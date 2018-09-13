Дорогие друзья, жители и гости города Актау!
Продолжается конкурс «Мой уютный дом»!!!
А у нас – День рождения!!!
Давайте проведем его вместе с вами!
В честь праздника мы, компания «PRESTIGE»
и Художественная студия «МартАрт»
, приглашаем вас принять участие в конкурсе «Мой уютный дом»!
Вы рисуете? Вышиваете? А может быть, мастерите из дерева?
Для конкурса подойдут работы, выполненные в любой технике.
Конкурс стартовал 8 сентября 2018 года
и проводится под эгидой «Рухани Жаңғыру» и в рамках празднования 55-летия города Актау.
Уже сегодня на конкурс представлено несколько десятков работ: вышивка, керамика, салфетки и скатерти, вязанные крючком, куклы и т.д.
Присоединяйтесь!!!Условия участия:
- ваше изделие должно служить для украшения интерьера;
- от одного конкурсанта – не более 3-х работ;
- участвуют все желающие;
- приносите ваши работы в Художественную студию «МartaArt»
по адресу: г.Актау, 12 мкр., зд. 51/1 (напротив дома №65)
Особенно приветствуются работы, сделанные из наборов для творчества отдела «ӨнерLand»
(находится в МЦ «PRESTIGE»
). Для подтверждения происхождения набора необходимо предоставить чек.С 15 сентября по 1 октября 2018 года
в Художественной студии будет открыта выставка работ участников конкурса.
По завершении выставки все работы будут возвращены.Победители будут определяться компетентным жюри – преподавателями Художественной студии «MartArt» в трёх номинациях:
- от 0 до 10 лет
- от 14 до 18 лет
- от 19 и старше
Всех участников ждут отличные призы, дипломы и много сюрпризов от компании «PRESTIGE»
и студии «MartArt»
!
Результаты конкурса будут объявлены 22 сентября во время празднования Дня рождения МЦ «PRESTIGE»
.Адрес: г. Актау, 31А мкр., МЦ «PRESTIGE».
Приходите нас поздравить и вместе с нами отметить этот день!
Расскажите о конкурсе друзьям, родным, близким, коллегам – о вашем творчестве узнает весь город!!!!Художественная студия «MartArt»
- креативная художественная студия нового поколения открылась в феврале этого года и за этот небольшой период уже зарекомендовала себя как самая популярная и востребованная арт-площадка с активной яркой жизнью.
В студии работают квалифицированные и креативные преподаватели, а уютная обстановка, творческая атмосфера, эффективная программа обучения, индивидуальный подход, а также стабильно-доступные цены делают студию интересной и доступной.
В программу обучения входят: основы живописи, рисунка, и композиции декоративно-прикладное искусство, искусство керамики, гончарное искусство, подготовка в ВУЗы, мастер-классы, участие в выставках и конкурсах, пленэры, арт-путешествия.
Именно в студии «MartArt»
проходят очень яркие и интересные мероприятия. Организованы и проведены конкурсы детского рисунка «Палитра весны», в котором приняли участие более 70 детей, «Пусть всегда будет солнце» - более 200 участников, пленэры и арт-путешествия для студийцев и всех желающих, мастер-классы по живописи, декоративно-прикладному искусству, войлоку и т.д., городские и персональные выставки, арт-ивенты разной тематики и много другое.
Все это и многое другое в креативной Художественной студии «MartArt»
.Мы находимся по адресу:
г.Актау, 12 мкр., зд. 51/1 (напротив ж/д №65), тел.: 8 778 704 52 52, 8 (7292) 31 33 38 @_artstudio_martaКомпания «PRESTIGE»
основана более 20 лет назад. Основное направление - реализация мебели и товаров для дома. Компания предоставляет каждому уникальную возможность обустроить свое жизненное и рабочее пространство. Мы работаем на долгосрочную перспективу и предлагаем оптимальные решения как для ежедневных и бытовых нужд, так и для офисов крупных компаний.
В 2016 году мы открыли дополнительный торговый зал в нашем мебельном центре в г. Актау и стали работать в новом для себя формате. Теперь покупатели могут легко сориентироваться в наших отделах, а также самостоятельно выбирать на стеллажах товары для дома (посуду, текстиль, декор, подарки и др.)
На территории мебельного центра «PRESTIGE»
действует целый отдел с товарами для творчества «ӨнерLand». Каждые выходные сотрудники отдела проводят детские мастер-классы. Чтобы следить за новостями, подписывайтесь на аккаунт в Инстаграм: @oner_land
Мы особенно гордимся собственным производством, с помощью которого реализовали несколько крупных проектов.
Детальную консультацию и дизайн-проект покупатели могут получить у нас в МЦ «PRESTIGE»
, г. Актау.
Также у компании есть действующий интернет-магазин, который работает как с физическими, так и с юридическими лицами. У вас есть уникальная возможность выбрать нужный товар, не выходя из дома, на сайте vprestige.kz В данный момент у компании один филиал в г. Жанаозен и два филиала в г. Актау по адресам:
г. Актау, 31А микрорайон, зд. 1, МЦ «PRESTIGE»
г. Актау, 3А микрорайон, зд. 15, МС «ҮЙ кухни»
г. Жанаозен, микрорайон Оркен, ТРК «Жанаозен», МС «PRESTIGE»
Кстати, чтобы не пропускать наши акции и узнавать о них первыми, подписывайтесь на аккаунт компании в Инстаграм: @prestigeaktauНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫА вот работы, которые уже участвуют в конкурсе! Дерзайте, пусть вам улыбнется удача!