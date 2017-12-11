Новогоднее предложение для детей и их родителей от «Атлантиды»!

Пицца, 120 гр.



Куриные шашлычки



Картофель фри



Кексы 2 шт.



Сок (0,5)



Минеральная вода (0,5)



«Атлантида» - море приключений для всей семьи!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Праздничное предложение от «Атлантиды» включает в себя вкусный стол, веселую новогоднюю шоу-программу, выступление аниматоров и подарочные сертификаты для игры на всех игровых автоматах и аттракционах.Цена на 1 человека - 5000 тенге16:00 - 20:00Новогодняя шоу-программаСертификат на 1 час игры на всех игровых автоматах и аттракционахC 20 по 30 декабря включительноОб «Атлантиде». На территории семейного развлекательного центра «Атлантида» расположен парк аттракционов и игровых автоматов, боулинг, батуты, автодром, лабиринты, мягкая детская комната, площадка для лазерного боя, 5D кинозал.«Атлантида» - это прекрасное место для проведения детских праздников. В распоряжении наших гостей кафе более чем на 150 посадочных мест и великолепные VIP-залы для проведения дней рождений и прочих мероприятий. Помимо основного меню для клиентов разработаны пакетные предложения разных ценовых категорий (дешевле на 20% от стоимости основного меню), в которые помимо еды и напитков входят набор подарочных услуг и подарочные сертификаты для игры на всех игровых автоматах и аттракционах.Более подробную информацию о новогоднем предложении, а также об акциях, бонусах, проводимых в «Атлантиде» мероприятиях можно получить по телефону, на сайте, в социальных сетях или в мобильном приложении App Store, Google Play:+7 (7292) 332-000, +7 (771) 333-2000+7 (771) 333-2001, ежедневно с 11:00 до 22:00Атлантида Актауatlantida_kz"Заман", 11А, 4 этаж.ПН-ПТ с 11:00 до 23:00, СБ-ВС с 10:00 до 23:00