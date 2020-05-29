IDF Eurasia запустил проект по поддержке индивидуальных предпринимателей: Формула роста во время карантина

Галия Коянбаева, бизнес-тренер

МФО Solva запустила проект повышения финансовой грамотности. Это серия бесплатных тренингов с опытным бизнес-тренером Галиёй Коянбаевой. Цель проекта – помочь ИП в регионах сориентироваться в условиях карантина и выйти из него с минимальными потерями.



Проект повышения финансовой грамотности, организованный МФО Solva, рассчитан на индивидуальных предпринимателей в регионах. По мнению инициаторов проекта, это одна из самых уязвимых категорий в бизнес-сфере. Всё обучение проходит в режиме онлайн и для каждого региона составляет четыре дня.



В легкой и доступной форме тренер Галия Коянбаева в своих сессиях рассказывает о фундаментальных вещах для любого бизнеса: продажи в 2020 году с учётом кризиса из-за пандемии COVID-19, изучение рынка, глубокая проработка целевой аудитории, источники привлечения клиентов, выстраивание структуры продаж. Каждый курс включает в себя не только теоретическую базу, но и выполнение практических заданий для закрепления знаний и выработки соответствующих навыков у слушателей вебинаров. Помимо базовых знаний Галия Коянбаева делится и чек-листом по мягкому и безболезненному выходу из карантина.

Серия вебинаров уже состоялась для предпринимателей Павлодарской области.



«В ходе этих тренингов мы сделали диагностику общего уровня знаний предпринимателей Павлодарской области. Оказалось, что большинство участников впервые участвуют в подобном обучении», - отмечает Галия Коянбаева, - «Кроме того выяснилось, что зачастую предприниматели не могут определиться с выбором ниши и поэтому идут менее затратным путём. К примеру, обучившись на специалиста по тендерам, они занимаются госзакупками. Но при этом примерно 70% участников признались, что не любят свою работу и не видят выхода. Большинство из них не знают о финансировании, которое предоставляют микрофинансовые организации. Между тем, при грамотном подходе этот инструмент можно использовать довольно эффективно для развития собственного бизнеса».



Помимо этого, обозначилась и другая не менее серьезная проблема - предприниматели не знают базовых основ по организации структуры компании, по построению команды, выстраивании в ней отношений и постановке задач, также им не хватает знаний о продажах товаров и услуг. Впрочем, судя по отзывам участников серии вебинаров МФО Solva, эти пробелы они закрыли, получив необходимую базу знаний в ходе тренингов.



«Я узнал столько нового для своего бизнеса. Полученные знания я уже начал применять на практике, и за несколько дней мне удалось без проблем заключить два новых договора. И это в течение нескольких дней после обучения», - делится своими победами индивидуальный предприниматель Ринат Культуманов из г. Экибастуза.



«Я живу и работаю в небольшом городе. Признаться честно, предпринимателям в регионах приходится непросто, мы «варимся в своём соку» и чаще всего строим бизнес по наитию. Не всегда, конечно, правильно. Получить не просто консультацию, а четыре плодотворных дня работы с опытным и грамотным бизнес-тренером стало настоящей удачей. Каждый из нас вынес много полезного и уже начал реализовывать на практике. МФО Solva подобными проектами оказывает неоценимую поддержку казахстанским предпринимателям», - считает экибастузская предпринимательница Жанна Аринова.



Павлодарская область стала первой, где стартовал проект повышения финансовой грамотности для индивидуальных предпринимателей от МОФ Solva». В скором времени аналогичные тренинги пройдут для бизнесменов Кызылординской, Семипалатинской и Алматинской областей.



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