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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 15:07

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Право на жильё: есть проблемы

КНПК
Парламентская фракция «Народные коммунисты» намерена инициировать поправки в законодательство о жилищных отношениях. Изменения будут направлены на защиту прав граждан, выселяемых из единственного жилья, в том числе при изъятии земельных участков под государственные нужды. О предлагаемых нормах коммунисты рассказали в ходе совместной пресс-конференции представителей КНПК и ОФ «Фонд развития парламентаризма в Казахстане».

Большая часть поправок направлена на то, чтобы имплементировать в казахстанское законодательство международные стандарты.
– Мы считаем, что принудительное выселение без альтернативы или равнозначной компенсации недопустимо, – подчеркнула руководитель ОФ «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» Зауреш Батталова. – Но мы, гражданское общество, не имеем права законодательной инициативы. Им обладают депутаты. Мы очень благодарны парламентской фракции «Народные коммунисты», которая поддержала наши предложения.


Участники пресс-конференции отметили, что, лишаясь жилья, граждане автоматически лишаются целого ряда косвенных прав и возможностей: возможности получать образование, услуги здравоохранения и пр. Более того, государство сейчас старательно закрывает глаза на сам факт существования в нашем обществе такого явления, как бездомность. Не ведётся статистика выселений, нет данных о количестве казахстанцев, по той или иной причине не имеющих крыши над головой.

– Право на жильё – не просто лозунг, это одно из основополагающих прав человека, – отметила депутат Мажилиса от КНПК Ирина Смирнова.
Поправки предлагается внести в целый ряд документов, в том числе в Земельный кодекс, Закон «О жилищных отношениях», Закон «О госимуществе» и нормативно-правовые акты, касающиеся работы судебных исполнителей. Основные предложения устанавливают нормы предоставления альтернативного жилья или равнозначной компенсации выселяемым гражданам.


Кроме того, поправки регламентируют саму процедуру выселения. Оговорены и критерии такой процедуры, в частности, предлагается запретить выселение в ночное время, в праздничные дни, в зимний сезон и т.д. Ранее эти нормы были прописаны только в международных актах, к которым присоединился Казахстан, а в отечественном законодательстве аналогов не имели.

– На сегодняшний день наша задача, чтобы эти инициативы получили поддержку у остального парламентского большинства, у депутатского корпуса, – подытожил пресс-конференцию депутат Мажилиса от КНПК Жамбыл Ахметбеков.


Партнерский проект "Лады" и пресс-службы КНПК



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