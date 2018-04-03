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В Актау приехал один из лучших цирков России

Просмотров:380 Опубликовано: Сегодня, 11:14
В Актау приехал один из лучших цирков России
Новосибирский цирк "Золотой Дракон"
Событие десятилетия! Цирк, который вы запомните на всю жизнь!

Впервые в Актау! С 6 по 15 апреля у ТЦ «Мангистау» (возле Желтого рынка) Большой Новосибирский Цирк «Золотой Дракон» с одной из самых масштабных и уникальных программ в России– «ЭВОЛЮЦИЯ ХИЩНИКОВ». Заслуженные артисты России, Кореи, Европы и Африки перевернут понимание о реальности циркового искусства.

В программе участвуют заслуженные артисты России и более шестидесяти дрессированных животных:

Первое отделение
1.​ Канатоходцы на проволоке
2.​ Гигантские собаки-акробаты
3.​ Воздушный гимнаст
4.​ Эксцентричный баскетбол
5.​ Акробатическое шоу на мачтах
6.​ Шоу персидских леопардов и африканских пантер

Антракт

Второе отделение
1.​ Опасное колесо смелости
2.​ Бенгальские кошки
3.​ Орангутан, макаки на ламах, мангобей-акробат, мини-пони, обезьяны на автомобиле, мадагаскарский лемур
4.​ Банджи-джампинг
5.​ Экстрим-шоу «ки-хаб»

Весь вечер на манеже – клоунский дуэт «ЖОРЖИК И ГАВРОШ» и шоу-балет «WILD ORCHID»
Сенсация!!! В гостях у цирка «ВЕРКА СИРДЮЧКА»

Руководитель программы - заслуженный артист России Евгений Ким
Режиссер-постановщик - Татьяна Мартынова

На казахском:

На русском:



Начало представлений:
Будни (чт., пт.) – 18:30;
выходные – 13:00 и 17:00.
Справки по телефону: +7 702 301 2252

Дети до 4-х лет - БЕСПЛАТНО!
Мы в Instagram @circus_gold_dragon
Группа вконтакте: https://vk.com/circus_gd
Отзывы о цирке: vk.com/topic-55831703_28662725 и vk.com/topic-60872572_32129176

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В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
В Актау приехал один из лучших цирков России
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