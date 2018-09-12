Фитнес - путь к здоровью для всех! Беременность и возраст - не помеха!

Дорогие жители нашего любимого города Актау! Медицинский центр доктора Пасенова заботится о вашем здоровье и приглашает заниматься спортом в нашей новой ФИТНЕС-СТУДИИ! Здоровый образ жизни начинается с правильного питания и поддержания мышц в тонусе. Не важен возраст и степень физической подготовки. Главное — это желание изменить свою жизнь к лучшему.
Мы рады сообщить об открытии в стенах нашего центра спортивных залов для групповых и индивидуальных занятий лечебной физкультурой: оздоровительной йогой, суставной йогой, йогой – «здоровая спина» и, конечно же, йогой для беременных женщин! Мамочкам в период восстановления после родов курс мягкой «Йоги для всех» поможет вернуться в прежнюю форму, обрести потерянный за беременность тонус, а функциональные силовые тренировки помогут скорректировать фигуру.
Всех желающих иметь красивое тело и здоровый дух приглашаем на хатка-йогу, аштангу –йогу (более продвинутый уровень), стретчинг МФР, фитболл АВС, аerobic power, сombat mix – кардиотренировку с элементами боевых искусств! Ну, а самых активных, самых энергичных и жизнерадостных малышей приглашаем на увлекательный фитнес для детей!
Тренировки проводятся под руководством профессионалов своего дела, сертифицированных инструкторов – Лавреновой Светланы @svet_lana_1983
и Лукашевой Татьяны @tatsiana_muay_thai
, включают самые разные техники и методики, организованы по приемлемым ценам и в максимально комфортной обстановке!
В нашем медицинском центре мы стараемся найти подход к каждому клиенту, понять особенности организма, разработать индивидуальную схему и программу. По желанию разрабатывается личная программа занятий с персональным тренером с учетом личных особенностей организма и состояния здоровья.
Самая многочисленная категория посетителей нашего центра – это беременные женщины. Для них созданы все условия, чтобы беременность протекала легко, комфортно, под наблюдением опытных специалистов! Самая распространенная ошибка беременных женщин — осознанное ограничение физической активности на протяжении всех девяти месяцев. Беременность — это естественный процесс, а не болезнь. Конечно, необходимо соблюдать осторожность, избегать переутомления, занятий травмоопасными видами спорта. Но умеренная нагрузка на мышцы и суставы не может причинить вред плоду, а, наоборот, будет только способствовать его полноценному развитию. Йога для беременных - это тренировка организма к предстоящему серьезному испытанию – родам. Укрепляется позвоночник, мышцы приобретают эластичность, появляется навык правильно тужиться и расслабляться, исчезают боли в спине из-за смещенного центра тяжести, улучшается растяжка.
Занятия йогой во время беременности стимулируют работу сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной, иммунной и выделительной систем организма. Йога – способ избавиться от отеков, токсикоза и варикозного расширения вен. Благодаря йоге, происходит нормализация гормонального баланса, избавление от депрессии с меланхолией, обретение гармонии.
Занятия под красивую спокойную музыку проходят бережно, комфортно, с учетом срока беременности, физиологических особенностей организма будущей мамы и её физической подготовки.
Йога-терапия в целом – это хорошая реабилитационная практика, эффективное воздействие на организм с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Хатха - это базовая ступень освоения йоги, с которой обычно начинают приобщение к этому древнему искусству, подходит также для людей старшего возраста. Она поможет Вам укрепить мускулатуру, улучшить осанку, стать более взвешенным, гармоничным человеком.
Только в медицинском центре доктора Пасенова впервые в городе создана уникальная группа для лиц старше 50 лет, желающих восстановить свои жизненные силы, возродиться, наполниться энергией, не допуская вмешательства болезней и старости. Оздоровительная йога 50+ - это физическое здоровье, хорошая осанка, гибкость, гармония и душевное равновесие.
В этом классе мы будем делать упражнения, направленные на общее оздоровление, на мягкую и глубокую перестройку тканей и органов тела, и общую балансировку. Здесь мы научимся глубоко расслабляться на всех уровнях, правильно двигаться, эффективно управлять своим телом, координировать движение тела, дыхание, внимание. Также этот класс показан тем, кто, например, реабилитируется после травм, имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом и внутренними органами, и вообще есть вопросы по здоровью: давление, хроническая усталость, плохой сон и так далее.
Направление стретчинг МФР - это увлекательная программа для плавного растяжения мышц всего тела, увеличение подвижности и эластичности связочного и суставного. Вы с детства мечтаете сесть на шпагат? Занимаетесь танцами и вам не хватает гибкости? Хотите привлекать внимание и поражать своей растяжкой? Наши занятия – для вас!
Современные дети испытывают дефицит движения, проводя много времени за партами, телевизорами, компьютерами и телефонами. Это вызывает утомление, нарушение осанки, снижение иммунитета. Но все можно исправить, если вы занимаетесь фитнесом для детей. Занятия фитнесом улучшают работоспособность, позволяют быстрее и легче усваивать учебный материал, положительно воздействуют на развитие восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения, развивается выносливость и гибкость.Важный момент!
Пока вы на тренировке - занимаетесь своим здоровьем, досугом вашего ребенка занимаются заботливые воспитатели. Посещая медицинский центр доктора Пасенова для тренировки или обследования, наши клиенты могут оставить детей в детской игровой комнате, под присмотром педагога-психолога с медицинским образованием. Дети играют в активные и развивающие игры, занимаются творчеством, общаются друг с другом! У нас есть все, чтобы малыши не скучали и с пользой провели время. Услуга «Детская комната» бесплатна для посетителей нашего центра.
Тренировочные программы и оборудование адаптированы специально для взрослых и детей, сделают посещение фитнеса полезным и увлекательным. Мы подарим вам радость от занятий и поможем выглядеть привлекательно!
Наш позитивный, отзывчивый персонал ждет вас каждый день с понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00, в субботу до обеда. Воскресенье - выходной.
Первое занятие БЕСПЛАТНО! Хотите узнать, насколько наши преподаватели профессиональны в своем деле? Приходите на пробное занятие бесплатно! Дружите со спортом! Живите в тонусе и позитиве! Приглашаются все - все желающие улучшить свою фигуру, здоровье и настроение!!!Записаться на занятия можно по адресу:
8 мкр., 38 зд., МЦ доктора Пасенова, 4 этаж
Сайт: www.pasenov.kz
Тел.: 8 777 352-43-32, 8 701 352-43-32Дорогие друзья, представляем вашему вниманию расписание групповых программ! Добро пожаловать!НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