КНПК: деятельность радикальных националистов деструктивна и должна рассматриваться как угроза национальной безопасности

Генеральная прокуратура

Республики Казахстан



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Как отмечают коммунисты в своем письме, деятельность радикальных националистов деструктивна и должна рассматриваться как угроза национальной безопасности: «История показала, что попустительство радикальным националистам в Украине, Грузии, Молдове, которые выступили генераторами цветных революций, неизбежно ведет к угрозе жесткого противостояния внутри страны, с соседними странами, партнерами, вплоть до потери части территорий».Коммунисты отмечают, что, как и все казахстанцы, они ценят нашу независимость, территориальную целостность и будут всеми средствами бороться за их сохранение.Полный текст письма приводится ниже.Согласно Конституции Республики Казахстан, никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по происхождению, полу, признакам расы, национальности, языку, отношении к религии, убеждениям, месту жительства или по любым иным обстоятельствам.Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев ясно отметил: «Межэтнические отношения, вопросы гражданского равноправия, языковая политика – все это не поле для политических игр, это человеческие судьбы, их нельзя оставлять на потом и тем более игнорировать, цинично использовать как аргумент в борьбе за власть какой-то политической группы. Это опасно для государства, для народа, для каждого человека. Поэтому шовинизм или национализм отделяет от откровенного неофашизма очень тонкая грань, которую легко переступить».Президент Казахстана К. К. Токаев в июле 2020 года четко обозначил, что приоритеты государственной политики по вопросу межэтнических отношений будут сохранены: «Межэтническое согласие – это важнейший фактор внутриполитической стабильности, без которого невозможно устойчивое развитие страны. Казахстан, как и Россия, – многонациональное государство. Считаю, что это большой стратегический плюс, мы исходим из принципа «единство в многообразии».Коммунистическая Народная партия Казахстана всецело поддерживает государственный курс на соблюдение Конституции и равноправия. Одним из важных предметов деятельности КНПК является укрепление интернационального братства и дружбы народов.В то же время хотим особо отметить, что в социальных сетях складывается опасная для казахстанского общества ситуация. Сформированы группы радикально настроенных националистов, в которых принимаются и обсуждаются шовинистические заявления, определяется превосходство одной нации над другой, виновность в современных проблемах приехавших и проживающих на территории Казахстана представителей других этносов. Нагнетаются нетерпимость и враждебность к представителям других этносов. Также высказывается одобрение в адрес украинских националистов, их влиянию, сценарию развития событий в Украине, демонстрируется, пропагандируется, примеряется нацистская, фашистская символика и атрибутика.Несмотря на немногочисленность таких лиц и групп, возникающие шовинистические высказывания, призывы и действия, их безнаказанность в значительной степени негативно влияют на настроения в обществе, вызывают общественный резонанс как внутри Казахстана, так и за его пределами.Деятельность радикальных националистов деструктивна и должна рассматриваться как угроза национальной безопасности, а самих воинствующих националистов необходимо воспринимать в качестве пособников внешних игроков, работающих на раскол в обществе. История показала, что попустительство радикальным националистам в Украине, Грузии, Молдове, которые выступили генераторами цветных революций, неизбежно ведет к угрозе жесткого противостояния внутри страны, с соседними странами, партнерами, вплоть до потери части территорий!В целях сохранения мира в стране мы не должны закрывать глаза на провокационные действия радикальных националистов. Каждый адекватный, здравомыслящий человек понимает, что очень легко разжечь межнациональный конфликт и как трудно его погасить. Необходимо воспитывать солидарность и взаимопонимание между этносами, выстраивать межнациональные отношения таким образом, чтобы не допускать идей и мыслей превосходства по этническим признакам. В Казахстане, независимо от этнического происхождения, все должны считать себя единым народом, единой нацией.Коммунисты, как и все казахстанцы, ценят нашу независимость, территориальную целостность и будут всеми средствами бороться за их сохранение! Вместе с тем мы отчетливо понимаем, что радикализм в любой форме губителен и разрушителен для нашего молодого государства, и будем требовать его искоренения!Коммунистическая Народная партия Казахстана обращается в Генеральную прокуратуру с требованием провести тщательный анализ деятельности националистов, дать им правовую оценку, принять адекватные меры по выявленным фактам разжигания розни и дискриминации по мотивам происхождения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.