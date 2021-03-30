Какие преимущества имеют облигации перед другими фин.инструментами?

IDF Eurasia Казахстан
Облигации - не самый популярный, но один из самых прибыльных инструментов инвестиций. По уровню надёжности они вполне могут составить конкуренцию банковским депозитам. IDF Eurasia Казахстан (бренды МФО Solva и Moneyman) рассмотрели основные преимущества этого финансового инструмента.
За время пандемии казахстанцы стали больше задумываться о важности накопления и сохранения средств, используя для этого самые разные инструменты инвестирования.
Традиционно наиболее популярный способ сбережения средств у населения – хранение денег на депозите в банке, либо в иностранной валюте. Как показывает опрос, ранее проведённый специалистами группы IDF Eurasia Казахстан, таким способом накапливать денежные средства в прошлом году предпочитали более 20 процентов граждан. Эти инструменты выделялись респондентами, как наиболее выгодные и безопасные. Недвижимость также входит в список приоритетных способов инвестирования, по мнению казахстанцев, вкладывают на этом рынке свыше 17 процентов опрошенных.
Однако на сегодняшний день существуют не менее надёжные, но ещё более прибыльные механизмы приумножения капитала, в частности, облигации частных компаний из самых разных секторов экономики.
Облигации являются одним из основных инструментов фондового рынка и представляют собой ценные бумаги, которые выпускают компании, организации и фонды для привлечения средств в бизнес. Деньги, полученные от инвесторов за счёт облигаций, как правило, направляются на развитие деятельности с целью получения дальнейшей прибыли.
Таким образом, главными преимуществами облигаций для инвестора является высокая надёжность (к примеру, по сравнению с акциями), и более высокая доходность в сравнении с банковскими депозитами. Так, ставка по облигациям компаний может достигать 20 процентов.
К примеру, компания "МФО ОнлайнКазФинанс", входящая в группу IDF Eurasia, с прошлого года является активным участником рынка облигаций. Более того, это первая микрофинансовая организация в истории Казахстана, выпустившая долговые бумаги. Первый выпуск составил 4 млрд тенге и был реализован в очень короткие сроки. 18 марта 2021 года компания запланировала новое размещение облигаций на бирже International Exchange (AIX, AIX Market Notices | AIX).
По данным компании, объём выпуска составит рекордные 7 млрд тенге, ставка купона 18,5 процента годовых в течение первых двух лет обращения и 18 процентов годовых в течение третьего года обращения. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1 тыс. тенге. При этом выплата купона будет осуществляться ежемесячно.
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), объём рынка корпоративных облигаций на 1 марта текущего года составил 14,4 трлн тенге. При этом в списке биржи находятся облигации 70 эмитентов (компаний).
Стоит отметить, что физические лица стали проявлять более живой интерес к рынку корпоративного долга. Так, доля физлиц на первичном рынке облигаций составила 0,5 процента, на вторичном 1,2 процента (для сравнения в январе эта цифра составляла 0,4 процента от общего количества эмитентов).
Всего в Центральном депозитарии ценных бумаг на 1 марта 2021 года открыто свыше 140 тыс. лицевых счетов физлиц. При этом ежемесячный прирост с начала года составляет около 4 тыс. счетов, с начала года рост на 7,803 счета.
Справочно:
ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» работает на рынке Казахстана уже четыре года (бренды МФО Solva и Moneyman), являясь первой микрофинансовой компанией в стране, которая осуществляет выдачу займов физлицам и субъектам МСБ онлайн. Компания демонстрирует стабильный двузначный рост чистой прибыли с 2018 года, по итогам девяти месяцев 2020 года она составила 2,2 млрд тенге. Растущая доля собственного капитала в структуре фондирования (с 6,4 процента в 2018 до 23,2 процента в 2019 и 28,6 процента за 9М2020) при активном привлечении займов показывает высокую надёжность и кредитоспособность компании. За январь-сентябрь 2020 года кредитный портфель ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» вырос вдвое и составил 36 млрд тенге по состоянию на 30 сентября 2020 года.
Партнерский проект "Лады" и группы IDF Eurasia в Казахстане
За время пандемии казахстанцы стали больше задумываться о важности накопления и сохранения средств, используя для этого самые разные инструменты инвестирования.
