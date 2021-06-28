Как не попасть на удочку мошенниками или сетевикам при поиске работы?

Поиск работы благодаря современным технологиям значительно упростился. Но сегодня интернетом пользуются не только добропорядочные люди, среди пользователей есть немало обманщиков и тех, кто не прочь обмануть будущего работника. Стоит рассмотреть советы опытных HR, чтобы не тратить время и нервы зря. Как выявить недобросовестного работодателя по тексту вакансии
1. Требование пройти медкомиссию у какого-то врача, принести справку от конкретного доктора, либо перевести деньги на любые нужды. Ни в коем случае, ни под каким предлогом не переводите деньги и не сообщайте данные вашей платежной карты.
2. Предложение пройти сложный тест. Наличие теста при приёме на работу ничего не значит, это позволяет лучше узнать человека. Но когда кандидату предлагают пройти сложный тест, причём позволяют сделать это дома, ведь на его прохождение уйдёт несколько часов или дней, стоит задуматься. Обычно этим пользуются те, кто хочет переложить свою работу на кого-то другого за бесплатно.
3. Наличие сказочных обещаний. Чудеса в этой жизни случаются редко, а в сфере рынка труда они вообще большая редкость. Если работодатель предлагает очень высокие доходы и работу два часа в день, здесь точно есть подвох. Скорее всего при оформлении кандидат должен будет внести плату под любым предлогом.
4. Наличие негативных отзывов в интернете. Если вакансия выглядит идеально, лучше всё равно поискать дополнительную информацию о работодателе в интернете. Нередко можно найти очень интересные отзывы, в которых бывшие работники жалуются на компанию. Конечно, если это единичные случаи, то верить можно с трудом, а вот при наличии большого количества негатива, с работодателем лучше дел не иметь. Если же нет ни названия работодателя, ни четкого адреса, то это скорее всего попытка вовлечь Вас в сетевой маркетинг или нечто подобное. Для этого наш гипермаркет бесплатных объявлений
knopka.kz ввел фильтр «тип занятости». Объявления с признаками сетевого маркетинга помечаются соответствующим образом, и Вам стоит выбрать варианты «постоянная работа», «вахта» либо другой тип занятости, подходящий Вам.
5. Отказ говорить подробности по телефону. Если кандидат задаёт вопросы по телефону, а на том конце провода пытаются не отвечать и приглашают сразу в офис, вероятнее всего тут что-то скрывают. Да и офисом может оказаться съёмное помещение в подвале на окраине. Если работодатель не уважает кандидата и не ценит его время, то связываться с ним не стоит вообще.
6. Оказание помощи в оформлении медицинской книжки. На многих работах требуется наличие медкнижки, вот только в нормальных организациях предлагают её открыть самостоятельно, а не за деньги. Иногда работодатели хотят «помочь» с оформлением даже тем кандидатам, кому медкнижка не нужна.
7. Необходимость взять на собеседование большой перечень документов. Если кандидат не устраивается работать на закрытый объект со строгим режимом, то брать с собой все документы, по крайней мере глупо. Обычно такие псевдорекрутеры охотятся не за работниками, а за их документами, на которые в последующем оформят кредиты.
8. Нежелание указывать название компании. Если вакансию предлагает крупная организация, то она обязательно укажет своё название, более мелкие компании этого тоже не стесняются. А вот неизвестные личности и фирмы-однодневки стараются умалчивать свои названия. В лучшем случае «крупной международной компанией» окажется владелец небольшого склада, который хочет распродать сомнительную косметику
или лекарства.
9. Трудоустройство за границей. Многие мечтают устроиться на работу за границей, где более высокие доходы и хорошие условия труда. Этим пользуются мошенники, они обещают превосходные условия, но сначала нужно будет оплатить перевод документов или оформление визы. Нормальные работодатели оформляют документы сами, и всегда прописывают все условия в договоре.
10. Предъявление размытых требований. Если требования к кандидату размыты, то в этом нет ничего хорошего. Когда предлагают работу помощником руководителя, ограничиваясь фразами «желание работать» и «возраст от 18 до 24 лет», можно понять, что руководителя вероятнее всего мало интересует опыт кандидата.
Искать работу в наше время легко, но ещё легче наткнуться на мошенников или недобросовестных работодателей. Поэтому нужно быть вдвойне внимательнее и проявлять осторожность хотя бы первый месяц работы.
Удачи Вам в поиске работы!На правах рекламы