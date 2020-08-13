Айкын Конуров: «Правительству пора очнуться!»

Руководитель парламентской фракции «Народные коммунисты» Айкын Конуров
Заканчивается карантин, заканчивается вместе с ним и проект Коммунистической Народной партии Казахстана «Центр народной поддержки», созданный для оказания помощи малоимущим и социально незащищённым гражданам республики.
Проект коммунистов получился весьма нетиповым для политических партий Казахстана. На базе своих обкомов и горкомов КНПК создала организации волонтеров, которые собирали продуктовые наборы и развозили их нуждающимся. Финансирование проекта осуществлялось из собственных средств партии, взносов депутатов Мажилиса, а также добровольных пожертвований. Кроме того, гражданам бесплатно оказывались юридические и психологические консультации. Продукты коммунисты закупали сугубо у отечественных производителей, чтобы заодно поддержать ещё и их.
О работе проекта, о политике борьбы с бедностью, о реформах здравоохранения и о путях выхода страны из кризиса и состоялся наш разговор с секретарём ЦК КНПК, руководителем парламентской фракции «Народные коммунисты» Айкыном Конуровым.
– Завершение проекта – время подводить итоги. Что Вы можете назвать главным итогом вашей работы?
– Что мы помогли тем, кому смогли. Экономический кризис, ЧП и карантинные меры привели к тому, что многие наши граждане фактически остались без средств к существованию. Наши Центры народной поддержки адресно помогали казахстанцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
За всё время работы центров мы, я и мой коллега Жамбыл Ахметбеков, не раз встречались с такими семьями во всех регионах нашей страны. Разные люди, разные судьбы. Слушать многие жизненные истории без слёз невозможно, как и видеть, что люди живут в нечеловеческих условиях: в подвалах, во времянках, в контейнерах. Невозможно смотреть в глаза голодных малышей, большинство из которых месяцами не видят на столе мясо, фрукты, сладости. Невозможно смотреть на отцов и матерей, которым стыдно просить помощь, но они вынуждены это делать, потому что им уже нечем кормить своих детей. Мы, коммунисты, уверены, что в нашей богатой ресурсами республике такого быть не должно!
Параллельно с нашей основной работой мы вели мониторинг и анализ ситуации в стране в целом. Картина складывается крайне неутешительная. Малообеспеченных семей становится все больше. И речь уже даже не о тех, кто и раньше относился к социально уязвимым категориям. Сейчас набирает обороты «работающая бедность», и это самое страшное. Люди вроде бы имеют и работу, и доходы, но этих средств банально не хватает на полноценное питание. Если же кто-то из семьи заболевает, это становится настоящей трагедией. Лечение просто неподъёмно для семейного бюджета.
Неутешителен и прогноз Всемирного банка. До конца 2020 более 800 000 казахстанцев станут беднее. Даже ООН уже предложила ввести в нашей стране на период пандемии выплату базового дохода для бедных. Даже там понимают, насколько тяжело кризис ударил по населению. Было бы хорошо, если бы это поняло и правительство. Наша партия сделает всё, чтобы до него это дошло!
– Как Вы считаете, какие меры должно принять Правительство для стабилизации ситуации?
– У нас любят говорить, что людям нужно давать не рыбу, а удочку. И при этом как-то забывают, что человек, находящийся на грани голодного обморока, много рыбы не наловит.
Работая в нашем проекте, мы ещё больше убедились, что стране необходима полноценная государственная программа продовольственной помощи населению. Вы же помните, как начислялась мизерная, с учетом уровня наших цен, сумма в 42 500? Но даже эти небольшие деньги получили не все нуждающиеся. Создаётся такое впечатление, что в Министерстве труда и социальной защиты забыли, что в названии их ведомства указана защита населения. А не экономия на людях.
Коммунисты и раньше предлагали создать программу продовольственной помощи. Ещё в более благополучные времена мы призывали к этому в Парламенте. Такая программа была бы нацелена на решение проблем доступности продовольствия для социально уязвимых слоёв населения и одновременно стимулировала спрос на отечественные продукты питания, что стало бы дополнительной поддержкой для сельского хозяйства. Такие программы есть и в США, и в Европе, однако наши министры, зачастую охотно копирующие зарубежный опыт, почему-то не спешат внедрять подобные меры у нас. Если раньше правительству было стыдно называть вещи своими именами (мы же богатая и успешная страна, где каждый аким на Land Cruiser), то, по-моему, сейчас самое время признать, что у нас процветают нищета и бедность, а люди тратят большую часть своих доходов на еду. Кризис и пандемия расставили всё по своим местам и показали, кто есть кто. Правительству пора очнуться и понять, что реальность сильно поменялась!
