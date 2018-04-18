Звезды Мишлен на вашей кухне

Директор проекта "Мой Мишлен" - Мартын Русалина

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Черная паста с креветками? Острый суп с фрикадельками? Нежные куриные котлетки с кускусом? Все эти изысканные блюда ты можешь приготовить за полчаса, не задумываясь о рецептуре, ингредиентах и их качестве. Ужин для близких станет праздником вместе с новым проектом «Мой Мишлен». Суть его в одной фразе: «Доставка продуктов с рецептами».Не побоюсь предположить, что твое утро начинается с вопроса: «Что приготовить на ужин?». Но даже ответив на него, ты не избежишь вопроса второго: «А где купить все продукты, чтобы воплотить задумку?» Не секрет, что в Актау трудно, а порой и просто невозможно, найти все необходимые ингредиенты в одном месте. И вместо сообщения: «Нас ждет романтический ужин», твой любимый получает скупой список: «чеснок, пармезан, петрушка». И впопыхах ты добавляешь вкус уже готовому блюду. Вот и получается, что к вечерней трапезе ты приходишь измотанной и морально, и физически.Воскресенье – день отдыха и лени. Но именно в это свободное время ты можешь получить продукты и рецепты на всю будущую неделю. Заказ можно сделать вплоть до пятничного вечера. Посмотри меню от проекта «Мой Мишлен» и закажи ужины на три или пять дней на две персоны, или четыре, или шесть. Меню меняется каждую неделю.Тебе доставят пакеты с продуктами. К каждому из них приложен пошаговый рецепт приготовления кулинарного шедевра. Сегодня, когда кулинария перешла из разряда бытовой необходимости в способ повышения самооценки, когда фраза: «Она великолепно готовит» стала комплиментом, возможность сэкономить и время, и силы бесценна.Проект «Мой Мишлен» позволит тебе блеснуть своими способностями вне зависимости от наличия на твоей кухне уцхо-сунели или кунжутного масла, говяжьей вырезки или куриного филе. Всё это инициаторы проекта заготовят для тебя. Причем продукты будут самого высокого качества. И тебе не понадобятся весы и мерные емкости для соблюдения пропорций. На кухне нужны будут только соль и перец, потому что их потребление индивидуально.Если твои близкие не любят острого или что-то из мясных и рыбных продуктов – одно блюдо всегда будет предложено взамен. Сделав заказ, ты получишь в воскресенье коробку с пакетами продуктов, расписанных по дням недели. Лишь один из них нужно убрать в морозильник. Тот, в котором запакованы рыбные и мясные полуфабрикаты. Ингредиенты доставят полностью подготовленными к употреблению.8 775 0907292, 8 776 0907292, и на городской номер: 42-30-20 - до пятницы (вечер) включительно. Доставка только в воскресенье в течение дня.Хочешь дополнить меню? Пожалуйста, заказывай рецепты и ингредиенты супов, закусок, десертов и сборов для чая и других неалкогольных напитков.Ты скажешь: «У меня маленькие дети, им нужен особый стол!» Не переживай, проект «Мой Мишлен» уже работает над этой проблемой. В скором времени появится и детское, и диетическое меню.Все кухни мира у твоих ног. Прочувствуй прелесть сотворения кулинарных шедевров, достойных лучших ресторанов планеты, вместе с проектом «Мой Мишлен».