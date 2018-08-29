Простые правила экономии, или Как купить билет на поезд в Казахстане

У путешествий на поездах масса преимуществ, поездом можно добраться и в крупный город, и на маленькую станцию. В Казахстане и ближайших нам странах хорошо развито железнодорожное сообщение. Путешествие поездом дешевле путешествий самолетом, но и здесь можно еще экономить, соблюдая простые правила выгодных покупок.1. Раньше купил - больше сэкономил
Билеты на поезда дальнего следования начинают продаваться за 45 дней до отправления, на международных направлениях продажа может начинаться за 60-90 дней. Стандартные правила: ближе дата отправления - цена выше, берешь билеты на старте - цена ниже. Исключение может быть на популярные направления. Там, где бывает дефицит билетов, лучше выждать 2-3 дня, после первой волны цены падают. Но надо быть внимательным - не пропустить момент, пока билетов не останется совсем.
Когда до отправления поезда остается 10 дней и меньше - цены на билеты имеют полную стоимость.2. Сезон покупки билетов играет большую роль
Железнодорожные перевозчики применяют систему коэффициентов, билеты дешевле в дни низкого спроса - это низкий коэффициент. И дороже при повышенном спросе на билеты - коэффициент высокий. Традиционно периоды спада пассажирских потоков - это осень и весна, за исключением праздничных дней. Покупка билетов на праздничные даты невыгодна. 3. В вагоне какой комфортности ехать?
На поездах дальнего следования обычно бывают различные вагоны - плацкартные, купе, СВ, люксы. На более коротких расстояниях встречаются поезда с сидячими местами. Больше комфорта и дополнительных услуг - цена выше.
Также, традиционно, есть разница в цене между нижней и верхней полками, в плацкартах боковые (в проходе) места дешевле, а боковые верхние еще дешевле.4. Время в пути влияет на цену
Одно и то же расстояние разные поезда могут проходить за разное время. Если мы видим обозначение поезда, как скорый, то явно за сокращение времени в пути придется доплатить. А если поезд скоростной? Вы уже поняли, что будет с ценой.
Здесь нужно исходить еще из каждого конкретного случая. Время в пути - важный показатель, если некуда торопиться - экономьте. Например, поезду прибывающему ночью, можно предпочесть более медленный, который доберется утром. Можно и спокойно выспаться и купить, дешевле.5. Перестаньте ездить за билетами на вокзалы и в кассы
Приобретать билеты через интернет дешевле. Железнодорожные кассы взимают комиссии, покупать билеты на вокзале - это терять деньги на проезде и в очередях, потому что время - деньги. Они платят за аренду, заработную плату сотрудникам. Современный онлайн-сервис по продаже ж/д билетов обслуживает тысячи клиентов одновременно. При покупке через интернет комиссий либо нет, либо они минимальны. Сегодня, для того чтобы купить дешёвые железнодорожные билеты, вам нужен лишь выход в интернет и банковская карта (или kaspi.kz). Некоторые продавцы авиабилетов в интернете принимают оплату через киви-терминалы или даже продают билеты в рассрочку, например, сервис Chocotravel
- лидер по продажам билетов в Казахстане, продающий билеты как на поезда, так и на самолеты. 6. Следовать правилу: "Будь готов! Всегда готов!"
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Сохраните данные пассажиров в приложении, и вам не нужно будет каждый раз заново вводить фамилию, имя, ИИН. Благодаря этой полезной функции вы сможете покупать билеты ещё быстрее!7. Дальше - меньше
Чем больше расстояние, тем дешевле обходится километр пути. Билет из точки "А" до вашей станции "Б" может стоить дороже чем от "А" до "Д". Просто проверьте, если будет разница, то покупайте билет дальше, сойти-то вы можете все равно на своей станции.
Пересадки выгодны в случае, если ваш маршрут проходит через границы государств. Пересекать границу лучше не на поезде, тарифы на межгосударственные перевозки всегда выше. Выгоднее добраться до крайней точки границы в своей стране на одном поезде, пересечь границу на авто и продолжить путешествие уже на другом поезде.8. В поездах больше льгот
Скидки на проезд детей в поездах выше, чем те же скидки на самолетах, и сами критерии мягче. В поезде имеют право на бесплатный проезд дети до 5 лет, детям постарше - скидка 50%.9. Доверяй, но проверяй
Мы знаем, что поездом дешевле. Но бывают исключения, нужно научиться задаваться вопросом: «а что если самолетом?». Фирменные скоростные поезда типа "Тальго" иногда могут быть дороже рейсов некоторых бюджетных авиакомпаний. Добираться самолетом, чтобы сэкономить на поезде. Парадокс?! Лишь еще одна маленькая хитрость, экономящая время и деньги.
В онлайн-сервисе Чокотревел при поиске билетов на поезд вам также сразу предлагают лучшую цену для перелета по этому маршруту и, наоборот, ищем на самолет - предлагают в том числе поезд. Очень удобно.10. Купите ж/д билет до 3 октября
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