– А как Вы считаете, вас услышат?
– Мы надеемся на это. Тем более, что положительные прецеденты уже есть. Помните недавний скандал с поликлиниками и информационной системой Damumed, который развернулся в Facebook? Я сейчас говорю о приписках, массово обнаруженных в системе. Приложение выдавало информацию, что граждане активно посещают врачей, хотя реально ни приемов, ни лечения, ни обследований не проводилось, а многие истории болезни оказались фиктивными.
Учитывая массовость указанной проблемы и общественный резонанс, депутаты фракции «Народные коммунисты» направили письмо министру здравоохранения РК Алексею Цою с просьбой проверить изложенные факты. На наш запрос мы получили самый оперативный ответ в истории взаимодействия с правительством! Официальный представитель Минздрава ответил, что сейчас проводится проверка фактов, и меры будут приняты. Так что механизм действует. Мы будем и дальше держать этот вопрос на контроле.
– Приписки и фиктивные истории болезни, к сожалению, не единственная проблема нашей медицины…
– К сожалению, да. Во время парламентских каникул депутат КНПК Ирина Смирнова работала волонтёром в управлении здравоохранения Алматы. Как раз на это время пришёлся пик заболеваемости. И наша отечественная медицина показала себя, что называется, во всей красе. Дефицит масок и санитайзеров, дефицит лекарств, дефицит кислородных баллонов… И дефицит совести у чиновников и бизнесменов от медицины, прятавших на складах гуманитарную помощь, втридорога продающих жизненно важные препараты и «кошмарящих» частные клиники за оказание помощи больным.
Сейчас сменилось руководство двух организаций, которые оказались в фокусе общественного внимания: Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) и «СК-Фармация». Но система, увы, осталась прежней. Мы выбрали наиболее неудачную модель медицины. Она должны бать направлена не на извлечение прибыли, а на защиту здоровья населения.
Так называемая страховая медицина строится именно на бизнес-принципах: будущие пациенты должны заранее выплатить деньги за своё лечение. Исходя из этих принципов, была проведена и продажа по всей стране объектов в сфере здравоохранения в рамках второй волны приватизации. Строительство современных клиник также велось не для улучшения здоровья нации, а в целях развития медицинского туризма, чтобы зарабатывать на лечении иностранцев. Зато на основе экономических расчётов оптимизировали медицину в сельской местности, объясняя это тем, что невыгодно содержать там медучреждения. Коммунисты выступали против. Но кто из СМИ и гражданского сектора нас поддержал? Единицы! Теперь мы имеем то, что имеем. Медицинская помощь оказалась недоступной для наших граждан в самый нужный момент. Это ещё одно подтверждение тому, что капитализм – это античеловеческий строй. Ради прибыли предприниматель пойдёт на любое преступление! Нет никаких моральных барьеров, ничего личного, просто бизнес!
– И как всё это можно исправить?
– Нам нужна система охраны здоровья народа. Можно много ругать прошлое, но советская система здравоохранения исправно работала именно потому, что охраняла здоровье, а не делала на нём деньги. То же самое относится и к фармацевтике. В этой сфере никто не ставит задачу обеспечения населения доступными и качественными лекарственными средствами. Цель состоит в извлечении прибыли, и она успешно достигается любой ценой, в том числе и ценой жизни пациентов. Поэтому сетовать на спекулянтов бессмысленно, поскольку весь механизм так устроен. Нужно опять-таки на государственном уровне определиться, что фармацевтика – не предмет бизнеса, а вопрос безопасности общественного здравоохранения.
Когда коммунисты говорили о необходимости государственного контроля над ценообразованием, многие СМИ и эксперты либерального толка делали из нас дураков и уповали, что только «невидимая рука рынка» всё расставит на свои места. Вот она и расставила!
Сейчас мы воочию убеждаемся, как множатся ряды бедных людей в стране. Это печальный и наглядный пример либеральных подходов, когда бизнес будет безнаказанно наживаться на горе и страхах людей. А «рука рынка» будет ставить простых людей в нечеловеческие условия выживания, когда будет стоять выбор между лекарством и едой! Словом, нужно менять всю систему, иначе не получится.
