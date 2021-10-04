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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 11:41

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Аллея Сбербанка появилась в Актау

«Аллея Сбербанка»
В этом году Сбербанк отмечает 180 лет со дня основания и 15 лет работы в Казахстане. В честь юбилея финансовый институт проводит акцию по высадке «Аллей Сбербанка» во всех регионах своего присутствия, а это 17 филиалов по республике.

На днях в качестве подарка от банка такая аллея появилась в городе Актау. 15 деревьев, символизирующих каждый год работы Сбербанка в Казахстане, украсили собой берег моря, начиная с торгового центра «Астана» до полицейской остановки «Каспий». Учитывая климатические условия Мангистауской области, было решено высаживать деревья белой ивы, восточной биоты, согдийского ясеня, которые прекрасно адаптированы к местному климату и несут огромную пользу окружающей среде.

Аллея Сбербанка появилась в Актау


Решением о высадке деревьев банк поддержал инициативу президента Касым-Жомарта Токаева, объявившего в 2020 г. о запуске экологической программы, согласно которой планируется высадка 15 млн деревьев в городах Казахстана.

Сбербанк, ведущий активную деятельность в рамках стратегии ESG (Environmental, Social, Governance), активно участвует в мероприятиях, направленных на сохранение экологического благополучия в стране. Именно исходя из этих принципов, банком уделяется особое внимание «зелёным» проектам. В офисах Сбербанка внедрён комплекс ресурсосберегающих технологий, нацеленных на сокращение уровня экологических загрязнений. Ведётся работа по максимальному переходу сотрудников в «цифровые офисы». Действующая в Банке система электронного документооборота и электронно-цифровой подписи позволила значительно сократить количество используемой бумаги, а переход на цифровые кредитные карты и онлайн-оплату даст возможность максимально отказаться от пластика.

Аллея Сбербанка появилась в Актау


Банк намерен продолжать свою деятельность в этом направлении, подчёркивая, что забота о сохранении и улучшении экологии – один из основных приоритетов в деятельности финансового института.

Аллея Сбербанка появилась в Актау


Аллея Сбербанка появилась в Актау


Аллея Сбербанка появилась в Актау


Партнерский проект "Лады" и АО «Сбербанк»



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