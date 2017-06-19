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Profi-тест. В Актау завершился этап второго тура конкурса АО «КазТрансОйл» «Лучший по профессии».

Просмотров:370 Опубликовано: Сегодня, 09:01
Profi-тест. В Актау завершился этап второго тура конкурса АО «КазТрансОйл» «Лучший по профессии».
Profi-тест
Лаборанты химического анализа, слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы нефтеперекачивающей станции, представляющие авангард Западного и Восточного филиалов компании, съехались в Актау, чтобы в теории и на практике подтвердить свой высокий профессионализм.

Учебно-курсовой комбинат Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл» распахнул свои двери для 42 конкурсантов, которые в течение четырех дней будут демонстрировать свое мастерство в выбранной ими профессии.
Своих молодых коллег, участвующих в XVIII конкурсе компании, напутствовал Алексей Пирогов, первый заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл».

- Этот конкурс знаменателен тем, что он проходит в год 20-летия акционерного общества. Поздравляю вас – вы войдете в историю компании. Круглую дату мы ознаменовали новым форматом проведения конкурса – если раньше в нем было три этапа, и в спор вступали лучшие среди филиалов, то в юбилейный год в профессиональных состязаниях участвуют лучшие среди управлений. Думаю, что это позволит нам поднять профессиональное мастерство всех работников на более высокую планку. Желаю вам уверенности в своих силах, умении и знаниях – ведь кому-то из вас предстоит ответственная и почетная миссия – защитить честь компании на международном конкурсе работников нефтепроводного транспорта «Лучший по профессии» в г. Омске. Победители второго тура сразятся в профессионализме с представителями восьми нефтетранспортных компаний и членов международных ассоциаций. Я верю в вас, в ваше мастерство и высокий профессионализм! – сказал Алексей Пирогов.


Стоит отметить, что в первом туре, который стартовал в Павлодаре, участвовали 295 конкурсантов из 12 структурных подразделений. И, как заметил Алексей Пирогов, был обеспечен максимальный охват структурных подразделений и рекордная массовость за всю историю конкурса.
Первый заместитель генерального директора компании подчеркнул, что победителям и призерам второго тура будут установлены надбавки к тарифным ставкам за профессиональное мастерство, в зависимости от занятого места. Для наставников победителей предусмотрены денежные премии. Это, как сказал Алексей Пирогов, доказывает приверженность компании к главному критерию в оценке качества персонала – высокому профессиональному уровню и постоянному самосовершенствованию.

Одна из участниц конкурса – Раушангуль Саинова, лаборант химического анализа IV разряда Мангистауского нефтепроводного управления, так говорит об участии в конкурсе:
- В профессии я уже восемь лет. Успешно прошла первый тур, верю, что и второй тур мне под силу, - поделилась Раушангуль.
Берекет Жарылгасов, слесарь КИПиА, представляет на конкурсе КНУ Западного филиала. Его стаж тоже составляет восемь лет, и он тоже уверен в своей победе.


- Мы прибыли сюда с хорошей подготовкой, волнения нет, думаю, что смогу проявить свои лучшие профессиональные качества, несмотря на то, что участвую в конкурсе впервые. Хотелось бы отметить руководство компании, которое делает все для повышения квалификации своих работников. Этот конкурс – еще одно тому подтверждение, - говорит Берекет.


У Самата Шуга, оператора нефтеперекачивающей станции Карагандинского нефтепроводного управления Восточного филиала опыта поменьше – всего четыре года, но он считает, что уже научился многому в своей профессии.
- Мне нравится моя работа, стараюсь идти дальше в освоении новых высот. И этот конкурс для меня – это еще одна возможность доказать, прежде всего, самому себе, и своему наставнику Дмитрию Лобанкову, что я что-то значу в своей профессии, - признался Самат.


По мнению Сергея Костина, заместителя директора департамента эксплуатации АО «КазТрансОйл», настрой у участников, к примеру, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а их по шесть человек от каждого филиала, боевой.
- Поскольку призовых мест всего три, борьба будет жаркой. На последнем международном конкурсе фортуна нам не улыбнулась – представитель Восточного филиала занял лишь четвертое место. Но в этот раз, я думаю, шансов у нас будет больше – это видно по уровню подготовки наших специалистов, - поделился Сергей Костин.


