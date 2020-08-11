КНПК: деятельность радикальных националистов деструктивна и должна рассматриваться как угроза национальной безопасности

КНПК
Коммунисты Казахстана обратились с открытым письмом в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан с требованием провести тщательный анализ деятельности националистов, дать им правовую оценку, принять адекватные меры по выявленным фактам разжигания розни и дискриминации по мотивам происхождения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.
По заявлению КНПК, в социальных сетях нагнетаются нетерпимость и враждебность к представителям других этносов.
Как отмечают коммунисты в своем письме, деятельность радикальных националистов деструктивна и должна рассматриваться как угроза национальной безопасности: «История показала, что попустительство радикальным националистам в Украине, Грузии, Молдове, которые выступили генераторами цветных революций, неизбежно ведет к угрозе жесткого противостояния внутри страны, с соседними странами, партнерами, вплоть до потери части территорий».
Коммунисты отмечают, что, как и все казахстанцы, они ценят нашу независимость, территориальную целостность и будут всеми средствами бороться за их сохранение.
Полный текст письма приводится ниже.
Согласно Конституции Республики Казахстан, никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по происхождению, полу, признакам расы, национальности, языку, отношении к религии, убеждениям, месту жительства или по любым иным обстоятельствам.
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев ясно отметил: «Межэтнические отношения, вопросы гражданского равноправия, языковая политика – все это не поле для политических игр, это человеческие судьбы, их нельзя оставлять на потом и тем более игнорировать, цинично использовать как аргумент в борьбе за власть какой-то политической группы. Это опасно для государства, для народа, для каждого человека. Поэтому шовинизм или национализм отделяет от откровенного неофашизма очень тонкая грань, которую легко переступить».
Президент Казахстана К. К. Токаев в июле 2020 года четко обозначил, что приоритеты государственной политики по вопросу межэтнических отношений будут сохранены: «Межэтническое согласие – это важнейший фактор внутриполитической стабильности, без которого невозможно устойчивое развитие страны. Казахстан, как и Россия, – многонациональное государство. Считаю, что это большой стратегический плюс, мы исходим из принципа «единство в многообразии».
Коммунистическая Народная партия Казахстана всецело поддерживает государственный курс на соблюдение Конституции и равноправия. Одним из важных предметов деятельности КНПК является укрепление интернационального братства и дружбы народов.
В то же время хотим особо отметить, что в социальных сетях складывается опасная для казахстанского общества ситуация. Сформированы группы радикально настроенных националистов, в которых принимаются и обсуждаются шовинистические заявления, определяется превосходство одной нации над другой, виновность в современных проблемах приехавших и проживающих на территории Казахстана представителей других этносов. Нагнетаются нетерпимость и враждебность к представителям других этносов. Также высказывается одобрение в адрес украинских националистов, их влиянию, сценарию развития событий в Украине, демонстрируется, пропагандируется, примеряется нацистская, фашистская символика и атрибутика.
Несмотря на немногочисленность таких лиц и групп, возникающие шовинистические высказывания, призывы и действия, их безнаказанность в значительной степени негативно влияют на настроения в обществе, вызывают общественный резонанс как внутри Казахстана, так и за его пределами.
Деятельность радикальных националистов деструктивна и должна рассматриваться как угроза национальной безопасности, а самих воинствующих националистов необходимо воспринимать в качестве пособников внешних игроков, работающих на раскол в обществе. История показала, что попустительство радикальным националистам в Украине, Грузии, Молдове, которые выступили генераторами цветных революций, неизбежно ведет к угрозе жесткого противостояния внутри страны, с соседними странами, партнерами, вплоть до потери части территорий!
В целях сохранения мира в стране мы не должны закрывать глаза на провокационные действия радикальных националистов. Каждый адекватный, здравомыслящий человек понимает, что очень легко разжечь межнациональный конфликт и как трудно его погасить. Необходимо воспитывать солидарность и взаимопонимание между этносами, выстраивать межнациональные отношения таким образом, чтобы не допускать идей и мыслей превосходства по этническим признакам. В Казахстане, независимо от этнического происхождения, все должны считать себя единым народом, единой нацией.
Коммунисты, как и все казахстанцы, ценят нашу независимость, территориальную целостность и будут всеми средствами бороться за их сохранение! Вместе с тем мы отчетливо понимаем, что радикализм в любой форме губителен и разрушителен для нашего молодого государства, и будем требовать его искоренения!
Коммунистическая Народная партия Казахстана обращается в Генеральную прокуратуру с требованием провести тщательный анализ деятельности националистов, дать им правовую оценку, принять адекватные меры по выявленным фактам разжигания розни и дискриминации по мотивам происхождения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.
