АО «МРЭК» активно ведет подготовку к осенне-зимнему периоду

- Большое внимание уделено подготовке и повышению квалификации персонала. Обучением были охвачены все работники производственных служб АО «МРЭК», непосредственно занимающихся ремонтными работами. После завершения обучения все сотрудники были аттестованы и допущены к ремонтным работам. В ремонтной кампании задействовано 46 бригад общей численностью 190 работников. Все ремонтные бригады обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, необходимыми инструментами и приспособлениями, - рассказал начальник отдела планирования и мониторинга ремонтов АО «МРЭК» Ерлан Сакиев.

- Подготовка к предстоящему зимнему сезону началась сразу по завершению предыдущего. Сейчас полным ходом, строго в соответствии с утвержденным графиком, идёт ремонт оборудования, которое обеспечивает все районы области электроэнергией. Наше предприятие ежегодно проводит капитальный ремонт, техническое обслуживание и комплексную модернизацию своего электросетевого хозяйства в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей. Подготовка к осенне-зимнему периоду является одной из важных работ, которую необходимо провести в срок и качественно, - отметил Ерлан Сакиев.

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Весь комплекс мероприятий проводится согласно графику, и уже в августе вступает в завершающую стадию. В начале сентября все структурные подразделения АО «МРЭК» будут готовы к предстоящему зимнему сезону, подчеркивают энергетики.На сегодняшний день компания уже выполнила капитальные ремонты на 296,37 км воздушных линий электропередачи 220-110-35-6(10)-0,4 кВ при плане 541,79 км, что составило 55 процентов от годового плана. Также был проведён капитальный ремонт четырех силовых трансформаторов в Тупкараганском и Каракиянском районах.Вне плана энергетики заменили три трансформатора напряжения 110 кВ в Каракиянском районе на подстанции «Плато», провели работу по замене трёх трансформаторов тока 110 кВ в городе Актау на подстанции «Прибрежная». Также произвели ремонт контура заземления и заменили трансформаторы тока 110 кВ на подстанции «База отдыха» в Актау. Кроме того, специалисты компании заменили шесть повреждённых опор воздушных линий 35 кВ в Каракиянском районе.На данный момент энергетики завершили работы по замене 73 устаревших КТП на новые в сёлах Бейнеу, Сынгырлау, Боранкул, Акжигит, Жетыбай, Форт-Шевченко, Таушик и Кызылтобе.По словам энергетиков, к 1 сентября общая готовность предприятия к осенне-зимнему периоду составит 100 процентов.По ремонтному плану энергетикам еще предстоит заменить 250 опор линий электропередачи по всей области, а также на подстанциях произвести ремонт основного оборудования. Помимо этого, энергетики отремонтируют административные и производственные здания.К реализации ремонтной кампании все работники общества подходят, осознавая свою персональную ответственность за итоговый результат перед потребителями – жителями Мангистауской области.Напомним, что АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» является главным электросетевым предприятием области. В общей сложности общество эксплуатирует более пяти тысяч километров сетей.