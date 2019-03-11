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Предложение для детей и их родителей от «Атлантиды»!

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 09:22
Предложение для детей и их родителей от «Атлантиды»!
«Атлантида»
«Атлантида» предлагает школьникам 4 класса и дошколятам вместе провести незабываемый выпускной день.

Праздничное предложение от «Атлантиды» включает в себя вкусный стол, веселую развлекательную шоу – программу, выступление аниматоров и подарочные сертификаты для игры на всех игровых автоматах и аттракционах.

Меню №1: 5000 тенге
  • Мини гамбургер
  • Пицца, 120 гр.
  • Картофель фри
  • Кекс, 1 шт.
  • Сок (0,5)
  • Вода без газа (0,5)


Меню № 2: 3500 тенге
  • Кекс, 2 шт.
  • Сок (0,5)
  • Вода без газа (0,5)


В стоимость меню включено:
  • Развлекательная шоу - программа
  • Сертификат на 1 час игры на всех игровых автоматах и аттракционах


Время проведения:
  • Будние дни: c 18:00 до 22:00
  • Суббота, воскресенье: c 12:00 до 16:00


Дата проведения:
  • C 24 по 31 мая включительно


Об «Атлантиде». На территории семейного развлекательного центра «Атлантида» расположен парк аттракционов и игровых автоматов, боулинг, настольный теннис, батуты, автодром, лабиринты, мягкая детская комната, 5D кинотеатр, 5D аттракцион.

«Атлантида» - это прекрасное место для проведения детских праздников. В распоряжении наших гостей кафе более чем на 150 посадочных мест и великолепные VIP-залы для проведения дней рождения и прочих мероприятий. Помимо основного меню для клиентов разработаны пакетные предложения разных ценовых категорий (дешевле на 20% от стоимости основного меню), в которые помимо еды и напитков входит набор подарочных услуг и подарочные сертификаты для игры на всех игровых автоматах и аттракционах.

Более подробную информацию о проведении выпускного дня, а также об акциях, бонусах, о проводимых в «Атлантиде» мероприятиях можно получить по телефону, на сайте, в социальных сетях или в мобильном приложении App Store, Google Play:

Заказ банкетов, общая информация: +7 (7292) 332-000, +7 (771) 333-2000
Доставка еды и напитков: +7 (771) 333-2001 ежедневно с 11:00 до 22:00
Мобильное приложение в App Store, Google Play: Атлантида Актау
Сайт: atlantida.kz
Социальные сети (instagram, vk.ru, ok.ru): atlantida_kz
Адрес: Заман, 11А, 4 этаж.
График работы: ПН-ПТ с 11-00 до 23-00, СБ-ВС с 10-00 до 23-00

«Атлантида» - море приключений для всей семьи!

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Предложение для детей и их родителей от «Атлантиды»!
Предложение для детей и их родителей от «Атлантиды»!
Предложение для детей и их родителей от «Атлантиды»!
Предложение для детей и их родителей от «Атлантиды»!
Предложение для детей и их родителей от «Атлантиды»!
Предложение для детей и их родителей от «Атлантиды»!
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