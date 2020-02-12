Айкын Конуров обеспокоен минимальным размером оплаты труда населения

Премьер-Министру Республики Казахстан Мамину А.У.



ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС



Уважаемый Аскар Узакпаевич!

Уровень реальных доходов является на сегодня одной из основных проблем, волнующих общество. Значительная часть наших соотечественников живут в состоянии хронической бедности, даже если имеют работу. Такое явление, как «работающая бедность», набирает масштабы, несмотря на номинальный рост экономики и очередной годовой рекорд по добыче нефти.Правительство рассматривает механизмы повышения минимальной заработной платы и доведения ее до 30% от размера средней зарплаты, а также увеличения прожиточного минимума.«Народные коммунисты» поддерживают любые инициативы, направленные на повышение благосостояния населения. Однако, предлагаемых Правительством мер явно недостаточно. Для того, чтобы казахстанцы почувствовали реальные улучшения, реформа должна быть не номинальной, а реальной.Во-первых, минимальная зарплата должна коррелировать не только со средней зарплатой, но и с реальной стоимостью жизни. Минимальный размер оплаты труда даже в расчетах должен превышать прожиточный минимум, ведь у человека могут быть еще и неработающие члены семьи.Номинальный рост заработной платы в статистике не меняет жизнь казахстанцев к лучшему, ведь темпы роста минимальной зарплаты ниже реальной скорости роста цен. И здесь наиболее красноречивым показателем выступает доля затрат на продовольствие. В Казахстане она составляет половину семейного бюджета почти у 50% граждан, что намного хуже, чем в соседней России, не говоря уже о развитых странах, где расходы на питание составляют всего 10-12%.Только за прошлый год цены на продукты выросли на 10%. Это означает, что минимальная зарплата должна возрастать значительно быстрее, чтобы общество почувствовало реальные улучшения.Во-вторых, прожиточный минимум определяет размер важных социальных показателей, в том числе черту бедности. В настоящее время она установлена на уровне 40% от прожиточного минимума, что не соответствует никакой логике. Ранее была аргументация, что такая черта была проведена в кризисный период, исходя из бюджетных возможностей. Но условия изменились, и она давно нуждается в пересмотре, для приведения в соответствии с мировыми стандартами. О чем коммунисты говорили не раз.В-третьих, назрела пора пересмотра системы оценки заработных плат в целом. Такой показатель, как средняя зарплата, является не более, чем условной математической величиной, и не показывает реальную картину. Наблюдается тенденция растущего расслоения нашего общества по уровню доходов – между отраслями, между должностями, между городской и сельской местностью, регионами. При этом, размер заработной платы все меньше привязан к трудовой отдаче и квалификации работника, и все больше определяется косвенными факторами.Требуются новые критерии оценки уровня доходов, такие как медианная и модальная заработная плата, чтобы объективно выстраивать социально-экономическую политику государства, видеть качество существующих и создаваемых рабочих мест.В-четвертых, необходимо навести порядок в вопросе задержки выплаты заработной платы на сельскохозяйственных предприятиях. Такие факты являются системными, хотя и не отражаются официально. Люди вынуждены приобретать товары первой необходимости в долг и в кредиты. В результате цены завышаются, то есть в отдаленных регионах и в сельской местности возникает своего рода дополнительный налог на право работать.«Народные коммунисты» считают, что государственная политика в сфере оплаты труда и гарантирования стандартов жизни должна быть системной и не сводиться к разовым выплатам, когда возникает очередной «социальный пожар». Поэтому мы предлагаем следующее:Первое. Установить черту бедности на уровне прожиточного минимума.Второе. Изменить методику расчета прожиточного минимума, отразив реальные расходы на непродовольственные товары и услуги, в соответствии с мировыми стандартами.Третье. Определить целевые индикаторы по планомерному снижению доли расходов на продукты в общей структуре затрат домохозяйств.Четвертое. Установить в качестве базового показателя медианную или модальную заработную плату.Коммунисты считают, что Правительству и местным исполнительным органам давно необходимо понять, что справедливость в обществе начинается с защиты интересов казахстанцев в праве на достойный уровень жизни, а не с удобных статистических показателей.Просим Вас рассмотреть и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в установленные законом сроки.А. КонуровЖ. АхметбековГ. БаймахановаВ. КосаревМ. МагеррамовИ. СмирноваТ. СыздыковОглашен 12 февраля 2020 года