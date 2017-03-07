Предприниматель из Актау решил проявить мужскую солидарность в канун женского праздника

С началом весны все актауские мужчины приобретают несвойственную им активность. Одни делают набеги на ближайшие магазины, где, по их мнению, можно купить именно то, что понравится его любимой. Другие тянут до последнего и перед самым закрытием берут штурмом цветочные салоны. Но вопрос «Что же подарить?» начинает витать в их умных головах примерно за неделю до праздника.
Жалгас Даулетов, генеральный директор компании «EVIM-Aktau», как один из представителей мужского населения города, прекрасно понимает своих собратьев. Не только понимает, но и знает ответ на вопрос «Что подарить?» - в магазине «EVIM»!
Цены на оригинальные подарки здесь вполне демократичны, да и не цена здесь главное, убежден Жалгас Даулетов.
Конечно, неотъемлемая часть женского дня – это букет цветов, но одно и то же каждый год надоест даже самой тактичной и любящей женщине. Есть выход – подарите своим любимым женщинам (маме, жене, сестре, дочери, теще) экзотические декоративные цветы в красивой вазе. Они, в отличие от живых цветов, не только очень долго простоят, но и станут прекрасным украшением женской комнаты, до следующего 8 марта напоминая о ваших к ней теплых чувствах.
Если вы решили сделать подарок на кухню, лучшим будет набор посуды. Женщина обычно откладывает на потом покупку наборов, поэтому будьте уверены, она приятно удивится и обрадуется. И с особым вожделением будет кормить и поить вас из подаренной вами посуды.
В посудном отделе магазина вам уже сейчас сделают дополнительные скидки. Впрочем хорошие скидки до 50% на все товары «EVIM» предлагает уже сегодня!
- Для организаций мы можем подготовить подарочные сертификаты с логотипом компании в корпоративном стиле на любую сумму – от двух тысяч и выше. С нами сотрудничают многие компании, и их работники остаются очень довольными такими подарками – ведь у нас самый большой в Актау выбор товаров для дома: спальни, гостиной, кухни, ванной комнаты. Подарочные сертификаты можно оформить заранее, - говорит Жалгас Даулетов.
Магазин «EVIM» предлагает мужчинам подарить своим любимым именно то, что понравится любой женщине: подарочные наборы для ванной, декоративные цветы и вазы, разнообразные наборы изысканной посуды, подарочные сертификаты, часы и картины, фоторамки и фотоколлажи, шкатулки и статуэтки, полотенца и халаты, постельные наборы, светильники. Дочери и внучки тоже будут рады аксессуарам для детской комнаты: пуфикам, текстилю, мягким игрушкам, коврикам-пазлам и многому другому разнообразию детского мира.
Каждая женщина, независимо от возраста, обожает получать подарки. В канун 8 марта они с замиранием сердца ждут: а что же окажется в заветной коробочке с бантиком? А что же остается мужчинам? Только оправдывать их маленькие надежды, делая их счастливыми своим необычным подарком, купленным в магазине «EVIM»!
И самое главное преимущество – вам не нужно будет объезжать весь город в поисках подарков. Все, что нужно вашим любимым, вы найдете здесь!Дорогие мужчины, мы ждем вас по адресу:
г.Актау, 30 микрорайон, торговый комплекс «Олжа», 1 этаж. Связаться с нами вы можете по телефонам:
33-84-66 и 8 707 337 66 66.Познакомиться с нашими товарами можно на сайте: evimaktau.kz
и в instagram.com evim_aktau
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