсами из Актау (по понедельникам и пятницам) и с 2 июня из Астаны (также дважды в неделю – по понедельникам и пятницам) и. В столицу Азербайджана летим за шах пловом, прогулкой по Ичери-шехер (старый город) и гран-при Формула-1 Азербайджана.
2. Самарканд. Комфортабельный рейсы из Алматы 2 раза в неделю - по средам и субботам. Самое благоприятное время для посещения - весна. Обязательны к посещению площадь «Регистан», архитектурный комплекс «Шахи-Зинда», Соборная мечеть «Биби-Ханум» и Сиабский Базар. А также, есть отличная возможность отправиться в Бухару и Хиву на прямом поезде.
3. Ереван. С 4 мая по четвергам и воскресеньям самолеты Airbus будут летать в столицу Армении из Актау. Помимо жителей Мангыстауской области, увидеть Ереван смогут жители городов Алматы, Астана, Шымкент, Атырау, Актобе, Уральск, благодаря удобным стыковочным рейсам. В древний город летим за видами на гору Арарат, большой Каскад в Ереване, танцующими фонтанами и другими архитектурными достопримечательностями.
4. Кутаиси. К уже привычным прямым рейсам из Астаны, Актау, Атырау и Шымкента, с 4 июня присоединится новое направление Алматы-Кутаиси-Алматы. Из южной столицы в Грузию желающие смогут летать 2 раза в неделю - по средам и воскресеньям. Отведать кавказские шашлыки, посетить Пещеру Прометея или отправиться в какой-нибудь европейский город, теперь проще простого.
5. Бишкек. До кыргызской столицы добраться смогут жители Астаны. Возобновление рейса по данному направлению запланировано на 10 июня, рейсы будут выполняться каждый вторник и субботу. Помимо деловых пассажиров, воспользоваться доступным предложением смогут жители двух стран, летающих к родственникам или студенты.
- Билеты по всем направлениям на перелеты до конца октября* уже доступны в продаже в мобильном приложении FlyArystan или на сайте flyarystan.com. Цена билета в одну сторону включает случайное место на борту и 1 единицу ручной клади 5 кг (56*23*36см).
Обратите внимание, что некоторые рейсы авиакомпании сезонные.
Авиаперевозчик FlyArystan напоминает, что выгоднее приобретать билеты заранее, так как лето, праздничные и выходные дни являются периодом высокого спроса. Чем ближе дата вылета, тем выше может быть стоимость перелета.
Авиакомпания FlyArystan – первый казахстанский лоукостер, флот которого состоит из 14 самолетов Airbus A320. В 2022 году перевозчик впервые получил новые лайнеры с завода производителя Airbus. До конца 2023 года планируется расширение авиапарка до 19 самолетов, в том числе новыми самолетами. Также в 2022 году авиакомпания FlyArystan впервые прошла аудит Skytrax и получила 4 звезды, став одним из 12 LCC в мире, получивших этот рейтинг — пока ни один лоукостер не имеет 5-звездочного рейтинга. В маршрутной сети имеются, как внутренние перелеты по Казахстану, так и международные направления в Грузию, Армению, Турцию, Индию, Азербайджан, ОАЭ, Кыргызстан и Узбекистан.
Партнерский проект
1. Баку. Прямыми рейсами из Актау (по понедельникам и пятницам) и с 2 июня из Астаны (также дважды в неделю – по понедельникам и пятницам) и. В столицу Азербайджана летим за шах пловом, прогулкой по Ичери-шехер (старый город) и гран-при Формула-1 Азербайджана.
2. Самарканд. Комфортабельный рейсы из Алматы 2 раза в неделю - по средам и субботам. Самое благоприятное время для посещения - весна. Обязательны к посещению площадь «Регистан», архитектурный комплекс «Шахи-Зинда», Соборная мечеть «Биби-Ханум» и Сиабский Базар. А также, есть отличная возможность отправиться в Бухару и Хиву на прямом поезде.
3. Ереван. С 4 мая по четвергам и воскресеньям самолеты Airbus будут летать в столицу Армении из Актау. Помимо жителей Мангыстауской области, увидеть Ереван смогут жители городов Алматы, Астана, Шымкент, Атырау, Актобе, Уральск, благодаря удобным стыковочным рейсам. В древний город летим за видами на гору Арарат, большой Каскад в Ереване, танцующими фонтанами и другими архитектурными достопримечательностями.
4. Кутаиси. К уже привычным прямым рейсам из Астаны, Актау, Атырау и Шымкента, с 4 июня присоединится новое направление Алматы-Кутаиси-Алматы. Из южной столицы в Грузию желающие смогут летать 2 раза в неделю - по средам и воскресеньям. Отведать кавказские шашлыки, посетить Пещеру Прометея или отправиться в какой-нибудь европейский город, теперь проще простого.
5. Бишкек. До кыргызской столицы добраться смогут жители Астаны. Возобновление рейса по данному направлению запланировано на 10 июня, рейсы будут выполняться каждый вторник и субботу. Помимо деловых пассажиров, воспользоваться доступным предложением смогут жители двух стран, летающих к родственникам или студенты.
- Билеты по всем направлениям на перелеты до конца октября* уже доступны в продаже в мобильном приложении FlyArystan или на сайте flyarystan.com. Цена билета в одну сторону включает случайное место на борту и 1 единицу ручной клади 5 кг (56*23*36см).
Обратите внимание, что некоторые рейсы авиакомпании сезонные.
Авиаперевозчик FlyArystan напоминает, что выгоднее приобретать билеты заранее, так как лето, праздничные и выходные дни являются периодом высокого спроса. Чем ближе дата вылета, тем выше может быть стоимость перелета.
Авиакомпания FlyArystan – первый казахстанский лоукостер, флот которого состоит из 14 самолетов Airbus A320. В 2022 году перевозчик впервые получил новые лайнеры с завода производителя Airbus. До конца 2023 года планируется расширение авиапарка до 19 самолетов, в том числе новыми самолетами. Также в 2022 году авиакомпания FlyArystan впервые прошла аудит Skytrax и получила 4 звезды, став одним из 12 LCC в мире, получивших этот рейтинг — пока ни один лоукостер не имеет 5-звездочного рейтинга. В маршрутной сети имеются, как внутренние перелеты по Казахстану, так и международные направления в Грузию, Армению, Турцию, Индию, Азербайджан, ОАЭ, Кыргызстан и Узбекистан.
Партнерский проект