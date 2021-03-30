Какие преимущества имеют облигации перед другими фин.инструментами?

"Облигации, как правило, выбирают инвесторы, которые заинтересованы получить более высокий доход, а также защитить средства от колебаний тенге. При этом в отличии от акций, это инструмент гораздо меньше подвержен риску", - отмечают в IDF Eurasia.

"Для ТОО "МФО ОнлайнКазФинанс" этот выпуск будет уникальным не только из-за рекордного объёма размещаемых ценных бумаг (7 млрд тенге), но и благодаря ежемесячной выплате купона, что делает высокодоходные облигации максимально идентичными долгосрочным банковским депозитам. Владелец облигаций сможет увеличить эффективную доходность к погашению за счёт ежемесячного реинвестирования купонного дохода в ценные бумаги или банковский депозит", - отметили в пресс-службе "МФО ОнлайнКазФинанс".

Справочно:

ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» работает на рынке Казахстана уже четыре года (бренды МФО Solva и Moneyman), являясь первой микрофинансовой компанией в стране, которая осуществляет выдачу займов физлицам и субъектам МСБ онлайн. Компания демонстрирует стабильный двузначный рост чистой прибыли с 2018 года, по итогам девяти месяцев 2020 года она составила 2,2 млрд тенге. Растущая доля собственного капитала в структуре фондирования (с 6,4 процента в 2018 до 23,2 процента в 2019 и 28,6 процента за 9М2020) при активном привлечении займов показывает высокую надёжность и кредитоспособность компании. За январь-сентябрь 2020 года кредитный портфель ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» вырос вдвое и составил 36 млрд тенге по состоянию на 30 сентября 2020 года.