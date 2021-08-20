Нет воды! Крик души

Здравствуйте, уважаемая редакция!Просим Вас разместить пост от жильцов 5 дома 4 микрорайона.Наша проблема заключается в том, что на протяжении нескольких лет к нам не доходит питьевая вода, начиная с 9 этажа. Водой мы можем пользоваться только с двух ночи (появляется небольшое давления). Вечером мы приходим с работы и элементарно не можем искупаться, приготовить еду и т.д.Мы обращаемся в ЖЭК, они отвечают, что просто не хватает давления, и выходом из этой страшной ситуации является покупка общедомового насоса за счёт жителей, так как в смете у них не предусмотрена данная статья расходов. Это нам рассказал инженер ЖЭКа Елена Николаевна.Так же мы обращались письменно в акимат в августе 2020 года. Имеется заявление. Акимат обещал дать ответ в течение 15 дней, но, к сожалению, ответа так и не последовало.Мы, жильцы дома № 5, требуем разобраться всем уполномоченным органам с данной проблемой. Жить без воды больше нет сил. Это уже крик души!!!!Уважаемая редакция, просим Вас отметить аккаунты всех органов, которые могут решить нашу проблему!https://www.youtube.com/watch?v=K2h1NGrT89Mhttps://www.youtube.com/watch?v=Tkxlx6PdfpEhttps://www.youtube.com/watch?v=8JhtoNNRmmEhttps://www.youtube.com/watch?v=lPt6zG83L5UВидео: https://www.lada.kz/uploads/video/2021_08/1629262532.mp4https://www.lada.kz/uploads/video/2021_08/1629263017.mp4https://www.lada.kz/uploads/video/2021_08/1629262406.mp4https://www.lada.kz/uploads/video/2021_08/1629270069.mp4