Деньги для дела!

МФО Solva
Современные системы скоринга не учитывают реальные потребности клиента, в результате многие компании и физлица не получают поддержки, либо остаются недооцененными. В МФО Solva уверены, что инновационная компания должна считаться с реальными нуждами клиента, и рассматривать его не как должника, а в качестве равноправного партнера.
Коммуникация между финансовой организацией и клиентом носит строго формализованный характер. Чтобы воспользоваться финансовой услугой, к примеру, подать заявку на кредит, заемщик должен пройти ряд определенных процедур. Как правило, вероятность получить положительное решение по кредиту или микрокредиту зависит только от результатов стандартного скоринга, который не учитывает реальные потребности отдельного клиента.
Особенно от этого страдают индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса. Несоответствие параметрам лишает бизнес доступа к финансированию, тем самым перекрывая возможности для развития. Компания www.Solva.kz, понимая важность МСБ для экономики, поставила перед собой цель изменить эту ситуацию.
«За время нашей работы с МСБ и микропредприятиями мы часто видим, что многие, в том числе перспективные бизнес-проекты остаются недооценёнными со стороны финорганизаций. Поскольку наша основная деятельность — это развитие бизнеса в Казахстане, уже сейчас Solva внедряет более продвинутые инструменты скоринга, которые позволяют лучше понять клиента, оценить его потенциал и подобрать наиболее подходящий продукт», - считает Анна Максимова, генеральный директор МФО Solva (группа IDF Eurasia).
К функционалу современной компании также предъявляются высокие требования. Клиентам необходим быстрый и качественный сервис, который позволит удаленно получать необходимые услуги и обслуживание, оперативно решать текущие вопросы. К слову, клиенты Solva уже сейчас могут воспользоваться всеми услугами как в онлайн, так и оффлайн режиме.
«Одним из трендов рынка кредитования является развитие партнерских отношений с клиентом. То есть взаимодействие с компанией уже строится не по принципу кредитор-заемщик, а на условиях сотрудничества. Таким образом, повышается значимость клиента, и кредитор становится заинтересованным в его будущем успехе», - поясняет Анна Максимова.
Персонифицированный подход к каждому клиенту, развитие партнерских отношений позволют точно подбирать продукты, в зависимости от конкретного запроса. Но самое главное - общение с клиентом перестает быть только официальным. Это поспособствует выстраиванию гибких, взаимовыгодных отношений между компанией и заемщиком, основанных на помощи и поддержке.
«Клиенты – главная ценность компании Solva. Поэтому укрепление связей с ними и развитие более тесного сотрудничества — это наши приоритеты. Мы верим, что в будущем мы сможем не только оказывать поддержку в осуществлении замыслов наших клиентов-партнеров, но и вдохновлять людей на новые проекты», - отметила Анна Максимова.
ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс», Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0004.М. от 01.03.2021 года, выдана Управлением региональных представителей в городе Алматы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Партнерский проект Лады и МФО Solva
Коммуникация между финансовой организацией и клиентом носит строго формализованный характер. Чтобы воспользоваться финансовой услугой, к примеру, подать заявку на кредит, заемщик должен пройти ряд определенных процедур. Как правило, вероятность получить положительное решение по кредиту или микрокредиту зависит только от результатов стандартного скоринга, который не учитывает реальные потребности отдельного клиента.
Особенно от этого страдают индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса. Несоответствие параметрам лишает бизнес доступа к финансированию, тем самым перекрывая возможности для развития. Компания www.Solva.kz, понимая важность МСБ для экономики, поставила перед собой цель изменить эту ситуацию.
«За время нашей работы с МСБ и микропредприятиями мы часто видим, что многие, в том числе перспективные бизнес-проекты остаются недооценёнными со стороны финорганизаций. Поскольку наша основная деятельность — это развитие бизнеса в Казахстане, уже сейчас Solva внедряет более продвинутые инструменты скоринга, которые позволяют лучше понять клиента, оценить его потенциал и подобрать наиболее подходящий продукт», - считает Анна Максимова, генеральный директор МФО Solva (группа IDF Eurasia).
К функционалу современной компании также предъявляются высокие требования. Клиентам необходим быстрый и качественный сервис, который позволит удаленно получать необходимые услуги и обслуживание, оперативно решать текущие вопросы. К слову, клиенты Solva уже сейчас могут воспользоваться всеми услугами как в онлайн, так и оффлайн режиме.
«Одним из трендов рынка кредитования является развитие партнерских отношений с клиентом. То есть взаимодействие с компанией уже строится не по принципу кредитор-заемщик, а на условиях сотрудничества. Таким образом, повышается значимость клиента, и кредитор становится заинтересованным в его будущем успехе», - поясняет Анна Максимова.
Персонифицированный подход к каждому клиенту, развитие партнерских отношений позволют точно подбирать продукты, в зависимости от конкретного запроса. Но самое главное - общение с клиентом перестает быть только официальным. Это поспособствует выстраиванию гибких, взаимовыгодных отношений между компанией и заемщиком, основанных на помощи и поддержке.
«Клиенты – главная ценность компании Solva. Поэтому укрепление связей с ними и развитие более тесного сотрудничества — это наши приоритеты. Мы верим, что в будущем мы сможем не только оказывать поддержку в осуществлении замыслов наших клиентов-партнеров, но и вдохновлять людей на новые проекты», - отметила Анна Максимова.
ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс», Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0004.М. от 01.03.2021 года, выдана Управлением региональных представителей в городе Алматы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Партнерский проект Лады и МФО Solva