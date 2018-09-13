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Конкурс «Мой уютный дом»

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 17:39
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Дорогие друзья, жители и гости города Актау!
Продолжается конкурс «Мой уютный дом»!!!
А у нас – День рождения!!!
Давайте проведем его вместе с вами!

В честь праздника мы, компания «PRESTIGE» и Художественная студия «МартАрт», приглашаем вас принять участие в конкурсе «Мой уютный дом»!

Вы рисуете? Вышиваете? А может быть, мастерите из дерева?
Для конкурса подойдут работы, выполненные в любой технике.

Конкурс стартовал 8 сентября 2018 года и проводится под эгидой «Рухани Жаңғыру» и в рамках празднования 55-летия города Актау.
Уже сегодня на конкурс представлено несколько десятков работ: вышивка, керамика, салфетки и скатерти, вязанные крючком, куклы и т.д.
Присоединяйтесь!!!

Условия участия:
- ваше изделие должно служить для украшения интерьера;
- от одного конкурсанта – не более 3-х работ;
- участвуют все желающие;
- приносите ваши работы в Художественную студию «МartaArt» по адресу: г.Актау, 12 мкр., зд. 51/1 (напротив дома №65)

Особенно приветствуются работы, сделанные из наборов для творчества отдела «ӨнерLand» (находится в МЦ «PRESTIGE»). Для подтверждения происхождения набора необходимо предоставить чек.

С 15 сентября по 1 октября 2018 года в Художественной студии будет открыта выставка работ участников конкурса.

По завершении выставки все работы будут возвращены.

Победители будут определяться компетентным жюри – преподавателями Художественной студии «MartArt» в трёх номинациях: 
- от 0 до 10 лет
- от 14 до 18 лет
- от 19 и старше

Всех участников ждут отличные призы, дипломы и много сюрпризов от компании «PRESTIGE» и студии «MartArt»!

Результаты конкурса будут объявлены 22 сентября во время празднования Дня рождения МЦ «PRESTIGE».

Адрес: г. Актау, 31А мкр., МЦ «PRESTIGE».
Приходите нас поздравить и вместе с нами отметить этот день!
Расскажите о конкурсе друзьям, родным, близким, коллегам – о вашем творчестве узнает весь город!!!!

Конкурс «Мой уютный дом»


Художественная студия «MartArt» - креативная художественная студия нового поколения открылась в феврале этого года и за этот небольшой период уже зарекомендовала себя как самая популярная и востребованная арт-площадка с активной яркой жизнью.

Конкурс «Мой уютный дом»


В студии работают квалифицированные и креативные преподаватели, а уютная обстановка, творческая атмосфера, эффективная программа обучения, индивидуальный подход, а также стабильно-доступные цены делают студию интересной и доступной.
В программу обучения входят: основы живописи, рисунка, и композиции декоративно-прикладное искусство, искусство керамики, гончарное искусство, подготовка в ВУЗы, мастер-классы, участие в выставках и конкурсах, пленэры, арт-путешествия.

Конкурс «Мой уютный дом»


Именно в студии «MartArt» проходят очень яркие и интересные мероприятия. Организованы и проведены конкурсы детского рисунка «Палитра весны», в котором приняли участие более 70 детей, «Пусть всегда будет солнце» - более 200 участников, пленэры и арт-путешествия для студийцев и всех желающих, мастер-классы по живописи, декоративно-прикладному искусству, войлоку и т.д., городские и персональные выставки, арт-ивенты разной тематики и много другое.
Все это и многое другое в креативной Художественной студии «MartArt».

Конкурс «Мой уютный дом»


Мы находимся по адресу: г.Актау, 12 мкр., зд. 51/1 (напротив ж/д №65), тел.: 8 778 704 52 52, 8 (7292) 31 33 38
@_artstudio_marta

Конкурс «Мой уютный дом»


Компания «PRESTIGE» основана более 20 лет назад. Основное направление - реализация мебели и товаров для дома. Компания предоставляет каждому уникальную возможность обустроить свое жизненное и рабочее пространство. Мы работаем на долгосрочную перспективу и предлагаем оптимальные решения как для ежедневных и бытовых нужд, так и для офисов крупных компаний.

Конкурс «Мой уютный дом»


В 2016 году мы открыли дополнительный торговый зал в нашем мебельном центре в г. Актау и стали работать в новом для себя формате. Теперь покупатели могут легко сориентироваться в наших отделах, а также самостоятельно выбирать на стеллажах товары для дома (посуду, текстиль, декор, подарки и др.) 

Конкурс «Мой уютный дом»


На территории мебельного центра «PRESTIGE» действует целый отдел с товарами для творчества «ӨнерLand». Каждые выходные сотрудники отдела проводят детские мастер-классы. Чтобы следить за новостями, подписывайтесь на аккаунт в Инстаграм: @oner_land

Конкурс «Мой уютный дом»


Мы особенно гордимся собственным производством, с помощью которого реализовали несколько крупных проектов.

Детальную консультацию и дизайн-проект покупатели могут получить у нас в МЦ «PRESTIGE», г. Актау.

Также у компании есть действующий интернет-магазин, который работает как с физическими, так и с юридическими лицами. У вас есть уникальная возможность выбрать нужный товар, не выходя из дома, на сайте vprestige.kz 

В данный момент у компании один филиал в г. Жанаозен и два филиала в г. Актау по адресам:
г. Актау, 31А микрорайон, зд. 1, МЦ «PRESTIGE»
г. Актау, 3А микрорайон, зд. 15, МС «ҮЙ кухни»
г. Жанаозен, микрорайон Оркен, ТРК «Жанаозен», МС «PRESTIGE»
Кстати, чтобы не пропускать наши акции и узнавать о них первыми, подписывайтесь на аккаунт компании в Инстаграм: @prestigeaktau

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А вот работы, которые уже участвуют в конкурсе! Дерзайте, пусть вам улыбнется удача!
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
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