Компания «КазТрансОйл» была создана 2 апреля 1997 года путем преобразования двух производственных объединений: «Южнефтепровод» (Актау) и «Магистральные нефтепроводы Казахстана и Средней Азии (Павлодар). На их базах сегодня работают два производственных филиала – Западный и Восточный.
Юбилейный для компании год проходит под эгидой концепции «К 20-летию компании - 20 добрых дел». Конкурс «Лучший по профессии» является одним из этих 20 мероприятий акционерного общества. С 2003 года конкурс получил статус международного – лучшие работники компании выезжали в Россию и Беларусь. Представители этих стран, а также Украины приезжали с ответным визитом в Актау и Павлодар.

Впереди у победителей второго тура – поездка в российский город Омск в августе этого года, где предстоит серьезная профессиональная борьба: помимо российских, украинских и белорусских профессионалов за победу сразятся представители Венгрии, Китая, Чехии, Словакии. Но, как сказал Алексей Пирогов, мы верим в мастерство и высокий профессионализм казахстанских специалистов!

Итоги 2-го тура конкурса «Лучший по профессии» в г. Актау
С 12 по 15 июня состоялся завершающий этап конкурса «Лучший по профессии» среди представителей рабочих профессий на базе УКК Западного филиала АО «КазТрансОйл». В результате долгой подготовки и напряженного соревнования победителями конкурса, посвященного в этом году 20-летию АО «КазТрансОйл», стали следующие работники.

Профессии «Лаборант химического анализа»:
- 1 место -  Муқанова Гулшат Қаирғалиқызы, лаборант химического анализа  НПС «Прорва» Кульсаринского нефтепроводного управления Западного филиала;
- 2 место - Батыргалиева Асель Жанбулатовна, лаборант химического анализа НПС «Большой Чаган» ЛПДС «Уральск»  Западного филиала;
- 3 место - Матвиенко Влада Витальевна, лаборант химического анализа приемо-сдаточного пункта ГНПС «Кумколь» Жезказганского нефтепроводного управления Восточного филиала.

По профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»:
- 1 место - Шора Нұрсұлтан Әбдіжамиұлы, слесарь по КИПиА УАСУ  Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала;
- 2 место - Жарылгасов Берекет Серикович, слесарь по КИПиА оперативно-ремонтного персонала НПС им. А. Култумиева ЛПДС «Кульсары» Кульсаринского нефтепроводного управления Западного филиала;
- 3 место - Семёнов Владимир Анатольевич, слесарь по КИПиА группы АСУ участка АСУ Жезказганского нефтепроводного управления Восточного филиала.

По профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»:
- 1 место - Карпов Виталий Николаевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГНПС «Кенкияк» Актюбинского нефтепроводного управления Западного филиала;
- 2 место - Джамалов Айдос Ерикович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования НПС «Жетыбай» Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала;
- 2 место - Стадник Алексей Алексеевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования НПС №8 Управления операторских услуг Восточного филиала;
- 3 место - Сисенгалиев Кобланды Тулеукаирович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования НПС «Большой Чаган» ЛПДС «Уральск» Западного филиала.

По профессии «Оператор НПС»:
- 1 место - Шұға Самат Қанатұлы, оператор НПС ГНПС «Атасу» Карагандинского нефтепроводного управления Восточного филиала;
- 2 место - Искакова Ирина Геннадьевна, оператор НПС ГНПС «Актау» Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала;
- 3 место - Гаврилин Александр Валерьевич, оператор НПС ГНПС «Шымкент» Шымкентского нефтепроводного управления Восточного филиала.

Коллектив АО «КазТрансОйл»  поздравляет и гордится победителями, желает им дальнейших профессиональных успехов и всех благ!
Profi-тест. В Актау завершился этап второго тура конкурса АО «КазТрансОйл» «Лучший по профессии».
Profi-тест. В Актау завершился этап второго тура конкурса АО «КазТрансОйл» «Лучший по профессии».
Profi-тест. В Актау завершился этап второго тура конкурса АО «КазТрансОйл» «Лучший по профессии».
Profi-тест. В Актау завершился этап второго тура конкурса АО «КазТрансОйл» «Лучший по профессии».
Profi-тест. В Актау завершился этап второго тура конкурса АО «КазТрансОйл» «Лучший по профессии».
Profi-тест. В Актау завершился этап второго тура конкурса АО «КазТрансОйл» «Лучший по профессии».
Profi-тест. В Актау завершился этап второго тура конкурса АО «КазТрансОйл» «Лучший по профессии».
Profi-тест. В Актау завершился этап второго тура конкурса АО «КазТрансОйл» «Лучший по профессии».
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