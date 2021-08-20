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ЛАДА.kz » Народные новости

Нет воды! Крик души

Сегодня, 08:37 Просмотров:165
Здравствуйте, уважаемая редакция!

Просим Вас разместить пост от жильцов 5 дома 4 микрорайона.

Наша проблема заключается в том, что на протяжении нескольких лет к нам не доходит питьевая вода, начиная с 9 этажа. Водой мы можем пользоваться только с двух ночи (появляется небольшое давления). Вечером мы приходим с работы и элементарно не можем искупаться, приготовить еду и т.д.

Мы обращаемся в ЖЭК, они отвечают, что просто не хватает давления, и выходом из этой страшной ситуации является покупка общедомового насоса за счёт жителей, так как в смете у них не предусмотрена данная статья расходов. Это нам рассказал инженер ЖЭКа Елена Николаевна.

Так же мы обращались письменно в акимат в августе 2020 года. Имеется заявление. Акимат обещал дать ответ в течение 15 дней, но, к сожалению, ответа так и не последовало.

Мы, жильцы дома № 5, требуем разобраться всем уполномоченным органам с данной проблемой. Жить без воды больше нет сил. Это уже крик души!!!!

Уважаемая редакция, просим Вас отметить аккаунты всех органов, которые могут решить нашу проблему!

https://www.youtube.com/watch?v=K2h1NGrT89M
https://www.youtube.com/watch?v=Tkxlx6PdfpE
https://www.youtube.com/watch?v=8JhtoNNRmmE
https://www.youtube.com/watch?v=lPt6zG83L5U


Видео: https://www.lada.kz/uploads/video/2021_08/1629262532.mp4
https://www.lada.kz/uploads/video/2021_08/1629263017.mp4
https://www.lada.kz/uploads/video/2021_08/1629262406.mp4
https://www.lada.kz/uploads/video/2021_08/1629270069.mp4



Нет воды! Крик души
Нет воды! Крик души
Нет воды! Крик души

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