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Звезды Мишлен на вашей кухне

Просмотров:152 Опубликовано: Сегодня, 17:33
Звезды Мишлен на вашей кухне
Проект «Мой Мишлен»
Приготовить достойные лучших ресторанов блюда на собственной кухне легко вместе с проектом «Мой Мишлен».

Черная паста с креветками? Острый суп с фрикадельками? Нежные куриные котлетки с кускусом? Все эти изысканные блюда ты можешь приготовить за полчаса, не задумываясь о рецептуре, ингредиентах и их качестве. Ужин для близких станет праздником вместе с новым проектом «Мой Мишлен». Суть его в одной фразе: «Доставка продуктов с рецептами».

Не побоюсь предположить, что твое утро начинается с вопроса: «Что приготовить на ужин?». Но даже ответив на него, ты не избежишь вопроса второго: «А где купить все продукты, чтобы воплотить задумку?» Не секрет, что в Актау трудно, а порой и просто невозможно, найти все необходимые ингредиенты в одном месте. И вместо сообщения: «Нас ждет романтический ужин», твой любимый получает скупой список: «чеснок, пармезан, петрушка». И впопыхах ты добавляешь вкус уже готовому блюду. Вот и получается, что к вечерней трапезе ты приходишь измотанной и морально, и физически.

Хочешь все это изменить? Дерзай! Вместе с проектом «Мой Мишлен» ты сможешь сделать каждый вечер незабываемым.

Воскресенье – день отдыха и лени. Но именно в это свободное время ты можешь получить продукты и рецепты на всю будущую неделю. Заказ можно сделать вплоть до пятничного вечера. Посмотри меню от проекта «Мой Мишлен» и закажи ужины на три или пять дней на две персоны, или четыре, или шесть. Меню меняется каждую неделю.

Звезды Мишлен на вашей кухне


Директор проекта "Мой Мишлен" - Мартын Русалина


Тебе доставят пакеты с продуктами. К каждому из них приложен пошаговый рецепт приготовления кулинарного шедевра. Сегодня, когда кулинария перешла из разряда бытовой необходимости в способ повышения самооценки, когда фраза: «Она великолепно готовит» стала комплиментом, возможность сэкономить и время, и силы бесценна.

Проект «Мой Мишлен» позволит тебе блеснуть своими способностями вне зависимости от наличия на твоей кухне уцхо-сунели или кунжутного масла, говяжьей вырезки или куриного филе. Всё это инициаторы проекта заготовят для тебя. Причем продукты будут самого высокого качества. И тебе не понадобятся весы и мерные емкости для соблюдения пропорций. На кухне нужны будут только соль и перец, потому что их потребление индивидуально.
Если твои близкие не любят острого или что-то из мясных и рыбных продуктов – одно блюдо всегда будет предложено взамен. Сделав заказ, ты получишь в воскресенье коробку с пакетами продуктов, расписанных по дням недели. Лишь один из них нужно убрать в морозильник. Тот, в котором запакованы рыбные и мясные полуфабрикаты. Ингредиенты доставят полностью подготовленными к употреблению.

Заказы принимают (на ватсап) по телефонам: 8 775 0907292, 8 776 0907292, и на городской номер: 42-30-20 - до пятницы (вечер) включительно. Доставка только в воскресенье в течение дня.

Хочешь дополнить меню? Пожалуйста, заказывай рецепты и ингредиенты супов, закусок, десертов и сборов для чая и других неалкогольных напитков.
Ты скажешь: «У меня маленькие дети, им нужен особый стол!» Не переживай, проект «Мой Мишлен» уже работает над этой проблемой. В скором времени появится и детское, и диетическое меню.

Все кухни мира у твоих ног. Прочувствуй прелесть сотворения кулинарных шедевров, достойных лучших ресторанов планеты, вместе с проектом «Мой Мишлен».

На правах рекламы
Звезды Мишлен на вашей кухне
Звезды Мишлен на вашей кухне
Звезды Мишлен на вашей кухне
Звезды Мишлен на вашей кухне
Звезды Мишлен на вашей кухне
Звезды Мишлен на вашей кухне
Звезды Мишлен на вашей кухне
Звезды Мишлен на вашей кухне
Звезды Мишлен на вашей кухне
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