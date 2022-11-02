К7 GROUP теперь в Жанаозене!

«Дорогие жители и гости города Жанаозен, мы благодарим вас за такой теплый приём. Поздравляя победителей выигрыша, от имени строительного холдинга К7 Group обещаем, что будем упорно работать и обеспечим всех жанаозенцев качественным, а главное, доступным жильём»,—поделилась коммерческий директор строительного холдинга Айгуль Сериккызы.

Церемония открытия прошла на высшем уровне. Разрезала ленту самого масштабного открытия города блогер Айнур Аскаркызы. Музыкальное настроение поднял рэпер Куаныш Назаров. Ну, а весь этот вечер был доверен ведущему Ерлану Сенбай.На мероприятии собрались десятки жителей города. Они очень тепло встретили гостей. Помимо всего, строительный холдинг К7 Group разыграли дорогие призы и денежные сертификаты на сумму 1.000.000, 500.000 тг, также две путёвки в пятизвёздочный отель RIXOS.На открытии K7 Group пообещали подарить жителям Жанаозена самые современные и стильные ЖК, дабы развить архитектуру города.Тем самым холдинг слегка раскрыл завесу тайн о новом жилом комплексе.Отметим, К7 Group является лидером рынка недвижимости на западе Казахстана. За все семь лет работы они ввели в эксплуатацию свыше 1.000.000 м2, осчастливили десятки тысяч семей и открыли пять филиалов по всей стране.