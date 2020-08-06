Бибижамал, исполненная благодати











Но главное - этот случай поведал всей стране поразительную историю человеческого подвига в судьбе известной и многими уважаемой жительницы западного региона Бибижамал Аблазимовой.Свою жизнь она посвятила помощи другим людям, видя в этом и предназначение, и духовный выбор, но главное - глубокую, почти физическую потребность поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается.Число добродеяний «Великой матери» (как её прозвали в народе) огромно. Её милость коснулась пострадавших от стихийных бедствий и катастроф (Казылагаш, Мактаарал, Арысь). Она помогала инвалидам и больным, социально-уязвимым семьям, из личных средств поддерживала деятельность школ, медресе, мечетей, детдомов, городского онкоцентра, спонсировала ежегодный конкурс по чтению Корана.Однажды она подарила вдове - матери пятерых детей - трехкомнатную квартиру, поскольку хорошо помнила каково это своими силами вырастить десятерых.Зачастую даже они узнавали о её деяниях из газет - она нисколько не стремилась к личной популярности, та находила её естественным образом. На одной из благотворительных акций в мечети (дом Господа был и её любимым домом) она раздала присутствующим 480 конвертов, сумма которых составила 33 миллиона тенге - состояние, которое многие богачи не жертвуют за всю жизнь.Её дом всегда был полон гостей, для множества девочек и мальчиков она стала названной бабушкой, которая одаривала их и ставила на ноги. Своей широкой дружбой она создавала новые семьи, объединяла людей, личным примером учила нравственной жизни, терпеливо призывала воздерживаться от злословия, вражды и помогать окружающим.Добрая, глубоко верующая, открытая и всегда благожелательная женщина, она передала своим отпрыскам эти идеалы, которые они также несли в мир. Её сын Бахаридин в честь покойного отца построил в Туркестанской области мечеть «Имам Агзам Абу Ханифа Нугман», на открытии которой присутствовала и Бибижамал-апа, теплое обаяние которой отмечалось всеми гостями церемонии.Бибижамал стойко переносила свалившуюся на неё болезнь, даже будучи прикованной к больничной койке поражала медиков позитивным настроем и рассказывала увлекательные истории о своей удивительной жизни.— Если я умру - значит такова моя судьба, - говорила Жамал-апа. - Значит это было мое последнее дыхание. Не нужно никого винить в моей смерти, я хочу спать спокойно.Стоит ли удивляться, что для множества людей даже эпидемическая опасность и официальный запрет не стали препятствием, чтобы оплакать, проводить в последний путь и воздать безмерное уважение великой дочери своего народа, ставшей для многих из них мамой, бабушкой и сестрой.