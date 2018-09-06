Конкурс «Мой уютный дом»

Дорогие друзья, жители и гости города Актау!
А у нас – День рождения! Давайте проведем его вместе с вами!
В честь праздника мы, компания «PRESTIGE» и Художественная студия «МартАрт», приглашаем вас принять участие в конкурсе «Мой уютный дом»!
Вы рисуете? Вышиваете? А может быть, мастерите из дерева?
Для конкурса подойдут работы, выполненные в любой технике.
Конкурс стартует 8 сентября 2018 года
и проводится под эгидой «Рухани Жаңғыру» и в рамках празднования 55-летия города Актау.Условия участия:
- ваше изделие должно служить для украшения интерьера;
- от одного конкурсанта – не более 3-х работ;
- участвуют все желающие;
- приносите ваши работы в Художественную студию «МartaArt» по адресу: г.Актау, 12 мкр., зд. 51/1 (напротив дома №65)
Особенно приветствуются работы, сделанные из наборов для творчества отдела «ӨнерLand» (находится в МЦ «PRESTIGE»). Для подтверждения происхождения набора необходимо предоставить чек.
С 15 сентября по 1 октября 2018 года в Художественной студии будет открыта выставка работ участников конкурса.
По завершение выставки все работы будут возвращены.Победители будут определяться компетентным жюри – преподавателями Художественной студии «MartArt» в трёх номинациях:
- от 0 до 10 лет
- от 14 до 18 лет
- от 19 и старше
Всех участников ждут отличные призы, дипломы и много сюрпризов от компании «PRESTIGE» и Студии «MartArt»!Результаты конкурса будут объявлены 22 сентября во время празднования Дня рождения МЦ «PRESTIGE».
Адрес: г. Актау, 31А мкр., МЦ «PRESTIGE».
Приходите нас поздравить и вместе с нами отметить этот день!Компания «PRESTIGE»
основана более 20 лет назад. Основное направление - реализация мебели и товаров для дома. Компания предоставляет каждому уникальную возможность обустроить свое жизненное и рабочее пространство. Мы работаем на долгосрочную перспективу и предлагаем оптимальные решения как для ежедневных и бытовых нужд, так и для офисов крупных компаний.
В 2016 году мы открыли дополнительный торговый зал в нашем мебельном центре в г. Актау и стали работать в новом для себя формате. Теперь покупатели могут легко сориентироваться в наших отделах, а также самостоятельно выбирать на стеллажах товары для дома (посуду, текстиль, декор, подарки и др.)
На территории мебельного центра «PRESTIGE» действует целый отдел с товарами для творчества «ӨнерLand». Каждые выходные сотрудники отдела проводят детские мастер-классы. Чтобы следить за новостями, подписывайтесь на аккаунт в Инстаграм: @oner_land
Мы особенно гордимся собственным производством, с помощью которого реализовали несколько крупных проектов.
Детальную консультацию и дизайн-проект покупатели могут получить у нас в МЦ «PRESTIGE», г. Актау.
Также у компании есть действующий интернет-магазин, который работает как с физическими, так и с юридическими лицами. У вас есть уникальная возможность выбрать нужный товар, не выходя из дома, на сайте vprestige.kz В данный момент у компании один филиал в г. Жанаозен и два филиала в г. Актау по адресам:
г. Актау, 31А микрорайон, зд. 1, МЦ «PRESTIGE»
г. Актау, 3А микрорайон, зд. 15, МС «ҮЙ кухни»
г. Жанаозен, микрорайон Оркен, ТРК «Жанаозен», МС «PRESTIGE»
Кстати, чтобы не пропускать наши акции и узнавать о них первыми, подписывайтесь на аккаунт компании в Инстаграм: @prestigeaktauХудожественная студия «MartArt».
Студия открылась в феврале этого года, но уже сегодня общее количество студийцев приближается к 200.
Художественная студия «MartArt» - креативная художественная студия нового поколения! Не постесняемся сказать про себя – наша студия самая популярная! В Студии работают очень квалифицированные и креативные преподаватели. А еще у нас уютная обстановка, индивидуальный подход, творческая атмосфера, эффективная программа обучения, стабильно доступные цены.
Приглашаем к нам в студию на занятия всех взрослых и детей!
Программа обучения: основы живописи и рисунка, композиция, декоративно-прикладное искусство, керамика, гончарное искусство, подготовка в ВУЗы, мастер-классы, участие в выставках и конкурсах, пленэры, арт-путешествия.
Именно у нас проходят очень яркие, интересные мероприятия. Нам всего шесть месяцев, а какое портфолио!!
Мы организовали и провели конкурс детского рисунка «Палитра весны», в котором приняли участие более 70 детей, пленэры в ущелье «Усак» для студийцев и всех желающих, мастер-классы «Валяние шарфа из шерсти», «Изготовление цветов из бумаги», «Изготовление кукол-оберегов».
И еще один яркий и долгосрочный, как мы рассчитываем, проект - это наши «квартирники» - «Таланты и поклонники»! Нам очень хотелось собрать вместе художников, поэтов, музыкантов. И у нас получилось! Пели, общались, знакомились. Основная цель таких мероприятий – общение по интересам, объединение людей. Уже три потрясающих вечера с удивительными гостями и участниками-исполнителями – актаускими бардами С. Лобачем, И. Есенбергеновым, гостем из России Виктором Скородовым и группой BeakBeat. Все это и многое другое в креативной Художественной студии «MartArt» - г.Актау, 12 мкр., зд. 51/1 (напротив ж/д №65), тел.: 8 778 704 52 52, 8 (7292) 31-33-38 @_artstudio_martaНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