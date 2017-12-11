Новогоднее предложение для детей и их родителей от «Атлантиды»!

«Атлантида» предлагает детям дошкольных учреждений и школьникам встретить Новый Год вместе.
Праздничное предложение от «Атлантиды» включает в себя вкусный стол, веселую новогоднюю шоу-программу, выступление аниматоров и подарочные сертификаты для игры на всех игровых автоматах и аттракционах.
Цена на 1 человека - 5000 тенгеМеню:
Время проведения:
- Пицца, 120 гр.
- Куриные шашлычки
- Картофель фри
- Кексы 2 шт.
- Сок (0,5)
- Минеральная вода (0,5)
16:00 - 20:00 В стоимость включено:
Новогодняя шоу-программа
Сертификат на 1 час игры на всех игровых автоматах и аттракционахДата проведения:
C 20 по 30 декабря включительно
Об «Атлантиде». На территории семейного развлекательного центра «Атлантида» расположен парк аттракционов и игровых автоматов, боулинг, батуты, автодром, лабиринты, мягкая детская комната, площадка для лазерного боя, 5D кинозал.
«Атлантида» - это прекрасное место для проведения детских праздников. В распоряжении наших гостей кафе более чем на 150 посадочных мест и великолепные VIP-залы для проведения дней рождений и прочих мероприятий. Помимо основного меню для клиентов разработаны пакетные предложения разных ценовых категорий (дешевле на 20% от стоимости основного меню), в которые помимо еды и напитков входят набор подарочных услуг и подарочные сертификаты для игры на всех игровых автоматах и аттракционах.
Более подробную информацию о новогоднем предложении, а также об акциях, бонусах, проводимых в «Атлантиде» мероприятиях можно получить по телефону, на сайте, в социальных сетях или в мобильном приложении App Store, Google Play:Заказ банкетов, общая информация:
+7 (7292) 332-000, +7 (771) 333-2000Доставка еды и напитков:
+7 (771) 333-2001, ежедневно с 11:00 до 22:00Мобильное приложение в App Store, Google Play:
Атлантида АктауСайт: atlantida.kzСоциальные сети (instagram, vk.ru, ok.ru):
atlantida_kzАдрес:
"Заман", 11А, 4 этаж.График работы:
ПН-ПТ с 11:00 до 23:00, СБ-ВС с 10:00 до 23:00
«Атлантида» - море приключений для всей семьи!НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