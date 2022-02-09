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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 11:00

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Победители конкурса социальных идей «HALYQ YMITI» получат 50 миллионов тенге от благотворительного фонда «Халык»

«HALYQ YMITI»
Фонд «Халык» подвёл итоги конкурса социальных идей «HALYQ YMITI». Общий призовой фонд конкурса составил 50 млн тенге.

С начала сентября на конкурс поступило 405 заявок со всего Казахстана. Конкурсанты предложили социальные инициативы по поддержке, обучению и трудоустройству многодетных матерей, людей с ограниченными возможностями; по оказанию помощи одиноким пожилым людям и образовательным проектам для школьников и студентов. Рассматривая конкурсные заявки, попечительский совет фонда оценивал актуальность и значимость социальной проблемы, реализуемость и возможность масштабирования проекта, ожидаемый социальный эффект и инновационность методов решения.

Попечительский совет БФ «Халык» принял во внимание итоги публичного голосования, прошедшего на сайте конкурса, и открытым голосованием выбрал 50 идей из всех регионов нашей страны. Каждый победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 1 млн тенге. В своём обращении фонд отметил:
«Победители конкурса предложили действительно актуальные идеи, которые, безусловно, заслуживают реализации. Неравнодушие и интерес участников – вот ключ к решению социальных проблем нашего общества. Желаем им не останавливаться на достигнутом, продолжать двигаться вперёд и покорять новые вершины! Пусть все идеи обязательно воплотятся в жизнь – уверены, от этого наш мир станет лучше!»


Победители конкурса поделились своими эмоциями и планами:

Асемгуль Абылкасенова, г. Нур-Султан: «Очень рады победе в конкурсе! Наш проект – «Содействие в повышении финансовой грамотности молодёжи страны». Онлайн-обучение по дополнительному профессиональному образованию сочетает в себе практики развития системных знаний и управленческих компетенций для молодёжи. Мы планируем запустить пилотный режим: два месяца в двух регионах страны с последующим масштабированием. От всего сердца выражаем искреннюю благодарность БФ «Халык», а также всем неравнодушным, кто голосовал за нашу идею!


Виктория Роденкова, г. Алматы: «Я очень счастлива! Хочу сказать большое спасибо организаторам конкурса за выбор социального проекта – «Онлайн-платформа реальных дел». Моя цель - создать и развивать движение взаимовыручки в Казахстане! Основой проекта станет сайт-акселератор, где люди смогут писать о том, какая им нужна помощь, а волонтёры смогут выбрать, какую поддержку способны оказать».


Список победителей опубликован на www.halyqumiti.kz


Партнёрский проект «Лады» и благотворительного фонда «Халык»



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