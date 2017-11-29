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Ключи от дома мечты

Просмотров:714 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Ключи от дома мечты
Ключи от дома мечты
Квартира - это место, в котором переплетаются семейные традиции. У жителей Актау появилась возможность приобрести квартиру своей мечты по доступной цене.

В новом, быстрорастущем микрорайоне, в центре города, с шаговой доступностью к крупным торговым центрам расположился современный стильный жилой комплекс «Керемет». Одним из плюсов жилого комплекса «Керемет» является удобное месторасположение, в 16 микрорайоне, рядом с «ТРК Актау» и новой дорогой.
ЖК «Керемет» включает в себя комплекс из нескольких жилых домов, объединенных одним стилем. Вниманию предлагаются 12-ти этажные дома с придомовой территорией. Предусмотрены комфортные 1,2,3,4-х комнатные квартиры, с тщательно продуманными планировочными решениями. Больше воздуха и света будет в квартире благодаря большим окнам, выходящим на две стороны жилого комплекса, и потолкам высотой более 3-х метров.

Ключи от дома мечты


Просторные дворы жилого комплекса «Керемет» с оборудованными игровыми площадками идеально подходят для прогулок. Здесь можно кататься на роликах, играть в песочнице, учиться езде на велосипеде или просто отдыхать в уютной беседке.

Ключи от дома мечты


В жилом комплексе предусмотрены два паркинга- подземный и надземный, современные скоростные лифты. На первом этаже дома будут располагаться просторные коммерческие площади. Фасад дома будет украшать природный камень и декоративная штукатурка. Дом будет построен так, чтобы обеспечить максимум солнечного света и воздуха в каждой квартире. В каждой квартире будут установлены высококачественные четырехкамерные окна и входные двери хорошего качества российского производства. Жилой комплекс будет обслуживать профессиональная служба эксплуатации зданий, благодаря которой помещения общего пользования и придомовая территория всегда будут ухоженными и чистыми.
Цена за 1 м2:
- с 1 по 5 этаж - 185 000 тенге
- с 6 по 8 этаж - 175 000 тенге
- с 9 по 12 этаж - 170 000 тенге.

Ключи от дома мечты


В предверии Нового года мы объявляем акцию!
Спешите купить квартиру со скидкой от 5% до 12%.


За подробной информацией обращаться по телефонам: +7 (7292) 43-55-35, +7 778 0001487, +7 778 2278730
или по адресу 12 микрорайон, 34 дом, пристройка (вход со двора).

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Ключи от дома мечты
Ключи от дома мечты
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