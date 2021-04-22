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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 11:18

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Наталья Огарь: О проекте морских судоходных каналов в Северном Каспии

Месторождение "Кашаган"
Проект морских судоходных каналов в Каспийском море на сегодняшний день вызывает много споров и опасений. Оператор заявляет, что данный проект крайне необходим для продолжения добычи на Кашаганском месторождении. С другой стороны, оппоненты проекта против строительства судоходных каналов из-за влияния на состояние донной растительности, бентоса, планктона и т.д.

Может ли строительство морских каналов на Каспии нанести морю необратимый, серьезный ущерб, несущий угрозу его обитателям и окружающей среде? Этот вопрос мы адресовали Наталье Петровне Огарь, доктору биологических наук, профессору, члену-корреспонденту Национальной академии наук Республики Казахстан и директору ТОО «Терра-Природа».

- На самом деле я посвятила 10 лет исследованиям в Каспийском море. Работала в различных проектах в Атырауской области. В том числе на проектах дноуглубительных работ в дельте р.Жайык, на каналах Яицкий, Большой и Малый.
Мой опыт многолетних исследований по судоходным каналам в дельте р.Жайык (р.Урал) и в акватории Северного Каспия показал, что биота со временем восстанавливается, так как это естественный процесс. Лучшие условия для себя разные виды флоры и фауны находят сами, так как они приурочены к определенным биотопам.


Судоходные каналы есть везде и его борта отсыпаются вынутым грунтом. В таких условиях на мелководьях хорошо размножается вегетативным путем тростник обыкновенный (Phragmites australis). Он выносит достаточно сильное засоление грунта и произрастает на глубине 3 и более метров. Тростник дает много семян, которые, прорастая корнями, сдерживают гумус, и это дает возможность закрепления другим погружено-водным растениям и водорослям. На первой стадии (1-3 года) это разреженные, не сомкнутые заросли тростника с тонкими стеблями. По мере накопления биомассы корневищ в слое грунта они разрастаются в ширину от основания и распространяются по склону отвала, пока сохраняются благоприятные условия для достижения воды корнями.

Наталья Огарь: О проекте морских судоходных каналов в Северном Каспии


Со временем в подводном ярусе тростниковых зарослей поселяются погруженно-водные растения/макрофиты, такие как рдест гребенчатый (Myriophyllum spicatum), уруть колосовая (Potamogeton pectinatus), роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum), взморник морской (Zostera marina), а также харовые и зеленые нитчатые водоросли. Таким образом, формируется устойчивая экосистема, которая препятствует развитию эрозионных процессов. Это благоприятные места обитания для рыб и птиц водно-болотного комплекса.

Ну а если говорить непосредственно о проекте судоходных каналов компании NCOC, я изучила имеющийся в свободном доступе раздел «Оценка воздействия на окружающую среду». Данный проект включает строительство морских судоходных каналов, в том числе разворотные бассейны, дноуглубление акваторий вблизи искусственных островов на территории месторождения Кашаган.

С экологической точки зрения по данному Проекту проведены все необходимые исследования и получены положительное заключение государственной экспертизы и согласования уполномоченных органов.

Основной причиной строительства дноуглубительных каналов в Северном Каспии является устойчивое падение уровня Каспийского моря за последние 10 лет. В настоящее время в течение года существуют периоды, когда морской флот NCOC не может функционировать из-за низкого уровня воды. Ожидается, что средний уровень Каспийского моря (СУКМ) будет продолжаться падать и в итоге имеющийся флот не сможет выполнять свои функции на регулярной основе.
Существует определенная вероятность того, что среднегодовое значение уровня Каспийского моря (СУКМ) в районе Восточного Кашагана будет ниже минус 0,98 м к 2023 году. В данном районе моря, где ведутся нефтяные операции, сезонные и суточные колебания (в том числе вызванные ветрами) могут привести к падению уровня моря на целых 2 м. Для дальнейшей разработки месторождения это, несомненно, станет главной проблемой.

Оценка возможных вариантов обслуживания морских объектов показала следующее:

Наталья Огарь: О проекте морских судоходных каналов в Северном Каспии


Таким образом, из всех рассматриваемых вариантов очевидно преимущество морских судоходных каналов.
Проложенные маршруты и трассы каналов были спроектированы на основании сравнительного анализа возможных вариантов их размещения, с учетом специфики развития месторождения Кашаган, его изученности в течение периода эксплуатации, с учетом обеспечения безопасности движения и эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.

Вход в каналы осуществляется с более глубокого участка моря, через западный подходной канал (ЗПК), который имеет ориентацию с запада на восток и расположен к северу от острова D. Общая длина каналов - 56 км. Площадь воздействия проекта составит около 29 км2, что не превышает 0,036% от общей площади Северного Каспия.

В целом, обмеление Каспийского моря и других крупных водных объектов как в Казахстане, так и во всем мире обусловлено потеплением климата. Это реальность с непредсказуемой тенденцией и скоростью развития процессов. Если современный уровень Каспийского моря будет продолжать падать, суда смогут перемещаться только по углубленным каналам. В таких условиях реализация проекта морских судоходных каналов действительно является экологически приемлемым и оптимальным решением, которое позволяет решить вопросы морской логистики в требуемые сроки.

Наталья Огарь: О проекте морских судоходных каналов в Северном Каспии


Партнерский проект "Лады" и Норт Каспиан Оперейтинг Компани



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