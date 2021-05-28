На Каражанбасе открыт цех добычи нефти №3

«Открытие нового ЦДН-3, в первую очередь, обусловлено улучшением условий труда. Цех добычи нефти №3 – это подтверждение плодотворного труда, расширения и развития. Профессионализм и сплоченность коллектива рождают уверенность, что и дальше благодаря усердию компания продолжит свое устойчивое развитие», отметили члены Правления АО КБМ.

«Запуск нового цеха решит несколько вопросов. Это позволит разгрузить цех по добыче нефти №2, который на сегодняшний день выполняет 60-65% годового плана по добыче нефти, и оптимизировать сопутствующие процессы. Поздравляем коллег с началом новых работ», отметил заместитель директора производственного управления Карим Бозахаров.

В церемонии открытия ЦДН №3 приняли участие Президент АО «Каражанбасмунай» (далее – КБМ) Ли Тецян, Первый Вице-президент Куанышбай Нургалиев, председатель ОО «Локальный профсоюз работников АО «Каражанбасмунай» Айтбай Кужухов. Руководство поздравило коллектив с важным событием и пожелало плодотворной работы.Новый цех, оснащенный современным оборудованием, способствует повышению производительности труда, эффективности управления производственными процессами и улучшению условий труда работников.Цех добычи нефти №3 открыт в честь 40-летия с начала ввода месторождения Каражанбас, что является долгожданным и символичным событием для нефтяников. Данный объект позволит кардинально решить ряд технологических и административных вопросов. Ожидается, что часть работников ЦДН-2 будет переведена во вновь образованный цех.