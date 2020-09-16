Sberbank travel - удобная площадка по покупке авиабилетов 

Sberbank travel сделает процесс поиска и покупки билетов на самолеты простым, удобным и выгодным.



«Открытие нового сервиса происходит в непростой период, когда авиационная отрасль всего мира переживает последствия пандемии коронавируса, и большая часть авиапарка находится на земле. Но мы верим, что это временные трудности, и уже скоро мы вновь получим возможность путешествовать, открывать для себя новые города и страны. Буквально на днях авиасообщение начало восстанавливаться и в Казахстане. Надеемся, что теперь путешествия наших клиентов будут начинаться с покупки билета на Sberbank travel», - говорит директор Управления «Электронная коммерция» ДБ АО «Сбербанк» Илья Емельянов.



Процесс покупки, возврата и обмена авиабилетов на Sberbank travel является легким и удобным, а любые вопросы или затруднения могут быть решены с помощью call center, работающего в режиме 24\7.



В связи с сохраняющимися ограничениями в деятельности авиационной отрасли, в настоящее время с помощью Sberbank travel можно приобрести билеты на рейсы по Казахстану, но в ближайшее время география полетов будет расширена по всему миру.



Еще одним из преимуществ сервиса является гарантия лучших цен, так как билеты продаются без дополнительных сервисных сборов на все направления и на рейсы любых авиакомпаний. Отказ Сбербанком от взимания комиссий является одной из мер по поддержке финансовым институтом граждан, переживающих один из сложнейших периодов в жизни.



Более того, к отсутствию сервисных сборов клиенты получают дополнительную выгоду при оплате покупок картами Сбербанка. Так, с каждой покупки, оплаченной картой Сбербанка ALL IN, клиент получает кэшбэк в размере 1,3%.



Также для клиентов Сбербанка есть уникальная возможность приобрести билет в рассрочку по карте Visa Urban.

По мере возобновления в Казахстане пассажирского железнодорожного сообщения функционал Sberbank travel будет дополнен возможностью приобретения билетов на поезда.



Лицензия № 1.2.199/93/31 от 03.02.2020г.



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