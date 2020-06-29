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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 12:40

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Народный проект "Шапагат": В столице проведен тренинг для людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях

Акция народного проекта «Шапағат» и психолога Дармины Поповой
В столице прошла совместная акция народного проекта «Шапағат» и психолога Дармины Поповой: «Групповой психологический тренинг среди социально уязвимых категорий населения».
Бедность и нищета – категории не только материальные, но и психологические. Как выйти из зоны комфортного дискомфорта, как наладить свою жизнь и жизнь своей семьи, как раскрыть свой скрытый потенциал и начать собственное дело? Под руководством профессионального психолога участницы тренинга из числа одиноких и многодетных мам, а также мам, воспитывающих особых детей, искали ответы на эти вопросы.

– Идея такого тренинга возникла у нас давно, – рассказывает руководитель проекта «Шапағат» Назгуль Макжан. – Большинство женщин, которые приходят к нам, хотят изменить свою жизнь к лучшему, что не может не радовать. Они не хотят просить материальной помощи, они говорят: «Помогите нам выйти из сложной ситуации, чтобы мы больше к вам не обращались».


Цель акции – поддержать женщин, дать им возможность поверить в себя и свои силы, преодолеть обстоятельства и, конечно, выйти из кризиса, в котором они сейчас находятся. Выявить скрытую депрессию, преодолеть внутренние психологические барьеры, мешающие самореализации, – это первый шаг для выхода из дискомфортной ситуации. А здесь, по мнению психолога Дармины Поповой, необходимо прежде всего разобраться в себе.

– Такие женщины очень много знают о том, как они могут помочь окружающим, – рассказывает психолог. – Как они могут поддержать своих детей, как они могут их вырастить, воспитать. Но очень мало знают о себе, о своих чувствах, о своих мыслях. Они «сильные женщины» и крайне редко признаются себе в том, что они, действительно, могут уставать. Им необходимо найти те проблемы, которые мешают им двигаться дальше, и признать их.


Психологический тренинг – завершающий этап стратегии, проводимой народным проектом «Шапағат» в отношении его подопечных.
Стоит отметить, что проект «Шапағат», нацеленный на поддержку социально незащищённых групп населения, создан по инициативе Секретаря ЦК КНПК Айкына Конурова и вот уже четыре года действует во всех областях страны благодаря волонтёрам и неравнодушным гражданам. А начинался он с открытия социального «бесплатного магазина» для нуждающихся жителей Астаны и Акмолинской области – пункта приёма-распределения при столичном горкоме КНПК.

– Все мы понимаем, что кризис нарастает и будет нарастать, – отметил тогда депутат Мажилиса от КНПК Айкын Конуров.


– Но несмотря на то, что жизнь становится всё тяжелее и тяжелее, все больше людей хотят помогать тем, кто, действительно, нуждается в помощи. Наша партия имеет опыт работы с социально уязвимыми слоями населения, и мы решили его использовать.


За прошедшее время филиалы народного проекта были открыты во всех регионах Казахстана, при горкомах и обкомах КНПК. Здесь оказывают юридическую и психологическую помощь различным категориям малообеспеченных граждан, организовывают обучающие курсы, помогают обрести новую профессию и встать на ноги. Особо актуальной работа проекта стала сейчас, в период пандемии. И дело тут не сводится к выдаче вещей и продуктовых наборов малоимущим. Хотя без этого тоже не обходится.

Одной из своих побед коммунисты могут назвать акцию «Шебер ана», где подопечных «Шапағата» обучали кройке и шитью, искусству макияжа и т.д. Недавно одна из них – Дана Набиева – открыла собственный швейный салон штор и бытовых изделий. Результат, как говорится, налицо. С такой же заботой о будущем КНПК в минувшем году провела акцию «Біз мектепке барамыз». Отказавшись от праздников, корпоративов и лишних трат, партия на личные сэкономленные деньги обеспечила к учебному году свыше 5000 казахстанских школьников из малоимущих семей всем необходимым для школы: от портфелей и канцелярских наборов до учебников и школьной формы. Это тоже работа в пользу будущего.
Акции по психологической поддержке коммунисты также планируют проводить на системной основе.

– Для нас важно не количество участников, а качество нашей работы, – говорит Назгуль Макжан. – И если после таких тренингов наши участницы смогут начать своё дело и так же помогать другим, для нас это будет лучшим результатом.


Автор - Маргарита Банцикина
Контактный телефон Народного проекта "Шапагат": 8 771 020 9337

Партнерский проект "Лады" и пресс-службы КНПК



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