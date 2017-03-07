Предприниматель из Актау решил проявить мужскую солидарность в канун женского праздника

- Для организаций мы можем подготовить подарочные сертификаты с логотипом компании в корпоративном стиле на любую сумму – от двух тысяч и выше. С нами сотрудничают многие компании, и их работники остаются очень довольными такими подарками – ведь у нас самый большой в Актау выбор товаров для дома: спальни, гостиной, кухни, ванной комнаты. Подарочные сертификаты можно оформить заранее, - говорит Жалгас Даулетов.

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