– Спасибо за интервью!
Записала Маргарита Никитина
Партнерский проект "Лады" и пресс-службы КНПК
Проект коммунистов получился весьма нетиповым для политических партий Казахстана. На базе своих обкомов и горкомов КНПК создала организации волонтеров, которые собирали продуктовые наборы и развозили их нуждающимся. Финансирование проекта осуществлялось из собственных средств партии, взносов депутатов Мажилиса, а также добровольных пожертвований. Кроме того, гражданам бесплатно оказывались юридические и психологические консультации. Продукты коммунисты закупали сугубо у отечественных производителей, чтобы заодно поддержать ещё и их.
О работе проекта, о политике борьбы с бедностью, о реформах здравоохранения и о путях выхода страны из кризиса и состоялся наш разговор с секретарём ЦК КНПК, руководителем парламентской фракции «Народные коммунисты» Айкыном Конуровым.
Добро пожаловать в реальный мир!
– Завершение проекта – время подводить итоги. Что Вы можете назвать главным итогом вашей работы?
– Что мы помогли тем, кому смогли. Экономический кризис, ЧП и карантинные меры привели к тому, что многие наши граждане фактически остались без средств к существованию. Наши Центры народной поддержки адресно помогали казахстанцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
За всё время работы центров мы, я и мой коллега Жамбыл Ахметбеков, не раз встречались с такими семьями во всех регионах нашей страны. Разные люди, разные судьбы. Слушать многие жизненные истории без слёз невозможно, как и видеть, что люди живут в нечеловеческих условиях: в подвалах, во времянках, в контейнерах. Невозможно смотреть в глаза голодных малышей, большинство из которых месяцами не видят на столе мясо, фрукты, сладости. Невозможно смотреть на отцов и матерей, которым стыдно просить помощь, но они вынуждены это делать, потому что им уже нечем кормить своих детей. Мы, коммунисты, уверены, что в нашей богатой ресурсами республике такого быть не должно!
Параллельно с нашей основной работой мы вели мониторинг и анализ ситуации в стране в целом. Картина складывается крайне неутешительная. Малообеспеченных семей становится все больше. И речь уже даже не о тех, кто и раньше относился к социально уязвимым категориям. Сейчас набирает обороты «работающая бедность», и это самое страшное. Люди вроде бы имеют и работу, и доходы, но этих средств банально не хватает на полноценное питание. Если же кто-то из семьи заболевает, это становится настоящей трагедией. Лечение просто неподъёмно для семейного бюджета.
Неутешителен и прогноз Всемирного банка. До конца 2020 более 800 000 казахстанцев станут беднее. Даже ООН уже предложила ввести в нашей стране на период пандемии выплату базового дохода для бедных. Даже там понимают, насколько тяжело кризис ударил по населению. Было бы хорошо, если бы это поняло и правительство. Наша партия сделает всё, чтобы до него это дошло!
– Как Вы считаете, какие меры должно принять Правительство для стабилизации ситуации?
– У нас любят говорить, что людям нужно давать не рыбу, а удочку. И при этом как-то забывают, что человек, находящийся на грани голодного обморока, много рыбы не наловит.
Работая в нашем проекте, мы ещё больше убедились, что стране необходима полноценная государственная программа продовольственной помощи населению. Вы же помните, как начислялась мизерная, с учетом уровня наших цен, сумма в 42 500? Но даже эти небольшие деньги получили не все нуждающиеся. Создаётся такое впечатление, что в Министерстве труда и социальной защиты забыли, что в названии их ведомства указана защита населения. А не экономия на людях.
Коммунисты и раньше предлагали создать программу продовольственной помощи. Ещё в более благополучные времена мы призывали к этому в Парламенте. Такая программа была бы нацелена на решение проблем доступности продовольствия для социально уязвимых слоёв населения и одновременно стимулировала спрос на отечественные продукты питания, что стало бы дополнительной поддержкой для сельского хозяйства. Такие программы есть и в США, и в Европе, однако наши министры, зачастую охотно копирующие зарубежный опыт, почему-то не спешат внедрять подобные меры у нас. Если раньше правительству было стыдно называть вещи своими именами (мы же богатая и успешная страна, где каждый аким на Land Cruiser), то, по-моему, сейчас самое время признать, что у нас процветают нищета и бедность, а люди тратят большую часть своих доходов на еду. Кризис и пандемия расставили всё по своим местам и показали, кто есть кто. Правительству пора очнуться и понять, что реальность сильно поменялась!
