«КазМунайГаз» закупил новые автобусы для нефтяников

АО НК «КазМунайГаз»

АО НК «КазМунайГаз» закупило четыре автобуса Hyundai Universe Luxury на 43 посадочных места для перевозки работников-нефтяников на месторождения, которые уже поступили на баланс ТОО «Ойл Tранспорт Kорпорейшэн» (далее – ОТК). Кроме того, на 3-4 кварталы текущего года запланированы закуп и поставка еще 8 автобусов на 21 посадочное место. Как отмечают в КМГ, приобретение автобусов направлено на улучшение условий труда нефтяников.



Приобретение нового транспорта также связано с необходимостью обновления автобусного парка ОТК. Одним из условий перевозки пассажиров для многих заказчиков является срок эксплуатации, не превышающий 8 лет. Отметим, что в парке ОТК для выполнения разнообразных задач по транспортным перевозкам имеется 111 автобусов различных марок и пассажировместимости (от 12 до 46 пассажиров). На 2020 год было предусмотрено приобретение автобусов, однако из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, данное решение было отложено.



Цель приобретения автобусов марки Hyundai Universe заключается в повышенных требованиях к безопасности, надежности и комфорту пассажиров, необходимости унификации автопарка ОТК, что, в свою очередь, влечет за собой сокращение расходов на содержание, в том числе при поставке запасных частей, наличии специалистов-слесарей по ремонтным работам для одного вида транспорта. Кроме того, немаловажный фактор имеет наличие большого багажного отделения для перевозки личных вещей работников, осуществляющих деятельность вахтовым методом, а также вместительный топливный бак ввиду значительных расстояний до месторождений и отсутствии заправочных комплексов по пути следования.



ОТК оказывает транспортные услуги по вахтовым и внутрипромысловым перевозкам для дочерних компаний КМГ в Мангистауской области. Протяженности маршрутов составляют 600-2000 км. За последние 20 лет в ОТК не зарегистрировано смертельных случаев и травм в результате дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, что связано с наличием квалифицированного персонала со стажем более 20 лет и техническим состоянием автотранспортных средств.



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