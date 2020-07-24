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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 15:10

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Мы все равны, но некоторые «ровнее»?

Назгуль Макжан
Происходящее в мире и в стране уже не удивляет и не шокирует, скорее, вызывает отчаяние. Даже простому обывателю понятно, что современное мироустройство, где власть принадлежит капиталу – это путь в никуда. Свобода и демократия, которым радовались вначале, обернулись страхом.

Пандемия COVID-19, свирепствующая в мире, показала всю суть неравенства, раскалывающего общество на два лагеря: богатых и бедных. Разговоры о том, что болезнь не щадит никого, не выбирает статуса, на практике показывают обратное.

Томиться на самоизоляции в двухэтажном особняке лучше, чем прозябать в затхлой маленькой комнатёнке без воды и удобств. Сбережения состоятельного человека дают ему возможность полноценно питаться и покупать лекарства.

А вот если нечем накормить детей и невозможно найти хотя бы подработку, то наступает паника.
Неравенство доходов превращается в неравенство возможностей.
Контрасты неравенства и несправедливости – это и есть социальная и экономическая природа капитализма.
И его торжество – зыбкая победа.

Подтверждением этого стали кризисные ситуации, нарастающие как снежный ком. Идеи левого толка становятся востребованными во всем мире. Ведь важно благосостояние всего народа, а не горстки миллиардеров. Страны, выбравшие коммунистический путь развития, задавлены извне капиталистическим влиянием. И, несмотря на это, они есть, и они живут. Китай, адаптировавшийся к современным реалиям, но не изменивший коммунистическому курсу, показывает отличные результаты по развитию экономики и борьбе с бедностью в стране. Гордая, свободолюбивая и небогатая Куба сохранила приоритеты политического режима, где во главе социальная безопасность и материальное обеспечение человека, бесплатное образование и высокий уровень медицины.

Может, кому-то покажется парадоксальным, но страны с социалистическим уклоном побеждают коронавирусную пандемию быстрее некоторых с развитым капитализмом. Отменил карантин Китай, вышла на плато по COVID-19 Монголия, стабилизировалась эпидемиологическая ситуация на Кубе, приостановлен рост заражённых в Северной Корее. Централизованные действия государственной власти, предпринявшей своевременные, а порой и жёсткие меры, дали положительный результат. Как неоднократно показал исторический опыт, государства с коммунистической идеологией крайне сложно разрушить с помощью внешней интервенции и других влияний, даже пандемий.

Ситуация в Казахстане давно уже не блещет показателями, начиная от экономики и заканчивая социальными преобразованиями. Государственные программы вязнут в коррупционных скандалах, непрофессионализме, безответственности и бесконтрольности. Пандемия ещё больше обнажила все острые углы и явные провалы. Слабая медицина и экономика, коррупция, неумение правительства принимать быстрые и верные решения, непродуманность действий власти привели к тому, что имеем: всплеск заболевания и обнищание народа. Если посмотреть глубже, крах прошлой советской системы и либеральные реформы привели страну к гуманитарной катастрофе.

На фоне этого Коммунистическая Народная партия Казахстана в противовес рукоплесканиям провальным проектам открывала глаза на все недоработки и промахи. Именно коммунисты первыми начали говорить о социальном равенстве, подняли вопрос о самозанятых, о повышении пособий инвалидам и придании статуса женщинам, воспитывающим детей в одиночку.

Поднимали жизненно важные вопросы образования и медицины, предлагали шаги по экономическому возрождению, поднятию отечественного производства, агропрома, созданию рабочих мест, доступной ипотеке. Критиковали за нереализованный «Ақ бұлақ», за заглохший проект «Сто школ, сто больниц» (тем более больниц сейчас и не хватает), госпрограммы «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол», которые так и не дошли до финала. Депутаты от КНПК Айкын Конуров, Жамбыл Ахметбеков, Ирина Смирнова, Магеррам Магеррамов, Галина Баймаханова, Владислав Косарев, Тургун Сыздыков задавали неудобные вопросы по поводу нецелевого освоения бюджета и неосвоения его вовсе. В Парламенте коммунисты поднимают жизненно важные вопросы, чтобы обратить внимание правительства на их решение.

Глядя на ситуацию с растущей в стране бедностью, по инициативе секретаря ЦК КНПК Айкына Конурова четыре года назад был запущен Народный проект "Шапағат",поддерживающий социально уязвимые категории населения. Сейчас, понимая критическую для большинства казахстанских семей ситуацию, КНПК создала #ЦентрНароднойПоддержки, который буквально развозит продуктовые наборы семьям, в которых нечем кормить детей, семьям, где есть инвалиды, не забывая одиноких стариков. Количество обращений за продовольственной помощью увеличилось в разы, из-за ЧП люди теряют работу. Пакеты с провизией везут в дачные массивы, на окраины города, во времянки и контейнеры, в которых живут, а вернее, выживают люди. С подачи коммунистов созданы общественные приёмные с бесплатной юридической помощью и центры психологической поддержки населения в эти трудные времена. Это та реальная, ощутимая помощь, которая даёт людям шанс выжить. И это то, что на данном этапе коммунисты считают своим прямым долгом. Кроме того, такие социальные проекты объединяют всех неравнодушных граждан, и такая сплоченность не позволяет забыть о гуманизме, о тех, кто рядом и кому нелегко.

Мы не дождались капитализма «с человеческим лицом», да и вряд ли он возможен, богатые и власть имущие будут защищать своё. Их алчность и жажда наживы безграничны. Незыблемая вера человечества в социальное равенство и справедливость – это как маяк надежды, и пока свет в нём поддерживают коммунистические идеи и их последователи.

Автор: Назгуль Макжан

Партнерский проект "Лады" и пресс-службы КНПК



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