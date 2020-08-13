Айкын Конуров: «Правительству пора очнуться!»

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Ничего личного, просто бизнес

Проект коммунистов получился весьма нетиповым для политических партий Казахстана. На базе своих обкомов и горкомов КНПК создала организации волонтеров, которые собирали продуктовые наборы и развозили их нуждающимся. Финансирование проекта осуществлялось из собственных средств партии, взносов депутатов Мажилиса, а также добровольных пожертвований. Кроме того, гражданам бесплатно оказывались юридические и психологические консультации. Продукты коммунисты закупали сугубо у отечественных производителей, чтобы заодно поддержать ещё и их.О работе проекта, о политике борьбы с бедностью, о реформах здравоохранения и о путях выхода страны из кризиса и состоялся наш разговор с секретарём ЦК КНПК, руководителем парламентской фракции «Народные коммунисты» Айкыном Конуровым.– Что мы помогли тем, кому смогли. Экономический кризис, ЧП и карантинные меры привели к тому, что многие наши граждане фактически остались без средств к существованию. Наши Центры народной поддержки адресно помогали казахстанцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.За всё время работы центров мы, я и мой коллега Жамбыл Ахметбеков, не раз встречались с такими семьями во всех регионах нашей страны. Разные люди, разные судьбы. Слушать многие жизненные истории без слёз невозможно, как и видеть, что люди живут в нечеловеческих условиях: в подвалах, во времянках, в контейнерах. Невозможно смотреть в глаза голодных малышей, большинство из которых месяцами не видят на столе мясо, фрукты, сладости. Невозможно смотреть на отцов и матерей, которым стыдно просить помощь, но они вынуждены это делать, потому что им уже нечем кормить своих детей. Мы, коммунисты, уверены, что в нашей богатой ресурсами республике такого быть не должно!Параллельно с нашей основной работой мы вели мониторинг и анализ ситуации в стране в целом. Картина складывается крайне неутешительная. Малообеспеченных семей становится все больше. И речь уже даже не о тех, кто и раньше относился к социально уязвимым категориям. Сейчас набирает обороты «работающая бедность», и это самое страшное. Люди вроде бы имеют и работу, и доходы, но этих средств банально не хватает на полноценное питание. Если же кто-то из семьи заболевает, это становится настоящей трагедией. Лечение просто неподъёмно для семейного бюджета.Неутешителен и прогноз Всемирного банка. До конца 2020 более 800 000 казахстанцев станут беднее. Даже ООН уже предложила ввести в нашей стране на период пандемии выплату базового дохода для бедных. Даже там понимают, насколько тяжело кризис ударил по населению. Было бы хорошо, если бы это поняло и правительство. Наша партия сделает всё, чтобы до него это дошло!– У нас любят говорить, что людям нужно давать не рыбу, а удочку. И при этом как-то забывают, что человек, находящийся на грани голодного обморока, много рыбы не наловит.Работая в нашем проекте, мы ещё больше убедились, что стране необходима полноценная государственная программа продовольственной помощи населению. Вы же помните, как начислялась мизерная, с учетом уровня наших цен, сумма в 42 500? Но даже эти небольшие деньги получили не все нуждающиеся. Создаётся такое впечатление, что в Министерстве труда и социальной защиты забыли, что в названии их ведомства указана защита населения. А не экономия на людях.Коммунисты и раньше предлагали создать программу продовольственной помощи. Ещё в более благополучные времена мы призывали к этому в Парламенте. Такая программа была бы нацелена на решение проблем доступности продовольствия для социально уязвимых слоёв населения и одновременно стимулировала спрос на отечественные продукты питания, что стало бы дополнительной поддержкой для сельского хозяйства. Такие программы есть и в США, и в Европе, однако наши министры, зачастую охотно копирующие зарубежный опыт, почему-то не спешат внедрять подобные меры у нас. Если раньше правительству было стыдно называть вещи своими именами (мы же богатая и успешная страна, где каждый аким на Land Cruiser), то, по-моему, сейчас самое время признать, что у нас процветают нищета и бедность, а люди тратят большую часть своих доходов на еду. Кризис и пандемия расставили всё по своим местам и показали, кто есть кто. Правительству пора очнуться и понять, что реальность сильно поменялась!