Центральный Комитет
Коммунистической Народной партии Казахстана
август 2020 г.
Партнерский проект "Лады" и пресс-службы КНПК
По заявлению КНПК, в социальных сетях нагнетаются нетерпимость и враждебность к представителям других этносов.
Как отмечают коммунисты в своем письме, деятельность радикальных националистов деструктивна и должна рассматриваться как угроза национальной безопасности: «История показала, что попустительство радикальным националистам в Украине, Грузии, Молдове, которые выступили генераторами цветных революций, неизбежно ведет к угрозе жесткого противостояния внутри страны, с соседними странами, партнерами, вплоть до потери части территорий».
Коммунисты отмечают, что, как и все казахстанцы, они ценят нашу независимость, территориальную целостность и будут всеми средствами бороться за их сохранение.
Полный текст письма приводится ниже.
Генеральная прокуратура
Республики Казахстан
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Республики Казахстан
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Согласно Конституции Республики Казахстан, никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по происхождению, полу, признакам расы, национальности, языку, отношении к религии, убеждениям, месту жительства или по любым иным обстоятельствам.
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев ясно отметил: «Межэтнические отношения, вопросы гражданского равноправия, языковая политика – все это не поле для политических игр, это человеческие судьбы, их нельзя оставлять на потом и тем более игнорировать, цинично использовать как аргумент в борьбе за власть какой-то политической группы. Это опасно для государства, для народа, для каждого человека. Поэтому шовинизм или национализм отделяет от откровенного неофашизма очень тонкая грань, которую легко переступить».
Президент Казахстана К. К. Токаев в июле 2020 года четко обозначил, что приоритеты государственной политики по вопросу межэтнических отношений будут сохранены: «Межэтническое согласие – это важнейший фактор внутриполитической стабильности, без которого невозможно устойчивое развитие страны. Казахстан, как и Россия, – многонациональное государство. Считаю, что это большой стратегический плюс, мы исходим из принципа «единство в многообразии».
Коммунистическая Народная партия Казахстана всецело поддерживает государственный курс на соблюдение Конституции и равноправия. Одним из важных предметов деятельности КНПК является укрепление интернационального братства и дружбы народов.
В то же время хотим особо отметить, что в социальных сетях складывается опасная для казахстанского общества ситуация. Сформированы группы радикально настроенных националистов, в которых принимаются и обсуждаются шовинистические заявления, определяется превосходство одной нации над другой, виновность в современных проблемах приехавших и проживающих на территории Казахстана представителей других этносов. Нагнетаются нетерпимость и враждебность к представителям других этносов. Также высказывается одобрение в адрес украинских националистов, их влиянию, сценарию развития событий в Украине, демонстрируется, пропагандируется, примеряется нацистская, фашистская символика и атрибутика.
Несмотря на немногочисленность таких лиц и групп, возникающие шовинистические высказывания, призывы и действия, их безнаказанность в значительной степени негативно влияют на настроения в обществе, вызывают общественный резонанс как внутри Казахстана, так и за его пределами.
Деятельность радикальных националистов деструктивна и должна рассматриваться как угроза национальной безопасности, а самих воинствующих националистов необходимо воспринимать в качестве пособников внешних игроков, работающих на раскол в обществе. История показала, что попустительство радикальным националистам в Украине, Грузии, Молдове, которые выступили генераторами цветных революций, неизбежно ведет к угрозе жесткого противостояния внутри страны, с соседними странами, партнерами, вплоть до потери части территорий!
В целях сохранения мира в стране мы не должны закрывать глаза на провокационные действия радикальных националистов. Каждый адекватный, здравомыслящий человек понимает, что очень легко разжечь межнациональный конфликт и как трудно его погасить. Необходимо воспитывать солидарность и взаимопонимание между этносами, выстраивать межнациональные отношения таким образом, чтобы не допускать идей и мыслей превосходства по этническим признакам. В Казахстане, независимо от этнического происхождения, все должны считать себя единым народом, единой нацией.
Коммунисты, как и все казахстанцы, ценят нашу независимость, территориальную целостность и будут всеми средствами бороться за их сохранение! Вместе с тем мы отчетливо понимаем, что радикализм в любой форме губителен и разрушителен для нашего молодого государства, и будем требовать его искоренения!
Коммунистическая Народная партия Казахстана обращается в Генеральную прокуратуру с требованием провести тщательный анализ деятельности националистов, дать им правовую оценку, принять адекватные меры по выявленным фактам разжигания розни и дискриминации по мотивам происхождения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.
Центральный Комитет
Коммунистической Народной партии Казахстана
август 2020 г.
Партнерский проект "Лады" и пресс-службы КНПК