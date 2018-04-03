В Актау приехал один из лучших цирков России

Событие десятилетия! Цирк, который вы запомните на всю жизнь!
Впервые в Актау! С 6 по 15 апреля у ТЦ «Мангистау» (возле Желтого рынка) Большой Новосибирский Цирк «Золотой Дракон» с одной из самых масштабных и уникальных программ в России– «ЭВОЛЮЦИЯ ХИЩНИКОВ». Заслуженные артисты России, Кореи, Европы и Африки перевернут понимание о реальности циркового искусства.
В программе участвуют заслуженные артисты России и более шестидесяти дрессированных животных:
Первое отделение 1. Канатоходцы на проволоке 2. Гигантские собаки-акробаты 3. Воздушный гимнаст 4. Эксцентричный баскетбол 5. Акробатическое шоу на мачтах 6. Шоу персидских леопардов и африканских пантер
Антракт
Второе отделение 1. Опасное колесо смелости 2. Бенгальские кошки 3. Орангутан, макаки на ламах, мангобей-акробат, мини-пони, обезьяны на автомобиле, мадагаскарский лемур 4. Банджи-джампинг 5. Экстрим-шоу «ки-хаб»
Весь вечер на манеже – клоунский дуэт «ЖОРЖИК И ГАВРОШ» и шоу-балет «WILD ORCHID» Сенсация!!! В гостях у цирка «ВЕРКА СИРДЮЧКА»
Руководитель программы - заслуженный артист России Евгений Ким Режиссер-постановщик - Татьяна Мартынова
На казахском:
На русском:
Начало представлений: Будни (чт., пт.) – 18:30; выходные – 13:00 и 17:00. Справки по телефону: +7 702 301 2252
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