Победители конкурса социальных идей «HALYQ YMITI» получат 50 миллионов тенге от благотворительного фонда «Халык»

«Победители конкурса предложили действительно актуальные идеи, которые, безусловно, заслуживают реализации. Неравнодушие и интерес участников – вот ключ к решению социальных проблем нашего общества. Желаем им не останавливаться на достигнутом, продолжать двигаться вперёд и покорять новые вершины! Пусть все идеи обязательно воплотятся в жизнь – уверены, от этого наш мир станет лучше!»

Асемгуль Абылкасенова, г. Нур-Султан: «Очень рады победе в конкурсе! Наш проект – «Содействие в повышении финансовой грамотности молодёжи страны». Онлайн-обучение по дополнительному профессиональному образованию сочетает в себе практики развития системных знаний и управленческих компетенций для молодёжи. Мы планируем запустить пилотный режим: два месяца в двух регионах страны с последующим масштабированием. От всего сердца выражаем искреннюю благодарность БФ «Халык», а также всем неравнодушным, кто голосовал за нашу идею!

Виктория Роденкова, г. Алматы: «Я очень счастлива! Хочу сказать большое спасибо организаторам конкурса за выбор социального проекта – «Онлайн-платформа реальных дел». Моя цель - создать и развивать движение взаимовыручки в Казахстане! Основой проекта станет сайт-акселератор, где люди смогут писать о том, какая им нужна помощь, а волонтёры смогут выбрать, какую поддержку способны оказать».

С начала сентября на конкурс поступило 405 заявок со всего Казахстана. Конкурсанты предложили социальные инициативы по поддержке, обучению и трудоустройству многодетных матерей, людей с ограниченными возможностями; по оказанию помощи одиноким пожилым людям и образовательным проектам для школьников и студентов. Рассматривая конкурсные заявки, попечительский совет фонда оценивал актуальность и значимость социальной проблемы, реализуемость и возможность масштабирования проекта, ожидаемый социальный эффект и инновационность методов решения.Попечительский совет БФ «Халык» принял во внимание итоги публичного голосования, прошедшего на сайте конкурса, и открытым голосованием выбрал 50 идей из всех регионов нашей страны.В своём обращении фонд отметил: