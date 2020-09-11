Казахстанские коммунисты инициируют поправки в законодательство о ветеранах

КНПК

Закон РК «О ветеранах» нуждается в доработке. Так считают и представители Коммунистической Народной партии Казахстана, и сами воины-интернационалисты. Об этом они заявили на совместной пресс-конференции в Астанинском горкоме КНПК.



В нынешнем году к 75-летию Победы Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Парламенту принять Закон «О ветеранах». Документ приняли, однако, по мнению члена Исполнительного Совета ветеранских организаций воинов-интернационалистов РК Кайрата Елубаева, интересы ветеранов войны в Афганистане отражены в нем недостаточно.



– Мы обратились в Мажилис. Единственная партия, которая нас поняла и поддержала, была КНПК, – отметил он.

Что же предлагают воины-афганцы? Речь идет о признании статуса участников боевых действий для двух категорий: представителей партизанских соединений, воевавших на территории других государств в годы Великой Отечественной войны и для воинов-интернационалистов, воевавших в Афганистане и других локальных конфликтах в годы СССР.



– Эти две категории должны обладать отдельным статусом, приравниваться по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны, – заявил К.Елубаев.



Пока же казахстанское законодательство не улучшает, а ухудшает положение «афганцев». Так, по новому Закону «О жилищных отношениях», эта категория ветеранов лишилась ряда квартирных льгот.



– За что нас так, спрашивается? – недоумевает К.Елубаев. – Неужели ветераны Афганской войны не заслужили внимания со стороны государства?

Секретарь ЦК КНПК, руководитель парламентской фракции «Народные коммунисты», депутат Айкын Конуров, выступая на пресс-конференции, заявил, что коммунисты намерены инициировать внесение изменений и дополнений в законодательство РК, касающееся воинов-интернационалистов.

– Речь идет о статусе и, соответственно, социальной защите данной категории граждан, – уточнил он.



Коммунист напомнил, что именно «афганцы»в свое время защищали южные рубежи тогда еще единого Советского Союза.

– Эти люди, не щадя свои жизни, часто ценой своего здоровья, предотвратили возможность создания серьезного очага напряженности в Средней Азии, – отметил А.Конуров. – Государство должно оказать поддержку воинам-интернационалистам. Мы будем всеми способами этому содействовать. Для нас, для нашей страны, для воспитания будущих поколений это очень важно, и мы пойдем до конца.



Партнерский проект "Лады" и пресс-службы КНПК