Как избавиться от радиофобии и вредны ли вышки сотовой связи?

А стоит ли бояться?

- Проведённые исследования не содержат никаких указаний на то, что наличие в окружающей среде радиочастотных полей, например, от базовых станций, повышает риск рака или иных заболеваний, - вердикт вынесли специалисты Всемирной организации здравоохранения.

- Излучение от вышки сотовой связи не превышает излучение от микроволновой печи, телефона или радиостанции. Радиоизлучение микроволновки на вашей кухне в четыре раза больше, чем у базовой станции. Например, микроволновая печь выдаёт около 120 ватт радиоизлучения, мощность телевизора – минимум 60 ватт, средняя мощность передатчика на базовой станции – около 20–30 ватт, а их максимальная мощность – 46 ватт, - отмечают специалисты Beeline Казахстан.

Немного науки

Как проявляется радиофобия на практике?

- Люди просто приходили и требовали убрать оборудование из-за радиофобии, – говорит технический директор Beeline Казахстан Олег Снимщиков.

- Иногда доходит до смешного. Сначала к нам приходят жильцы и требуют убрать станцию из-за радиофобии. Но когда мы её демонтируем, они же начинают жаловаться на плохую связь и интернет. При этом люди действительно не видят взаимосвязи, – отмечает Олег Снимщиков.

Почему радиофобия набирает обороты?

- С возникновением коронавируса и без того волатильный мир стал ещё более непредсказуемым и опасным. Поэтому стали популярными идеи и теории, которые, апеллируя к базовым человеческим эмоциям, объясняют сложившуюся сложную картину мира максимально просто, складно и показывая пальцем на того, кто во всём этом виноват. Начала действовать моральная паника, имеющая сильную мобилизационную функцию. В таких условиях влияние имеет тот, кто взывает к эмоциям, инстинктам и сильнее всех кричит, – считает эксперт из KPMG.

- В целом страх и скепсис в отношении базовых станций говорит о том, что Казахстан находится в едином глобальном пространстве, внутри которого идеи распространяются крайне быстро, в частности, благодаря существованию соцсетей и мессенджеров. Особенно интересно, как идеи из глобального пространства адаптируются под местные условия и принимают локально укоренённый характер, – рассуждает Бахтияр Рахматуллаев.

Как решать проблему?

- Нужно отметить, что в Законе «О связи» давно есть норма о том, что застройщик должен внутридомовую и внутриквартальную инфраструктуру делать во время строительства. «Но на практике эта норма реализуется редко», – отмечает Олег Снимщиков.

- Мы не можем установить базовую станцию без согласия собственников. Хотя в других странах есть позитивная практика, – сравнивает технический директор Beeline Казахстан.

- Мы всегда идём на диалог, предъявляем все документы по первому требованию, показываем результаты замеров СЭС, ведём разъяснительную работу. Часто нам удаётся объяснить, что никакого вреда на самом деле базовая станция не несёт. Определённые результаты есть, когда операторы связи делятся результатами исследований всемирных организаций, возят людей на станции и объясняют принцип работы. "Но, к сожалению, слушать нас готовы не всегда, – рассказывает Олег Снимщиков.

- Самый главный способ борьбы со страхом - узнать по теме как можно больше. И концентрироваться не на воображаемом вреде той или иной технологии, а на плюсах и новых возможностях, которые открываются при её использовании, - отмечают специалисты Beeline Казахстан.

