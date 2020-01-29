Фракция «Народные коммунисты»: Государство само стимулирует отток талантливой молодёжи за рубеж

Премьер-министру Республики Казахстан Мамину А.У.



Депутатский запрос



Уважаемый Аскар Узакпаевич!

В Казахстане начала действовать новая госпрограмма развития образования и науки на 2020-2025 годы. Это важнейший документ, от которого зависит продвижение во всех сферах - и в индустриализации, и в сельском хозяйстве, и в социальном развитии. Это будущее наше страны, для построения которого необходим тщательный анализ пройденного.Фракция «Народные коммунисты» считает, что анализ реализации уже сделанного в сфере образования выполнен поверхностно. Исполнение предыдущей программы на 2016-2019 годы оценено на 92%. Такая оценка основана на 12 индикаторах, 71 показателе. Практически на 100% выполнена программа по числу мероприятий.Формально все исполнено. Но можно ли говорить о достижении главной цели? Она формулировалась следующим образом: повышение конкурентоспособности образования и науки, развитие человеческого капитала для устойчивого роста экономики.Развитие человеческого капитала означает, прежде всего, повышение грамотности, особенно молодого поколения. Все остальные многочисленные индексы и показатели – лишь вспомогательные.В программе развития образования на 2011-2020 годы ставилась цель улучшить результаты учащихся казахстанских общеобразовательных школ в международных сравнительных исследованиях. Так, в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) Казахстан должен был выйти на 40-45 место. Это и есть базовый показатель, поскольку он оценивает, по сути, фундаментальную подготовку учеников – в математике, естествознании, читательской грамотности.В итоге закончилось все досрочным прекращением действия госпрограммы. Вместо нее была принята новая, рассчитанная на 2016-2019 годы. Из нее данные целевые индикаторы исчезли.Сейчас, по итогам последнего рейтинга, мы имеем серьезное ухудшение результатов. Казахстан по математике на 54-м месте из 78 стран, по естествознанию и по читательской грамотности - на 69-м месте.На последних местах мы по уровню информационной и компьютерной грамотности школьников (ICILS), по показателю грамотности взрослого населения (PIAAC).Реальность такова, что вместо развития человеческого капитала идет обратный процесс. Грамотность падает. И на селе, и на производстве уже сейчас самая острая проблема – падение уровня подготовки молодых специалистов.Говорить о вкладе человеческого капитала в устойчивость экономики также не приходится. В глобальном индексе инноваций Казахстан в 2019 году занял 79-е место, потеряв 5 позиций, по сравнению с 2018 годом.Исторически преимуществом Казахстана были высококвалифицированные трудовые ресурсы, тотальная грамотность населения. Этот задел мы растеряли.Таким образом, государство само стимулирует отток талантливой молодёжи за рубеж. Поскольку многие родители, осознавая масштабы деградации образовательной системы, отправляют детей за пределы Казахстана.Мы сами оставляем нашу страну без будущего, пока позволяем разрушать культ образования, поколениями бывший главной ценностью в казахстанских семьях.По уровню средней зарплаты Казахстан находится на 74-м месте в мире. На такие же позиции мы идем и по уровню грамотности. Несмотря на постоянный формальный рост расходов на образование и науку, мы движемся к положению страны с преобладанием дешевой и низкоквалифицированной рабочей силы.Фактически откатываемся в группу отстающих развивающихся стран, вместо того, чтобы двигаться в тридцатку лучших.Это очень тревожная тенденция, которую нельзя переломить технической программой.К тому же она продолжает генеральную линию предыдущих программ, предполагая постоянные изменения, попытку внедрения всевозможных мировых практик и моделей.Фракция «Народные коммунисты» считает, что нужно честно признать невыполнение главных целей двух предыдущих программ развития образования и приступить к выработке антикризисных мер, способных остановить падение уровня грамотности и ухудшение общего качества образования.Просим рассмотреть депутатский запрос и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.А. КонуровЖ.АхметбековГ. БаймахановаВ. КосаревМ. МагеррамовИ. СмирноваТ. Сыздыков