– Мы надеемся на это. Тем более, что положительные прецеденты уже есть. Помните недавний скандал с поликлиниками и информационной системой Damumed, который развернулся в Facebook? Я сейчас говорю о приписках, массово обнаруженных в системе. Приложение выдавало информацию, что граждане активно посещают врачей, хотя реально ни приемов, ни лечения, ни обследований не проводилось, а многие истории болезни оказались фиктивными.Учитывая массовость указанной проблемы и общественный резонанс, депутаты фракции «Народные коммунисты» направили письмо министру здравоохранения РК Алексею Цою с просьбой проверить изложенные факты. На наш запрос мы получили самый оперативный ответ в истории взаимодействия с правительством! Официальный представитель Минздрава ответил, что сейчас проводится проверка фактов, и меры будут приняты. Так что механизм действует. Мы будем и дальше держать этот вопрос на контроле.– К сожалению, да. Во время парламентских каникул депутат КНПК Ирина Смирнова работала волонтёром в управлении здравоохранения Алматы. Как раз на это время пришёлся пик заболеваемости. И наша отечественная медицина показала себя, что называется, во всей красе. Дефицит масок и санитайзеров, дефицит лекарств, дефицит кислородных баллонов… И дефицит совести у чиновников и бизнесменов от медицины, прятавших на складах гуманитарную помощь, втридорога продающих жизненно важные препараты и «кошмарящих» частные клиники за оказание помощи больным.Сейчас сменилось руководство двух организаций, которые оказались в фокусе общественного внимания: Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) и «СК-Фармация». Но система, увы, осталась прежней. Мы выбрали наиболее неудачную модель медицины. Она должны бать направлена не на извлечение прибыли, а на защиту здоровья населения.Так называемая страховая медицина строится именно на бизнес-принципах: будущие пациенты должны заранее выплатить деньги за своё лечение. Исходя из этих принципов, была проведена и продажа по всей стране объектов в сфере здравоохранения в рамках второй волны приватизации. Строительство современных клиник также велось не для улучшения здоровья нации, а в целях развития медицинского туризма, чтобы зарабатывать на лечении иностранцев. Зато на основе экономических расчётов оптимизировали медицину в сельской местности, объясняя это тем, что невыгодно содержать там медучреждения. Коммунисты выступали против. Но кто из СМИ и гражданского сектора нас поддержал? Единицы! Теперь мы имеем то, что имеем. Медицинская помощь оказалась недоступной для наших граждан в самый нужный момент. Это ещё одно подтверждение тому, что капитализм – это античеловеческий строй. Ради прибыли предприниматель пойдёт на любое преступление! Нет никаких моральных барьеров, ничего личного, просто бизнес!– Нам нужна система охраны здоровья народа. Можно много ругать прошлое, но советская система здравоохранения исправно работала именно потому, что охраняла здоровье, а не делала на нём деньги. То же самое относится и к фармацевтике. В этой сфере никто не ставит задачу обеспечения населения доступными и качественными лекарственными средствами. Цель состоит в извлечении прибыли, и она успешно достигается любой ценой, в том числе и ценой жизни пациентов. Поэтому сетовать на спекулянтов бессмысленно, поскольку весь механизм так устроен. Нужно опять-таки на государственном уровне определиться, что фармацевтика – не предмет бизнеса, а вопрос безопасности общественного здравоохранения.Когда коммунисты говорили о необходимости государственного контроля над ценообразованием, многие СМИ и эксперты либерального толка делали из нас дураков и уповали, что только «невидимая рука рынка» всё расставит на свои места. Вот она и расставила!Сейчас мы воочию убеждаемся, как множатся ряды бедных людей в стране. Это печальный и наглядный пример либеральных подходов, когда бизнес будет безнаказанно наживаться на горе и страхах людей. А «рука рынка» будет ставить простых людей в нечеловеческие условия выживания, когда будет стоять выбор между лекарством и едой! Словом, нужно менять всю систему, иначе не получится.