По мнению специалистов, радиофобия необоснованно набирает обороты в Казахстане. Например, работникам Beeline Казахстан ежегодно приходится демонтировать до сотни своих базовых станций из-за того, что антенны, которые раньше стояли, работали и никому не мешали, становятся для кого-то предметом волнения и беспокойства.Мы постарались узнать, как обстоят дела в Мангистауской области. Как оказалось, жители п.Жетыбай в Каракиянском районе из-за радиофобии не дают разрешение на установку базовых станций в своем поселке. Но при этом не перестают жаловаться на качество связи. А в 16 и 17 микрорайонах г.Актау вообще нет ни одной базовой станции ни у одного мобильного оператора. Жители на протяжении долгого времени выступают против установки вышек и остаются непреклонными в своем решении. И, что удивительно, такая картина наблюдается во многих городах и поселках нашей области.Итак, предлагаем для начала разобраться с понятием «радиофобия».В соцсетях и мессенджерах можно встретить много информации о том, что вышки сотовой связи имеют вредное излучение, негативно сказывающееся на здоровье, распространяют коронавирус, зомбируют и массово чипируют людей, заодно делая население подконтрольным мировому правительству. Это распространённые мифы, некоторым из которых больше 100 лет.Например, в 1918 году произошла вспышка свиного гриппа – тогда диванные конспирологи связали её с появлением радио. Вспышку SARS в 2003 году они объяснили внедрением 3G, вспышку свиного гриппа в 2009 году – внедрением 4G. Как только появилось 5G – всё началось заново.Но ни в одном из случаев более чем за 100 лет существования мифов научных подтверждений взаимосвязи между технологическим прогрессом и болезнями не нашлось. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже выпустила бюллетень, где подробно описывает принцип работы оборудования связи и его влияние на организм человека.Проводились и независимые исследования. Например, независимая экспертная группа по электромагнитным полям из Швеции в 2013 году сообщила: «Последние исследования в сфере влияния передатчиков проводились с применением усовершенствованного проектирования и в основном были направлены на изучение раковых заболеваний и их симптомов. Полученные результаты не выявили риска для здоровья населения в связи с воздействием радиочастотных электромагнитных полей, источниками которых являются базовые станции мобильной связи, ТВ- и радиопередатчики, а также беспроводные локальные сети передачи данных, установленные в жилых домах и школах».Сейчас появился новый миф о том, что станции связи распространяют Covid-19. Это очевидный фейк. ВОЗ даже пришлось объяснить, что вирусы не переносятся с радиосигналом или по волнам мобильной связи. Эпидемия Covid-19 распространяется во многих странах, где нет не только 5G, но даже 4G и 3G. Людей, страдающих радиофобией, информируют, что Covid-19 передаётся воздушно-капельным путём, то есть, когда в дыхательные пути здорового человека попадают капли, выделяемые из дыхательных путей больного, например, при кашле, чихании или при общении, поэтому во многих странах был введён масочный режим.В Beeline Казахстан отметили, что помимо строгих проверок при установке станций в Казахстане действуют очень жёсткие нормы электромагнитного излучения для элементов сети мобильной связи. Эти показатели в 10–20 раз более жёсткие, чем в странах Европы и США. Операторы связи соблюдают их в обязательном порядке. Так, в Казахстане норма допустимого электромагнитного излучения составляет 10 мкВт/см2, в скандинавских странах эта же норма – 100 мкВт/см2, США – 200 мкВт/см2.Разрушительным потенциалом для человека обладает только ионизирующее излучение (гамма- и рентгеновское) и излучение в виде потока заряженных частиц. Их огромной энергии достаточно, чтобы при поглощении выбивать электроны из атомов и наносить повреждения на клеточном уровне. Встретиться с ними можно в умеренных дозах в рентген-кабинете, при МРТ-сканировании или в опасных дозах при техногенных происшествиях.По данным сотового оператора Beeline Казахстан, за последние два года из-за радиофобии только в Алматы возникли проблемы в 20 точках, из них восемь станций компании пришлось демонтировать. Ещё в 12 случаях сотовый оператор был вынужден искать новые позиции для строительства.Свежий пример. Бойкот в Алматинской области, в Бурундае.Сейчас местные жители не дают компании Beeline установить базовую станцию в Бурундае. Как рассказывает представитель сотового оператора, «люди видят технику и практически выходят драться с монтажной бригадой».Аналогичная ситуация в Нур-Султане. За последнее время пришлось демонтировать пять базовых станций.В других регионах ситуация не лучше. Так, в Усть-Каменогорске около 100 жителей новостроек подали жалобу на оператора связи с просьбой не ставить базовые станции возле их домов. Из-за них связи и интернета фактически нет у шести жилых районов, включая район Центрального рынка и Драматического театра.Жалобы от радиофобов поступают постоянно из разных регионов страны. Больше всего одиночных жалоб, но иногда жители объединяются и подают коллективные.Консультант технологической группы KPMG в ЦА Бахтияр Рахматуллаев напоминает, что к любым новшествам, особенно тем, которые призваны кардинально поменять жизнь человека, люди чаще всего относятся со скепсисом.В своё время некоторые упорно отвергали телевизор, смартфон, автомобиль и персональный компьютер. Учитывая скорость технологических изменений сегодня и большую подверженность людей к всевозможным угрозам и стрессу, особенно в ковидную эпоху, многие видят во всевозможных новых приспособлениях риск для привычного образа жизни.В условиях информационной неразберихи и фонового страха всяческим мифам могут быть подвержены люди с разным уровнем достатка, образования, профессии. Мы живём в таком мире, где надо разбираться во многих вещах и не всегда есть время сформировать свою точку зрения на каждую ситуацию, проблему, феномен, начиная от марки утюга и заканчивая чёрными дырами. Из-за этого многие люди склонны доверять мнению и аргументам спикеров, которые горячо в чём-то убеждены.Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в сентябре прошлого года заявил, что для исключения ситуаций демонтажа оборудования необходимо внести поправки в законодательство. Планировалось ввести запрет на демонтаж объектов связи, а также обязательное обеспечение оптической связью перед вводом в эксплуатацию новых домов.Пока в отношении «оптики» в зданиях внесены изменения в приказ МИИР (в свод правил «Здания жилые многоквартирные»), но они касаются только фиксированной связи.Что касается демонтажа, то, по мнению операторов связи, проблема даже не в нём.Пока же проблема с радиофобией решается, как правило, путём конструктивного диалога.Одну из эффективных мер для борьбы с радиофобией операторы связи видят в усилении просветительской работы совместно с акиматами, особенно в отдалённых населённых пунктах.Как считает Бахтияр Рахматуллаев, решением проблемы также может стать локальная информационная работа в местности, где жители тесно взаимодействуют друг с другом и их сети прочны внутри сообщества. Такие сообщества имеются не только в малых городах и сёлах, но и в мегаполисах.