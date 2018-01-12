Интерьерные декоративные перегородки в Актау

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Интерьерные перегородки и потолки

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Резьба по дереву была и остается одним из красивейших украшений интерьера. Резные перегородки придают интерьеру легкость, элегантность и роскошь. Интерьерные перегородки изготавливаются при помощи ажурной резьбы, которая более известна у мастеров как сквозная резьба по дереву.Декоративные перегородки активно применяются в жилых и коммерческих интерьерах – кафе, ресторанах, магазинах. Резные перегородки позволяют выделить отдельные зоны в помещении, добавить яркие акценты в общий дизайн. Ажурные перегородки позволяют зонировать пространство, не уменьшая при этом визуальные размеры комнат, помещений.- Зонирование пространства- Ограждение лестниц- Резные панно, накладки на стекла и зеркала- Настенные панели, изголовья кроватей- Раздвижные двери- Полки, стеллажиИзготовление резных перегородок представляет собой трудоемкий, технологически сложный процесс с использованием современных станков, инструментов и деликатной ручной работы. Производятся перегородки из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), это древесноволокнистая плита, которую изготавливают методом прессования. В качестве клеящего вещества выступает лигнин, содержащийся в клетках дерева, благодаря чему МДФ относится к экологически чистым материалом. Мы используем только высококачественные и экологичные материалы - плиты МДФ немецкой фирмы EGGER. Красим итальянской краской Sayerlack, экологически чистая, стойкая к выцветанию и механическому воздействию, на выбор наших клиентов широкая палитра цветов.В нашем каталоге более 120 вариантов узоров перегородок (в т.ч. переносных ширм), потолков, экранов для батарей, декоров для дома, также мы можем изготовить изделие по вашему эскизу. Вам доступны самые разные стилевые решения.Межкомнатные перегородки из МДФ от нашей компании — это всегда эксклюзивно.Резные интерьерные перегородки используются дизайнерами для зонирования помещений. Помогают скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства планировки. Наши клиенты могут выбрать узоры из более ста представленных в каталоге Elegant, либо предложить свой вариант узора.Резные панели предназначены для декорирования прямых и изогнутых стен и потолков.Благодаря высокому качеству МДФ, используемого нами, можем вырезать самые сложные ажурные детали, с отверстиями шириной до 3мм.Настенные панно уже много лет являются популярным средством дизайнеров при декорировании помещений.Резные панно - предмет гордости и показатель вкуса хозяина.Ширма в комнате - отличная возможность не только украсить ее интерьер и убранство, но и в любой момент изменить обстановку по своему желанию, отделить одну зону или подчеркнуть другую. Декоративная ажурная ширма придает изюминку помещению.Мы изготавливаем декоративные экраны для радиаторов (батарей) отопления из МДФ и массива дерева. Экран может быть изготовлен в различных цветовых решениях, из материалов разных толщин и характеристик. В нашем каталоге представлены более 100 узоров экранов, можно подобрать резьбу, сочетающуюся с любым интерьером. Только у нас вы найдете экраны с узорами для детских комнат.Обладая современным оборудованием по глубокой обработке древесины, мы готовы взяться за самый сложный заказ и воплотить ваши идеи в жизнь. С помощью такого материала, как МДФ, можно изготовить всевозможные декоры для вашего дома – рамы для зеркал, часы, полки, другие предметы мебели, интерьера.