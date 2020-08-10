Депутаты-коммунисты с народом!

Для депутатов парламентской фракции «Народные коммунисты» лучший отдых – это смена вида деятельности. По этому поводу мы задали несколько вопросов Секретарю Центрального Комитета КНПК, руководителю фракции «Народные коммунисты» в Мажилисе Парламента, депутату Айкыну Конурову.– Почему бы и нет? Общественный контроль – дело полезное, если, конечно, не впадать в крайности и не быть ангажированными. Почти вся информация о деятельности наших депутатов есть в социальных сетях и на сайте партии, но наблюдается тенденция, когда некоторым блогерам просто некогда или у них нет желания с ней ознакомиться, систематизировать и получить объективную картину. В моем понимании, некоторым блогерам надо учиться у зарегистрированных СМИ, которые подходят к работе более ответственно и системно.– В этом плане мы открыты. Было несколько разговоров. Я неоднократно говорил и могу со всей ответственностью официально заявить еще раз: все депутаты фракции «Народные коммунисты» находятся в Казахстане! Никто пределы республики не покидал, на Мальдивы и в Турцию на отдых не летал и не собирается. Мы сейчас с народом! Да, в наших рядах есть переболевшие COVID-19, теперь они находятся на реабилитации дома. Но большинство – в строю.Чтобы не быть голословным, могу предложить самым сомневающимся посетить личные страницы коммунистов и аккаунт партии в социальной сети Facebook. Там показана наша деятельность достаточно открыто и подробно.Например, депутат Ирина Смирнова с первых дней каникул стала волонтером в Управлении здравоохранения Алматы. В самое трудное время, когда в стране был дефицит лекарств, когда в аптеках выстраивались громадные очереди, а в госпиталях не хватало койко-мест, она делала все, чтобы решить эти проблемы. В том числе и лично ездила на склады «СК-Фармация», совершала рейды по аптекам, работала над переоборудованием под стационар стадиона «Халык Арена».Депутат Магеррам Магеррамов сейчас совместно с коллегами пытается помочь подопечным интернатов для престарелых и инвалидов, которые находятся в зоне риска из-за пандемии. Проводит on-line прием граждан.– Мы вместе с коллегой Жамбылом Ахметбековым работаем в столичном Центре народной поддержки. Этот проект реализуется КНПК и народным проектом «Шапағат». Центры народной поддержки открыты на базе филиалов и представительств КНПК по всей республике. Основная задача – смягчить для казахстанцев последствия ЧП, карантина и локдауна, ведь многие остались без работы или значительно потеряли в доходах. Работы в Центрах много, и она разноплановая: закуп продовольствия, формирование продуктовых наборов, их адресная развозка в семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Проводится личный и on-line прием депутатами-коммунистами граждан. Также наши юристы и психологи оказывают консультационную помощь населению.Открывая Центры, мы распространили информацию в социальных сетях, помогли и СМИ. Откликнулось много казахстанцев: присылали деньги, доставляли продукты, санитарные и дезинфицирующие средства. Отдельное спасибо партийцам, сторонникам КНПК, меценатам и волонтерам! Именно на их средства при их поддержке и реализуется в рамках проекта основная часть продовольственной помощи населению. Спасибо предпринимателям, которые, узнавая для каких целей ведется закуп, предоставляли значительные скидки.Параллельно своей работой мы поддерживаем и отечественных производителей, которым сейчас тоже непросто. Все закупаемые нами продукты произведены в Казахстане.Центры начали работу с середины июля, и на сегодня по республике удалось помочь порядка 10000 семей, распределено почти 90 тонн продуктов, средств бытовой химии и защиты. Процесс напоминает громадный конвейер. Помогаем одним, тут же поступают звонки и сообщения с просьбой помочь от других. Чаты в мессенджерах и социальные сети разносят информацию о нашем проекте лучше всяких smm-технологий. Коммунисты и сторонники партии каждый день проделывают колоссальный объем работы по приему, систематизации обращений, фасовке и адресной доставке продуктовых наборов. В проекте задействовано порядка 200 партийцев и 100 волонтеров.– К сожалению, при желании всегда можно найти причины для претензий. Мне поставили в упрек, что я не стал обсуждать информацию о болезни коллег, которые находятся сейчас на реабилитации. Я просто счел это некорректным и неэтичным. Конечно, депутаты – люди публичные, их деятельность должна быть прозрачной, но не настолько, чтобы выносить на открытое обсуждение врачебные тайны, и уже тем более обсуждать их за чужой спиной. С такими вопросами точно не ко мне.Впрочем, сетевая критика имеет и свои плюсы. Были прецеденты, когда такие критики после дискуссий в соцсетях приходили в наши Центры, чтобы лично убедиться в их работе. А потом – становились нашими волонтерами, трудились на расфасовке, доставке, консультациях и т.д. И это большой плюс, ведь руки и светлые головы никогда не лишние.