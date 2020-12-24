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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 14:07

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Работникам АО «МРЭК» вручены заслуженные награды ко Дню энергетика

Звание «Заслуженный энергетик СНГ» присвоено Максату Абдижалиловичу Алкиеву, начальнику Службы релейной защиты и автоматики АО «МРЭК».
День энергетика отмечается в Казахстане в третье воскресенье декабря и традиционно становится поводом для поздравления профессионалов своего дела. Свой профессиональный праздник отметили энергетики АО «Мангистауская региональная электросетевая компания». Специалисты отрасли всегда находятся на самом важном рубеже, обеспечивая население электрической энергией. От успешной работы специалистов АО «МРЭК» во многом зависит энергетическая безопасность региона.

Накануне Дня энергетика в АО «МРЭК» прошла торжественная церемония награждения сотрудников. За значительный вклад в развитие электросетевого комплекса, профессионализм и преданность профессии более 80 сотрудникам АО «МРЭК» были вручены почётные грамоты и благодарственные письма от имени Казахстанской Электроэнергетической ассоциации, ТОО «Казахстанские коммунальные системы», Казэнергопрофсоюза, а также от имени департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Мангистауской области.

Работникам АО «МРЭК» вручены заслуженные награды ко Дню энергетика


Церемония награждения началась с присуждения звания «Заслуженный энергетик СНГ».

За значительный вклад в развитие энергетики почётное звание «Заслуженный энергетик СНГ» присвоено Максату Абдижалиловичу Алкиеву, начальнику Службы релейной защиты и автоматики АО «МРЭК». Максат Абдижалилович - образец преданности своему делу, свой трудовой путь энергетика он начал 18 лет назад. Будучи высококвалифицированным специалистом, знатоком своего дела, он внёс огромный вклад в дело обеспечения надёжности электроснабжения региона. На сегодняшний день Максат Абдижалилович Алкиев является одним из передовых энергетиков региона.

Работникам АО «МРЭК» вручены заслуженные награды ко Дню энергетика


- День энергетика для меня лично всегда является одним из главных праздников. Это не просто подведение итогов очередного года, но, прежде всего, возможность высказать слова благодарности людям, с которыми ты работаешь в одной команде. Успех АО «МРЭК» складывается из труда каждого его работника. И, конечно, я чрезвычайно благодарен за такое высокое признание моей работы и моих достижений. Я обещаю приложить все усилия, чтобы и дальше трудиться также плодотворно на благо энергетики региона и делать всё для её развития, - сказал Максат Абдижалилович Алкиев.


Звание «Почётный энергетик СНГ» получил главный инженер Бузачинского РЭС Бинеуов Куаныш Орынович.

Работникам АО «МРЭК» вручены заслуженные награды ко Дню энергетика


Высокого звания «Заслуженный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» удостоен Серик Сыдыкович Уразбаев, начальник Актауского РЭС.

Звание «Почётный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации» получили начальник Центрально-диспетчерской Службы АО «МРЭК» Нугиев Омирбек Аллабердыевич и начальник Шетпинского РЭС Бабышев Курмангали Мустахиевич.

В этот день награды ждали и других достойных работников энергетической отрасли.

Почётными грамотами Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации награждены: начальник Службы связи и диспетчерского технологического управления Жанибеков Батыржан Асылбекович; начальник управления развития Иманов Мурат Амантаевич; электромонтёр Службы высоковольтных сетей Лесбаев Алибек Сабитович; начальник Службы испытаний Усенов Аскар Амандыкович; главный инженер Шетпинской РЭС Саркулов Орынгали; заместитель председателя правления по экономике и финансам Денисова Екатерина Александровна.

Работникам АО «МРЭК» вручены заслуженные награды ко Дню энергетика


Медали «Құрмет белгісі» Казэнергопрофсоюза удостоились водитель автомобильного крана Службы механизации и транспорта Каражанов Махмуд Даутбаевич и начальник Бузачинского РЭС Бисенов Нуржан Базартаевич.

Работникам АО «МРЭК» вручены заслуженные награды ко Дню энергетика


Почётными грамотами и благодарственными письмами от имени ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и председателя правления АО «МРЭК» были поощрены 24 работника.

За личный вклад в развитие электроэнергетической отрасли юбилейными медалями в честь 100-летия ГОЭЛРО удостоены более 35 сотрудников предприятия.

- Дорогие коллеги, энергетики — это люди почётной и сложной профессии. Ваш труд заслуживает особой признательности и уважения. От вашего профессионализма, ответственного отношения к делу во многом зависят укрепление энергетической безопасности нашего региона. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика Республики Казахстан! В наступающем 2021 году перед АО «МРЭК» неизменной остаётся основная задача - обеспечение населения качественной электрической энергией. Впереди у нас ещё много важных и интересных проектов. Уверен, что со всеми задачами мы справимся, потому что мы – единая, дружная, сильная команда. Хочу поблагодарить коллег за ответственность в выполнении производственных задач и взаимовыручку. В этот праздничный день желаю безаварийной работы, нескончаемой жизненной энергии, крепкого здоровья и благополучия! Пусть в ваших семьях всегда царит тепло и свет, а профессиональная деятельность приносит заслуженный успех, - сказал председатель правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Мурат Жумашевич Ибрагимов.


Церемония награждения прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Организаторами были соблюдены все меры безопасности.
Многолетняя история развития АО «МРЭК» берёт свое начало в 1966 году, когда было образовано Мангышлакское предприятие электрических сетей в составе объединения «Казахстаннефть». Вот уже более полувека компания является одним из крупнейших социально значимых предприятий западного региона Казахстана. В Мангистауской области АО «МРЭК» оказывает услуги по передаче и распределению электроэнергии, вырабатываемой ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Трудовым коллективом предприятия проделана поистине неоценимая работа по комплексной электрификации Мангистауской области. Сегодня на карте региона нет практически ни одного, даже самого малого населённого пункта, куда бы не были проложены электрические сети.

Партнерский проект "Лады" и АО «МРЭК»



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