– А как Вы считаете, вас услышат?
– Мы надеемся на это. Тем более, что положительные прецеденты уже есть. Помните недавний скандал с поликлиниками и информационной системой Damumed, который развернулся в Facebook? Я сейчас говорю о приписках, массово обнаруженных в системе. Приложение выдавало информацию, что граждане активно посещают врачей, хотя реально ни приемов, ни лечения, ни обследований не проводилось, а многие истории болезни оказались фиктивными.
Учитывая массовость указанной проблемы и общественный резонанс, депутаты фракции «Народные коммунисты» направили письмо министру здравоохранения РК Алексею Цою с просьбой проверить изложенные факты. На наш запрос мы получили самый оперативный ответ в истории взаимодействия с правительством! Официальный представитель Минздрава ответил, что сейчас проводится проверка фактов, и меры будут приняты. Так что механизм действует. Мы будем и дальше держать этот вопрос на контроле.
Ничего личного, просто бизнес
– Приписки и фиктивные истории болезни, к сожалению, не единственная проблема нашей медицины…
– К сожалению, да. Во время парламентских каникул депутат КНПК Ирина Смирнова работала волонтёром в управлении здравоохранения Алматы. Как раз на это время пришёлся пик заболеваемости. И наша отечественная медицина показала себя, что называется, во всей красе. Дефицит масок и санитайзеров, дефицит лекарств, дефицит кислородных баллонов… И дефицит совести у чиновников и бизнесменов от медицины, прятавших на складах гуманитарную помощь, втридорога продающих жизненно важные препараты и «кошмарящих» частные клиники за оказание помощи больным.
Сейчас сменилось руководство двух организаций, которые оказались в фокусе общественного внимания: Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) и «СК-Фармация». Но система, увы, осталась прежней. Мы выбрали наиболее неудачную модель медицины. Она должны бать направлена не на извлечение прибыли, а на защиту здоровья населения.
Так называемая страховая медицина строится именно на бизнес-принципах: будущие пациенты должны заранее выплатить деньги за своё лечение. Исходя из этих принципов, была проведена и продажа по всей стране объектов в сфере здравоохранения в рамках второй волны приватизации. Строительство современных клиник также велось не для улучшения здоровья нации, а в целях развития медицинского туризма, чтобы зарабатывать на лечении иностранцев. Зато на основе экономических расчётов оптимизировали медицину в сельской местности, объясняя это тем, что невыгодно содержать там медучреждения. Коммунисты выступали против. Но кто из СМИ и гражданского сектора нас поддержал? Единицы! Теперь мы имеем то, что имеем. Медицинская помощь оказалась недоступной для наших граждан в самый нужный момент. Это ещё одно подтверждение тому, что капитализм – это античеловеческий строй. Ради прибыли предприниматель пойдёт на любое преступление! Нет никаких моральных барьеров, ничего личного, просто бизнес!
– И как всё это можно исправить?
– Нам нужна система охраны здоровья народа. Можно много ругать прошлое, но советская система здравоохранения исправно работала именно потому, что охраняла здоровье, а не делала на нём деньги. То же самое относится и к фармацевтике. В этой сфере никто не ставит задачу обеспечения населения доступными и качественными лекарственными средствами. Цель состоит в извлечении прибыли, и она успешно достигается любой ценой, в том числе и ценой жизни пациентов. Поэтому сетовать на спекулянтов бессмысленно, поскольку весь механизм так устроен. Нужно опять-таки на государственном уровне определиться, что фармацевтика – не предмет бизнеса, а вопрос безопасности общественного здравоохранения.
Когда коммунисты говорили о необходимости государственного контроля над ценообразованием, многие СМИ и эксперты либерального толка делали из нас дураков и уповали, что только «невидимая рука рынка» всё расставит на свои места. Вот она и расставила!
Сейчас мы воочию убеждаемся, как множатся ряды бедных людей в стране. Это печальный и наглядный пример либеральных подходов, когда бизнес будет безнаказанно наживаться на горе и страхах людей. А «рука рынка» будет ставить простых людей в нечеловеческие условия выживания, когда будет стоять выбор между лекарством и едой! Словом, нужно менять всю систему, иначе не получится.
– Спасибо за интервью!
Записала Маргарита Никитина
Партнерский проект "Лады" и пресс-службы КНПК