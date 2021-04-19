3000 саженцев к 30-летию Независимости: Нефтяники АО «Каражанбасмунай» вышли на масштабный субботник

«В нашей детской деревне было посажено более 300 саженцев. Наши дети с интересом наблюдали за рабочим процессом. Они с радостью присоединились к нефтяникам: мальчики работали лопатой, девочки поливали насаждения. Хотим поблагодарить коллектив АО «Каражанбасмунай» за заботу и внимание нашему дому, это благой пример для ребят», – сказал директор детской деревни семейного типа Мангистауской области Орынбасар Наурызбаев.

«3000 саженцев станут символом исторического рубежа – 30-летия суверенитета нашей страны. Мы рады внести свой вклад в общее дело по озеленению родного края, особенно в священный месяц Рамазан. Объекты для субботника выбраны неслучайно. За каждым из них мы будем вести уход. Одним из принципов компании является бережное отношение к окружающей среде, поэтому наш коллектив уделяет особенное внимание подобным экологическим мероприятиям», отметил первый вице-президент АО «Каражанбасмунай» Куанышбай Нургалиев.

По доброй традиции нефтяники провели санитарную очистку и высадили три тысячи саженцев на территории месторождения Каражанбас и ряда социально значимых объектов Мангистауской области. Более 100 работников компании разделились на две группы. Первая занималась благоустройством территории областной мечети им. Бекет-Ата, нового онкологического диспансера, дома престарелых, детской деревни семейного типа, дома малютки и школы-интернат для детей с ограниченными возможностями. Нефтяники высадили тысячи деревьев разных пород, ориентированных к мангистаускому климату. Они намерены не просто посадить саженцы, но и превратить эти места в цветущие сады, в дальнейшем ухаживая за ними. Для этого определены ответственные департаменты компании, которые будут заниматься поливом, санитарной обрезкой и другими мероприятиями по защите и лечению деревьев.В детской деревне семейного типа Мангистауской области проживают 30 детей. Территория ухоженная, а несколько сотен саженцев по-особенному украсили большой двор. Зеленее стало и у онкологического диспансера, который открылся совсем недавно. Территория здесь практически пустая, поэтому каражанбасцы с радостью взялись за благоустройство.Одновременно вторая команда была задействована на месторождении. Нефтяники собрали твердо-бытовые отходы, освежили вид архитектурных и социальных объектов. Посадка зелёных насаждений является ежегодной традицией, однако в этот раз это дело было особенным.Символично и то, что масштабный субботник нефтяников проходит в Год экологии, объявленного АО «НК «КазМунайГаз». В едином порыве, сплочённо и оперативно более 100 работников высадили по 30 деревьев каждый.