Традиционно наиболее популярный способ сбережения средств у населения – хранение денег на депозите в банке, либо в иностранной валюте. Как показывает опрос, ранее проведённый специалистами группы IDF Eurasia Казахстан, таким способом накапливать денежные средства в прошлом году предпочитали более 20 процентов граждан. Эти инструменты выделялись респондентами, как наиболее выгодные и безопасные. Недвижимость также входит в список приоритетных способов инвестирования, по мнению казахстанцев, вкладывают на этом рынке свыше 17 процентов опрошенных.
Однако на сегодняшний день существуют не менее надёжные, но ещё более прибыльные механизмы приумножения капитала, в частности, облигации частных компаний из самых разных секторов экономики.
Облигации являются одним из основных инструментов фондового рынка и представляют собой ценные бумаги, которые выпускают компании, организации и фонды для привлечения средств в бизнес. Деньги, полученные от инвесторов за счёт облигаций, как правило, направляются на развитие деятельности с целью получения дальнейшей прибыли.
"Облигации, как правило, выбирают инвесторы, которые заинтересованы получить более высокий доход, а также защитить средства от колебаний тенге. При этом в отличии от акций, это инструмент гораздо меньше подвержен риску", - отмечают в IDF Eurasia.
Таким образом, главными преимуществами облигаций для инвестора является высокая надёжность (к примеру, по сравнению с акциями), и более высокая доходность в сравнении с банковскими депозитами. Так, ставка по облигациям компаний может достигать 20 процентов.
К примеру, компания "МФО ОнлайнКазФинанс", входящая в группу IDF Eurasia, с прошлого года является активным участником рынка облигаций. Более того, это первая микрофинансовая организация в истории Казахстана, выпустившая долговые бумаги. Первый выпуск составил 4 млрд тенге и был реализован в очень короткие сроки. 18 марта 2021 года компания запланировала новое размещение облигаций на бирже International Exchange (AIX, AIX Market Notices | AIX).
По данным компании, объём выпуска составит рекордные 7 млрд тенге, ставка купона 18,5 процента годовых в течение первых двух лет обращения и 18 процентов годовых в течение третьего года обращения. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1 тыс. тенге. При этом выплата купона будет осуществляться ежемесячно.
"Для ТОО "МФО ОнлайнКазФинанс" этот выпуск будет уникальным не только из-за рекордного объёма размещаемых ценных бумаг (7 млрд тенге), но и благодаря ежемесячной выплате купона, что делает высокодоходные облигации максимально идентичными долгосрочным банковским депозитам. Владелец облигаций сможет увеличить эффективную доходность к погашению за счёт ежемесячного реинвестирования купонного дохода в ценные бумаги или банковский депозит", - отметили в пресс-службе "МФО ОнлайнКазФинанс".
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), объём рынка корпоративных облигаций на 1 марта текущего года составил 14,4 трлн тенге. При этом в списке биржи находятся облигации 70 эмитентов (компаний).
Стоит отметить, что физические лица стали проявлять более живой интерес к рынку корпоративного долга. Так, доля физлиц на первичном рынке облигаций составила 0,5 процента, на вторичном 1,2 процента (для сравнения в январе эта цифра составляла 0,4 процента от общего количества эмитентов).
Всего в Центральном депозитарии ценных бумаг на 1 марта 2021 года открыто свыше 140 тыс. лицевых счетов физлиц. При этом ежемесячный прирост с начала года составляет около 4 тыс. счетов, с начала года рост на 7,803 счета.
Справочно:
ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» работает на рынке Казахстана уже четыре года (бренды МФО Solva и Moneyman), являясь первой микрофинансовой компанией в стране, которая осуществляет выдачу займов физлицам и субъектам МСБ онлайн. Компания демонстрирует стабильный двузначный рост чистой прибыли с 2018 года, по итогам девяти месяцев 2020 года она составила 2,2 млрд тенге. Растущая доля собственного капитала в структуре фондирования (с 6,4 процента в 2018 до 23,2 процента в 2019 и 28,6 процента за 9М2020) при активном привлечении займов показывает высокую надёжность и кредитоспособность компании. За январь-сентябрь 2020 года кредитный портфель ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» вырос вдвое и составил 36 млрд тенге по состоянию на 30 сентября 2020 года.
Партнерский проект "Лады" и группы IDF Eurasia в Казахстане