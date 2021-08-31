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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Вчера, 22:41

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Актауские предприниматели все больше доверяют деньги ForteBusiness

Талгат Ешман
Цифровая трансформация в последние годы затронула все сферы бизнеса без исключения, благодаря чему у людей выработалась привычка – получать онлайн множество услуг. На сегодняшний день, ForteBusiness внедрил много новых цифровых функций для малого и среднего бизнеса: возможность открытия счёта без посещения банка, управление счётом в интернет-банкинге, овердрафт под обороты POS-терминала, тендерные гарантии и многое другое. О том, как поддерживаются бизнес-инициативы Актауских предпринимателей и что готов предложить им ForteBusiness сегодня, рассказал заместитель директора филиала ForteBank в Актау Талгат Ешман.

Талгат Балтабекович, что является приоритетным направлением деятельности ForteBusiness в Актау? На чем вы делаете акцент сегодня?

Наш основной приоритет — это удобство предпринимателя. Сегодня ForteBusiness обслуживает всю группу клиентов, начиная от микро- до крупного бизнеса, соответственно и развиваемся в нескольких направлениях. К примеру, операционное обслуживание цифровизируется и переходит в онлайн-режим. Основная масса операций не требует посещения банка: МСБ Актау могут открыть счёт в режиме онлайн, быстро получить беззалоговый займ для пополнения оборотных средств, это всё без утомительного бумажного оформления в банке. Также бизнес может подключить эквайринг ForteBank и начать принимать оплату за товары или услуги картами в своём магазине или на сайте. Это основные продукты, которые мы предлагаем в направлении ForteBusiness. Конечно, предприниматели могут и лично прийти в отделение банка для получения услуг — в Актау у нас их два, а также точка продаж в Жанаозене.

Расскажите подробнее о вашей целевой аудитории

На рынке есть банки, которые делают акцент на одном секторе бизнеса, например, на малом или среднем. У нас в ForteBusiness такого нет. Например, у нас есть клиенты, которым для развития бизнеса нужен кредит в один миллион. А есть такие, кто предоставляет услуги, например, заводу, у них могут быть миллиардные обороты. У нас имеется несколько программ, по которым мы выстраиваем предложения для наших клиентов, к каждому подходим индивидуально.

Говоря конкретнее о нашей аудитории, хочется отметить, что последние годы в Мангистауской области, в частности в Актау, стали развивать туризм. И среди клиентов банков стало появляться больше компаний, которые работают в этой сфере. Традиционными клиентами в нашем регионе остаются крупные строители, которые работают по государственным заказам, а также производители. Есть несколько крупных заводов, с которыми мы работаем — они занимаются производством продуктов питания, молочных изделий. К слову, Мангистауская область очень конкурентная по производству молочной продукции.

Огромная доля наших клиентов занята в сфере торговли. Это один из больших секторов, который связан как с товарами народного потребления, так и с промышленными товарами и услугами. Наряду с ними, обслуживаются сервисные компании, которые оказывают услуги по бурению, ремонту скважин и так далее.

МСБ Актау за последний год стал брать больше кредитов или наоборот?

С начала 2021 года мы наблюдали рост кредитного портфеля. Сейчас мы кредитуем как в 2019 году, то есть, как в до пандемийный период. Между тем, ни для кого не секрет, что в 2020 году всем клиентам было очень трудно, поэтому запросов на кредитование было не так много. Многие предприниматели потеряли выгодные контракты, не имели «подушки безопасности», и чтобы не ухудшать ситуацию, наоборот изымали деньги с депозитов, и старались не использовать кредитные средства. Чтобы облегчить их ситуацию, мы как банк предлагали им отсрочки, реструктуризации, пролонгации и всячески шли навстречу.

С декабря 2020 года ситуация изменилась, клиенты стали по-другому, более выгодно, заключать контракты, с учётом карантинной ситуации в мире. Это позволило бизнесу начать процесс восстановления и сейчас мы видим, что кредитование снова стало востребованным.

Актауские предприниматели все больше доверяют деньги ForteBusiness


Что вы можете сказать о вкладах и счетах за последний год? Каково их состояние?

С начала 2021 года мы видим, что наблюдается значительный рост экономики, по сравнению с 2020 годом. В 2020 году было очень много изъятий, многие действия совершались хаотично — у людей был страх остаться без денег. Но мы видим, что это не было связано с доверием к нашему банку, а только лишь из-за экономической ситуации в стране. Поэтому хоть деньги на счетах и уменьшились в 2020 году, начиная с 2021 года мы увидели значительный рост. Сейчас идёт рост остатков сбережений на счетах — мы заложили с начала года рост вкладов в 15%. Сегодня мы эти цифры полностью исполняем. Сейчас наблюдается рост около 7–8% по вкладам.
К слову, сам ForteBusiness вливает в экономику Мангистауской области от миллиарда до полутора миллиарда в месяц.

Сегодня банк развивает новые направления в рамках диджитализации, предлагая открывать счета для бизнеса онлайн, тендерные гарантии и даже отсрочку на кредиты. Насколько сегодня эти услуги необходимы?

Вопрос диджитализации стоял очень давно, однако бурный расцвет пошёл в 2020 году. Всем стало понятно, что без цифровизации мы станем неактуальными. На сегодняшний день наши клиенты могут открыть расчетный счет в онлайн-режиме, не приходя в банк. Помимо открытия счёта, бизнес может получить тендерные гарантии, разместить вклады, подать онлайн-заявку на финансирование, взять деньги, закрыть кредит — и всё это, не выходя из собственного офиса.

Как МСБ Актау может сэкономить, обратившись в ForteBusiness?

Можно сократить расходы за обработку платежей и переводов, используя интернет-банкинг. Если у компании на счетах есть крупные остатки, они могут воспользоваться бесплатной банковской гарантией — это выгодно для тех, кто участвует в тендерах. По требованию госзакупок и крупных организаций, предприниматель должен иметь гарантию исполнения обязательств. Мы предоставляем услуги по банковским гарантиям до 250 000 0000 тенге.

Если, к примеру, малый бизнес не имеет залогового имущества, при поддержке фонда «Даму», ForteBusiness он может воспользоваться программой кредитования МСБ до 20 миллионов, которую мы предлагаем вместе с фондом «ДАМУ». Для малого бизнеса эта сумма очень значительна, многие начинают свой путь и с меньшей суммы.

Ко всему прочему наши клиенты экономят на карточках, когда бизнес открывает зарплатный проект для своих сотрудников. Они предпочитают расплачиваться картами и уходят от расчёта наличными, любят кэшбеки, имеют возможность приобрести товар в рассрочку. Сама карта на сегодня одна из лучших на рынке.
Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что новые направления диджитализации направлены на экономию, комфорт и оперативность.

Лицензия Агенства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №1.2.29/197/36 от 03.02.2020 выдана АО «ForteBank».

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