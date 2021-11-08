Женщины-предприниматели из Актау поделились секретами успеха

- Со временем я обнаружила свой особый талант и поняла, что его нужно реализовать, и чтобы чувствовать себя хорошо, нужно экспериментировать. В этом году я приняла участие в образовательном проекте «Business Bilim» в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса от Европейского банка реконструкции и развития и компании «Шелл Казахстан». Благодаря проекту я научилась определять и создавать контекстную и поисковую рекламу. Получила знания в финансовом анализе, маркетинге, подборе персонала, продвижении бизнеса в социальных сетях. Начинающим предпринимателям для создания успешного дела необходимо развиваться и не стоять на месте, необходимо получать новые знания и двигаться вперёд, - сказала Жылдызгул Таджикулова.

- На проекте нас обучали не только тому, как создать своё дело, но также продвигать уже действующий бизнес. В данной программе я получила колоссальные знания по ведению интернет-продаж, созданию своего сайта, работе с персоналом. Обучилась финансовой грамотности по ведению бизнеса. В программу «Business Bilim» я пришла для продвижения своего бизнеса - дома кулинарии «The Chef». Во время обучения пришла идея открыть цветочный магазин. К концу программы я смогла презентовать свой новый проект цветочного магазина «La Roza». Советую молодым предпринимателям не зацикливаться на одном, а искать себя в разных сферах предпринимательства, - сказала Жанара Кирибекова.

— Этот проект существует и сейчас, но он немного трансформировался в процессе обучения и стал частью большого проекта «ПРО РЕСУРСЫ». В процессе обучения у меня была возможность честно взглянуть на текущий проект и сделать многосторонний анализ. В результате чего я поняла, что надо что-то кардинально менять. Тот уровень, который был на тот момент, меня совершенно не устраивал. Хотелось большего роста и пользы. Проходя программу «Business Bilim», мозг просто взрывался, шаблоны рушились, и очень сильно расширялось финансовое мышление. После анализа финансовой стороны дела я поняла, что проект с футболками — это больше хобби, - рассказала Елена Кулова.

- Тема ресурсов давно уже была в моей жизни. Я играла в трансформационную игру и поняла, как её можно упаковать в коучинговую технику. Проверила, как она работает на моих друзьях, и получила огромный позитивный отклик, и увидела классный результат. Погружение в Лилу дало совершенно новый уровень глубины и понимания, как через этот инструмент можно наладить связь с самим собой истинным и развернуться в жизнь в гармонии с собой. Именно поэтому двигаюсь дальше и исследую Лилу. Делюсь возможностью через Лилу глубже узнать себя, честно увидеть свои взаимодействия с миром и получить ответы на важные свои вопросы через послания, которые получают участники игры в процессе её проживания, - отметила Елена Кулова.

- Только так можно посмотреть на себя и на свой бизнес свежим взглядом. К сожалению, мы не всегда можем увидеть, куда нам нужно расти, находясь внутри ситуации, а когда у человека есть возможность пообщаться с профессионалами, у него появляется шанс улучшить то, что он уже имеет, и понять, в какую сторону развиваться. На обучающих форумах есть возможность услышать спикеров, которые сами уже прошли большой путь и делятся с людьми своим опытом, успехами и поражениями. И я считаю, это прекрасная возможность вдохновиться и увидеть, что все они тоже живые люди, которые сталкивались со всеми сложностями большого пути, и как они с этими сложностями справлялись. Большие цели требуют времени и преданности, - отметила Елена Кулова.

Сегодня мы расскажем несколько историй успеха актауских женщин, которые начинали своё дело с нуля и сумели добиться успехов, благодаря своим стремлениям.Жылдызгул Таджикулова изготавливает корпешки для дома, а также всё необходимое для приданого невесты. Её работы отличаются индивидуальным этно-стилем, все орнаменты вышиваются вручную. Предпринимательница использует в своей работе только качественное сырьё, соответственно качество её товара находится на высоком уровне.Многие женщины сумели профессионально самореализоваться, объединяя семью и работу.предпринимательница из Актау, также уверена, чтобы добиться творческих и профессиональных успехов, нужно верить в себя и смело идти вперёд. Успеха можно добиться только через трудолюбие и познание нового. Жанара является владельцем цветочного магазина «La Roza» и дома кулинарии «The Chef». В этом году Жанара также приняла участие в марафоне знаний «Business Bilim».Елена Кулова - профессиональный психолог, проводник игры Лила, МАК-коуч, трансформационный тренер по персональной пересборке. Елена имеет большой опыт проведения тренингов личностного роста. Работала с большими командами, помогая им достигать как личные, так и командные цели.- Сейчас меня очень вдохновляет тема про ресурсы, потому как есть глубокое понимание того, что если ты сам в ресурсе, тогда и дела у тебя двигаются намного легче. На сегодняшний день я являюсь Проводником игры Лила в Актау. Игра Лила была создана святыми провидцами прошлого, как ключ к внутренним состояниям и изучению принципов своей истинной природы, - сказала Елена Кулова.В программу «Business Bilim» Елена пришла с другим проектом - изготовление тотемных футболок.Со слов Елены, в процессе обучения она поняла, что развивать тему про ресурсы ей всё же больше по душе.Елена Кулова рекомендует людям, которые задумываются и делают первые шаги по открытию своего дела, обязательно идти учиться и расширять своё мышление и видение.В четверг, 11 ноября, у жителей Актау появится возможность получить практические советы от успешных предпринимателей во время бесплатного онлайн-форума для представителей малого и среднего бизнеса «Business Wire Forum».Среди спикеров будут практикующие бизнесмены и руководители известных компаний.- Алексей Ли, основатель и генеральный директор онлайн-супермаркета Arbuz.kz, запустил проект Pinemelon.com в США;- Карим Богуспаев, генеральный менеджер Glovo в Казахстане, знает всё о запуске стартапа в регионах Казахстана;- Маулен Ахметов, руководитель проекта социального кафе «Kunde», в котором работают люди с особенностями;- Каныш Тулеушин, бизнес-ангел, инвестор, основатель частного инвест-фонда Alawwal Partners, расскажет о правильном питчинге проекта.- Как вывести казахстанский стартап на международный уровень?- Как правильно питчить проект инвесторам?- Что нужно знать при запуске бизнеса в разных регионах Казахстана?- Как вести социальный бизнес и эко-проекты?Европейский Банк реконструкции и развития совместно с «Шелл Казахстан» реализует Программу поддержки малого и среднего бизнеса в Астане и Западно-Казахстанской области.Регистрация и программа форума доступны на сайте. Участие бесплатное. Начало в 09:30 по времени Западного Казахстана и в 10:30 по времени Нур-Султана.