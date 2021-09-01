Скорость и отличный сервис: в регионе открылись digital-офисы Beeline

Офисы нового поколения – дизайн и структура продуманы так, чтобы ускорить и упростить процессы обслуживания клиентов.В офисе предусмотрена зона выкладки с девайсами и аксессуарами, которая позволяет клиентам определиться с выбором телефона или аксессуара, протестировать его или просто ознакомиться.Есть интересная функция: экраны touch and watch – стоит взять понравившийся гаджет в руки и вся информация о нем выводится на экран. Это помогает быстро и легко ознакомиться с возможностями телефона и наглядно сравнить между собой несколько моделей.Теперь большинство операций проводится без заполнения бумажных заявлений, согласовать операцию можно путем sms-подтверждения и виртуальной подписи.А один раз пройдя идентификацию по лицу в офисе или в приложении «Мой Beeline», далее получить сервис в офисе можно без удостоверения личности.В офисах представлен проект «Контрактные телефоны» – клиент может не просто купить смартфон своей мечты, а еще и сразу одной покупкой обеспечить себя современной техникой и выгодным тарифным планом на целый год. Преимущества компании – собственное кредитование и выгодные цены.Также представлена новая услуга Online Sim. Клиент приобретает пустую сим-карту, без номера и тарифного плана. Устанавливает её в свой телефон, скачивает мобильное приложение «Мой Beeline» и может самостоятельно, в любое удобное время легко и просто выбрать номер телефона, желаемый тарифный план, дополнительные услуги и пр. Нет необходимости тратить время и обращаться к консультантам. При этом на сим-карте есть 500 Мб трафика – для установки приложения "Мой Beeline" и необходимых сервисов, трафик активируется после установки сим-карты в телефон.«Наши офисы уникальны функцией разделения сервиса, чтобы предоставить клиентам удобное, легкое обслуживание. Например, клиенты, у которых быстрые простые вопросы, обслуживаются в экспресс-зоне, за 1-2 минуты, при помощи планшета (замена SIM-карты, детализация и т.д.). В зоне стандартного сервиса обрабатываются более длительные вопросы (обеспечение дома интернетом и пр.). Продолжаем развивать и улучшать сервис – в наших офисах много интересных новинок и услуг для комфорта и удобства клиентов», - рассказывает Рауан Кабдрахимов, коммерческий директор по продажам и клиентскому сервису Beeline Казахстан.г. Актау, Т/Ц "ШУМ", время работы с 10.00 до 21.00г. Жанаозен, ТРК "Жанаозен", время работы с 10.00 до 22.00Рабочие дни офисов – согласно графику работы ТЦ.