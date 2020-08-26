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Опубликовано: Сегодня, 10:28

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Заявление КНПК к 100-летию КазАССР

Центральный Комитет Коммунистической Народной партии Казахстана
Заявление
Коммунистической Народной партии Казахстана
к 100-летию образования Казахской Автономной Советской Социалистической Республики (КазАССР)


В истории становления современного Казахстана существенное место занимает Казахская Автономная Советская Социалистическая Республика (КазАССР).

26 августа 1920 года была провозглашена Киргизская (Казахская) Автономная Советская Социалистическая Республика, в результате чего 4 октября 1920 была принята знаменитая «Декларация прав трудящихся КАССР». Казахстанские ученые справедливо называют этот документ «первым конституционным актом» в истории страны. 100-летний юбилей этих знаменательных событий народные коммунисты призывают достойно встретить на государственном уровне.

Работу по подготовке воссоздания казахской государственности в советской форме проводил Революционный комитет по управлению (Киргизским) Казахским краем. Он был создан 10 июля 1919 года и действовал до 10 октября 1920 года. Кирревком завершил начатую Советской властью работу по восстановлению национальной государственности казахского народа. Перед ним стояли задачи: подготовка и проведение Учредительного съезда Советов Казахстана, объединение казахских земель. Итогом работы ревкома стало подписание 26 августа 1920 года В.И. Лениным декрета об образовании Казахской АССР.

Накануне 100-летнего юбилея наблюдаются попытки представить историю таким образом, что «26 августа 1920 года Автономия Алаш была преобразована в Казахскую АССР». Но к этому времени как таковой автономии Алаш уже не существовало. Политиканы стыдливо умалчивают, что в ходе гражданской войны казахская автономия была ликвидирована на официальном уровне вовсе не большевиками. Это сделали союзники Алаш (в противоборстве с Советской властью) указом Временного сибирского правительства (Уфимская Директория) 4 ноября 1918 года. Затем правительство Колчака также отказало Алаш-Орде в признании.
В конечном итоге все это заставило лидеров партии Алаш обратить взоры к Советской власти. В марте 1919 года А.Жангильдин, назначенный В.И. Лениным чрезвычайным советским комиссаром, встретился в Омске с представителями Алаш-Орды и убедил их перейти на сторону Советов. Затем А.Байтурсынов поехал в Москву и от имени правительства Алаш-Орды подписал с Лениным, Сталиным и Жангильдиным соглашение, согласно которому 10 июля 1919 года было организовано революционное казахское правительство, в состав которого вошли представители большевиков и алаш-ординцы. Советское правительство признало казахскую автономию, объявило амнистию всем алаш-ординцам, а Байтурсынов вошел в состав Казкрайревкома. После образования в 1920 году КазАССР он стал первым наркомом просвещения нового советского правительства.

В итоге, решающую роль в создании КазАССР имела партия большевиков. В условиях Гражданской войны был поставлен вопрос об образовании единой партийной организации Казахстана. 6 апреля 1920 года расширенное заседание Коммунистической фракции Кирревкома приняло решение о необходимости образования организационного бюро РКП(б) Киргизского (Казахстанского) края. 30 апреля Оргбюро ЦКРКП(б) вынесло постановление об образовании областного бюро РКП(б) в Казахстане в составе интернационального коллективного органа: С.С. Пестковского, А.Т. Джангильдина, А.Айтиева, С.Д. Арганчеева, М.М. Мурзагалиева, А.М. Алибекова, А.Д. Авдеева. Победа на фронтах гражданской войны и переход от временных чрезвычайных органов – ревкомов к Советам создали необходимые условия для образования казахской национальной государственности на советской основе. Победоносное окончание гражданской войны позволило ускорить завершение процесса образования казахской советской автономии. Местные партийные организации и Кирревком настойчиво укрепляли Советы, вовлекли в них широкие массы трудящихся. С получением статуса союзной республики – Казахской ССР, партийная организация была преобразована в Коммунистическую партию (большевиков) Казахстана.

В год 25-летия юбилея Конституции Республики Казахстан народные коммунисты обращают внимание, что независимость Казахстана непосредственно связана с конституционной эволюцией казахской советской государственности. Об этом говорят последовательные этапы в Конституциях СССР 1924, 1936 и 1977 годов и, соответственно, Конституциях Казахской Советской Социалистической Республики 1937 и 1978 годов. Этот факт невозможно оспорить, и в настоящее время он нуждается не в теоретической разработке (этот тезис неоспорим), а в признании на государственном уровне.

Центральный Комитет
Коммунистической Народной партии Казахстана
г.Нур-Султан, 2020 год


Партнерский проект "Лады" и пресс-службы КНПК



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