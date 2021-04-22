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ЛАДА.kz » Народные новости

Прощание с Исхаковой Паридаш Супгалиевной

Сегодня, 18:52 Просмотров:375
В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают заметное, подчас решающее, влияние на формирование его профессиональных качеств, характера и мировоззрения. И особенно счастлив в своей судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий принести любовь, доброту, глубокие знания ученикам, педагогическое мастерство коллегам.

Именно таким замечательным педагогом и человеком была Исхакова Паридаш Супгалиевна, сердце которой перестало биться 21 апреля 2021 года. В 1973 году приехала она с семьей из Астраханской области и начала свою трудовую деятельность в средней школе №9, где и работала до 70 лет. Заслуженный учитель Паридиш Супгалиевна - ветеран труда и ветеран тыла.

Паридаш Супгалиевна - учитель казахского языка, 47 жизни посвятила школе, воспитанию и обучению подрастающего поколения. Жизненный путь Паридаш Супгалиевной – образец человеческого достоинства и мудрости!
Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах родных и близких людей, друзей, коллег и благодарных учеников!

Прощание с Исхаковой Паридаш Супгалиевной

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