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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 08:30

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Проект на Каспии под контролем общественности

Компания NCOC
В Атырау компания NCOC совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК провела круглый стол по проекту проведения дноуглубительных работ на Каспийском море. Участие в нем приняли ученые и эксперты в сфере экологии, биологии, географии, рыбного хозяйства, представители общественности.

Накануне прибывшие в регион с визитом представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, комитета рыбного хозяйства РК совместно с экспертами побывали на месторождении Кашаган, детально ознакомились с районом проведения дноуглубительных работ, где осуществляется движение судов по обмелевшему морскому участку.

Проект на Каспии под контролем общественности


«Мы убедились, что прежде чем приступать к реализации проекта, компания рассмотрела различные варианты доставки грузов и людей на искусственные острова месторождения. Это привлечение судов на воздушной подушке, со сверхмалой осадкой, строительство мостов и эстакад. Самым оптимальным по всем параметрам был выбран проект дноуглубительных работ, влияние которого на экологию, по мнению специалистов, будет минимальным. Работы будут проводиться не на новых маршрутах, а на уже существующих водных путях на площади 29 квадратных километров. Движение судов там осуществляется и в настоящее время. Это всего 0,03% северо-восточной части Каспийского моря. Проведенные учеными исследования показали, что существенного воздействия на пути миграции рыбы, тюленей и среду обитания птиц проект не окажет. Небольшие убытки, которые понесет ихтиофауна, будут компанией компенсированы. При этом за всем процессом работ будет вестись строгий общественный мониторинг», - сообщил председатель комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов.


Участники круглого стола обсудили все аспекты влияния дноуглубительных работ на ихтиофауну моря, миграцию рыбы, птиц, повышение мутности воды. Оперируя научными выкладками, ученые, специалисты разных отраслей пришли к выводу, что проект не окажет практически никакого влияния на миграцию осетровых.

Проект на Каспии под контролем общественности


«Каспийские осетровые мигрируют из южных районов моря на север на нерест не по всему Каспию, а по восточному побережью. Мало они заходят в район движения судов и во время нагульной миграции. Промышленного лова в этом районе не осуществляется. Тем не менее, за дноуглублением будет вестись постоянный государственный контроль, общественный мониторинг», - сказал председатель Комитета рыбного хозяйства Нариман Жунусов.


Проект на Каспии под контролем общественности


В завершение было решено создать мониторинговую группу из числа местных экологов и представителей общественности для максимального взаимодействия с неравнодушным населением региона.

Партнёрский проект "Лады" и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан



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