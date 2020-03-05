Депутаты фракции «Народные коммунисты»: Новая «Дорожная карта бизнеса» путь в никуда

Премьер-министру Республики Казахстан

Мамину А.У.



ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС



Уважаемый Аскар Узакпаевич!

В настоящее время главным источником роста доходов населения являются государственные средства, за счёт которых идёт повышение зарплат бюджетникам, пенсий и пособий. В то же время для реального улучшения благосостояния общества ведущую роль должен играть малый и средний бизнес. Правительство предлагает фактически один инструмент его развития – программу «Дорожная карта бизнеса».Номинально доля МСБ растёт интенсивно - с 2013 года по 2019 год рост составил от 17% до 29%. Если верить отчётам, то малый бизнес растёт как на дрожжах, увеличив долю в ВРП в три с половиной раза с 6,4% до 22,6% за вышеуказанный период.Но мы видим, что принципиальных структурных изменений в экономике Казахстана не произошло. Статистический рост малого предпринимательства сложился из-за переоформления самозанятых в индивидуальные предприниматели и ещё большего стремления бизнеса сократить расходы.Надо смотреть в глаза реальности – казахстанские предприниматели пытаются сэкономить на налогах, оформляя отдельные функциональные направления и специалистов как ИП, но фактически их бизнес не растёт. Кроме того, под ударом остаются работники. Для них статус индивидуального предпринимателя на практике означает просто потерю социальных отчислений и гарантий, которые есть в трудовых договорах. Лишая фактических гарантий трудовых прав, правительство подталкивает людей к социальным протестам.Кого мы пытаемся обмануть, нагоняя статистику по переоформлению самозанятых в индивидуальных предпринимателей? Ведь все мы также понимаем – кто такие самозанятые. Это казахстанцы, перебивающиеся случайными заработками, в большинстве своём – живущие на грани нищеты. Называть их бизнесменами – издевательство.Реальный индикатор развития экономики – это доля обрабатывающей промышленности в ВВП. С 2010 по 2018 годы она выросла с 11,3% до 11,6%, т.е. всего на 0,3%. И эти три десятых процента вызывают большие сомнения в их реальности.В структуре обрабатывающей промышленности на металлургию, производство кокса, нефтепереработку, химическую промышленность, т.е. продукцию низкого передела, производимую крупным бизнесом, приходится почти 60%. Иными словами, реальная доля обрабатывающей промышленности с участием МСБ составляет не более 5-6% ВВП.В новой программе «Дорожная карта бизнеса» поставлена цель довести долю МСБ в экономике до 35% к 2025 году. Можно не сомневаться, что по статистике этот показатель будет выполнен. Но что от этого изменится для людей?Фракция «Народные коммунисты» считает, что задача государственной политики в сфере развития предпринимательства не должна сводиться к механическому увеличению доли МСБ и числа статистических предпринимателей. Это лишь имитация картины процветания бизнеса. Задача должна быть принципиально иной – формирование прослойки конкурентоспособных предприятий, которые бы стали опорой среднего класса, как фактора стабильности в обществе.Предприятия МСБ, получающие поддержку фонда «Даму», обеспечивают 20% выпуска всей продукции сектора и 20% всех занятых. Казалось бы, это доказывает важность господдержки. Но в то же время говорит о низкой конкурентоспособности бизнеса и неэффективности мер для его самостоятельного развития. В фонде «Даму» ссылаются на пример Канады, которая в 2018 году выдала МСБ по госпрограммам кредитов на 1 миллиард долларов, тогда как Казахстан – на 1,3 миллиарда. При этом у нас равное количество субъектов МСБ – 1,2 миллиона. Учитывая, что в Казахстане ровно в два раза меньше населения, получается, что у нас выше и предпринимательская активность, и уровень господдержки.Но по факту мы видим, что канадский МСБ за 2018 год обеспечил 41% экспорта страны – это 215 миллиардов долларов, 47% продукции обрабатывающей промышленности и почти 50% ВВП - 800 миллиардов долларов.Тогда как казахстанский МСБ при значительно большем уровне господдержки обеспечил 45 миллиардов долларов, т.е. в 18 раз меньше.Новая «Дорожная карта бизнеса» ведёт по старой дороге в никуда, предлагая тот же набор инструментов. И мы знаем, что это всё не для реального развития предпринимательства, а для поддержки предприятий на плаву. Безусловно, это крайне важно, чтобы сохранить рабочие места и доходы для тысяч семей. Но нужно и другое – меры по качественному развитию предпринимательства, способного и к производству, и к экспорту. Без этого мы закладываем мину замедленного действия. Ведь когда бюджет не сможет финансировать поддержку в прежнем объёме, тысячи предприятий просто свернут свою работу.Считаем необходимым наряду с текущими мерами по «Дорожной карте бизнеса» выработать долгосрочные меры по модернизации сектора малого и среднего предпринимательства в целях создания постоянных качественных рабочих мест, развития производственного потенциала. Для этого нужно перестроить и деятельность институтов поддержки бизнеса.Также просим сообщить, ведётся ли учет фактов раздробления предприятий, и какие стимулирующие меры планируется предпринять, чтобы ограничить этот процесс.Просим Вас рассмотреть и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в установленные законом сроки.А. КонуровЖ. АхметбековГ. БаймахановаВ. КосаревМ. МагеррамовИ. СмирноваТ. СыздыковОглашён 04.03.2020 г.