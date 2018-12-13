ТОО «Маңғыстау Жарық»: «Наш главный принцип - индивидуальный подход к каждому потребителю»

- С 1 января 2019 года ТОО «МАЭК-Казатомпром» расторгает с розничными потребителями договоры на поставку электроэнергии и в дальнейшем будет продавать электроэнергию энергоснабжающим организациям. Мы хотим донести до горожан Мангистауской области, что наша компания наряду и с другими энергоснабжающими компаниями тоже выполняет данные функции. В нашей компании внедрена биллинговая система коммерческого учета потребленной электрической энергии. Данная система позволяет вести персональный учет по лицевому счету каждого потребителя, что позволяет оперативно получить данные о потребленном объеме электроэнергии за любой промежуток времени. При поступлении обращения вся информация о движении по лицевому счету незамедлительно предоставляется потребителю. Также в компании внедрена система менеджмента качества, которая соответствует СТ РК ISO 9007-2016 (ISO 9001:2015). На сегодняшний день я с уверенностью могу заявить, что ТОО «Маңғыстау Жарық» - это уверенно и динамично развивающееся предприятие, которое обладает финансовым и производственным потенциалом, необходимым для осуществления надежного и бесперебойного энергоснабжения объектов, предпринимателей и юридических лиц, а также жителей Мангистауской области, в том числе и Актау, - сказал Ермек Давлетпаков, директор ТОО «Маңғыстау Жарық».

- Юридическим потребителям мы предлагаем направить на электронную почту письменное обращение, содержащее четкое намерение оформить договорные отношения с нами. В обращении необходимо указать планируемый объем потребления в течение года в разрезе каждого месяца, реквизиты и контакты. Для заключения договора за основу принят типовой договор электроснабжения, утвержденный соответствующим приказом Министерства энергетики РК. Жителям Актау и Мангистауской области, согласно нормам гражданского законодательства, нет необходимости обращаться за заключением договора. ТОО «Маңғыстау Жарық» опубликует в СМИ публичный договор, в котором примет на себя обязательство по бесперебойному электроснабжению бытовых потребителей. Со дня опубликования публичный договор будет иметь юридическую силу, - отметил Ермек Давлетпаков.

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С начала своей деятельности ТОО «Маңғыстау Жарық» осуществляет энергоснабжение потребителей Мангистауской области на основании заключенных договоров электроснабжения.На сегодняшний день компания обслуживает потребителей во всех пяти районах Мангистауской области и Актау.ТОО «Маңғыстау Жарық» обслуживает 16 532 бытовых потребителей, 335 юридических лиц, а также более 70 бюджетных организаций и 727 индивидуальных предпринимателей.В целях надежного электроснабжения потребителей компанией заключены необходимые договоры и соглашения с ТОО «МАЭК-Казатомпром», АО «Мангистауская РЭК», ГКП «АУЭС», АО «KEGOC», АО «КазТрансОйл», АО «Актауский международный морской торговый порт», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», филиал компании «Buzachi Optrating LTD» (Бузачи Оперейтинг ЛТД).Одним из важнейших преимуществ ТОО «Маңғыстау Жарық» является команда высокопрофессиональных специалистов в области работы на рынке электроэнергии. Устойчивое положение компании на рынке энергосбытовых услуг достигнуто благодаря ежедневной плодотворной работе сотрудников и доверию потребителей.Учитывая быстрый ритм сегодняшней деловой жизни и постоянный плотный бизнес-график многих потребителей, процесс заключения договоров электроснабжения с предпринимателями и юридическими лицами Актау и Мангистауской области ТОО «Маңғыстау Жарық» максимально упростил.Желающие заключить договор с ТОО «Маңғыстау Жарық» могут направлять свои письменные обращения на электронный адрес mzharyk@mail.ru либо обращаться по телефонам: 8(7292) 200-341, 8 707 044 03 49.