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Sberbank travel - удобная площадка по покупке авиабилетов 

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 15:34
Sberbank travel - удобная площадка по покупке авиабилетов 
Sberbank travel
Sberbank travel сделает процесс поиска и покупки билетов на самолеты простым, удобным и выгодным.

«Открытие нового сервиса происходит в непростой период, когда авиационная отрасль всего мира переживает последствия пандемии коронавируса, и большая часть авиапарка находится на земле. Но мы верим, что это временные трудности, и уже скоро мы вновь получим возможность путешествовать, открывать для себя новые города и страны. Буквально на днях авиасообщение начало восстанавливаться и в Казахстане. Надеемся, что теперь путешествия наших клиентов будут начинаться с покупки билета на Sberbank travel», - говорит директор Управления «Электронная коммерция» ДБ АО «Сбербанк» Илья Емельянов.  

Процесс покупки, возврата и обмена авиабилетов на Sberbank travel является легким и удобным, а любые вопросы или затруднения могут быть решены с помощью call center, работающего в режиме 24\7.

В связи с сохраняющимися ограничениями в деятельности авиационной отрасли, в настоящее время с помощью Sberbank travel можно приобрести билеты на рейсы по Казахстану, но в ближайшее время география полетов будет расширена по всему миру.

Еще одним из преимуществ сервиса является гарантия лучших цен, так как билеты продаются без дополнительных сервисных сборов на все направления и на рейсы любых авиакомпаний. Отказ Сбербанком от взимания комиссий является одной из мер по поддержке финансовым институтом граждан, переживающих один из сложнейших периодов в жизни.

Более того, к отсутствию сервисных сборов клиенты получают дополнительную выгоду при оплате покупок картами Сбербанка. Так, с каждой покупки, оплаченной картой Сбербанка ALL IN, клиент получает кэшбэк в размере 1,3%. 

Также для клиентов Сбербанка есть уникальная возможность приобрести билет в рассрочку по карте Visa Urban.
По мере возобновления в Казахстане пассажирского железнодорожного сообщения функционал Sberbank travel будет дополнен возможностью приобретения билетов на поезда.

Лицензия № 1.2.199/93/31 от 03.02.2020г.

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