В нашем доме поселился удивительный сосед.

В наш дом въехал новый сосед. И конечно же сразу же ремонты, переделки. Нанял бригаду, ни один день эту бригаду "Ух"не видели трезвыми, видимо они не выпив хорошенько, не могли приступить к работе. Со второго этажа полетели старая мебель, доски, прямо с галереи, идти по лестнице им было не с руки. Жалею, что не вышла снять на видео как происходило это действо. Делала им замечание, бесполезно. Потом приехала огромная машина и прямо под наше окно, не предупредив, чтобы мы закрыли форточку, вывалили огромную кучу белого мелкого песка и кучу отсева, пыль клубилась в квартире, запылился блок от новенькой сплит-системы. Ну, то что в побелке была вся галерея и грязь тащилась в квартиры к людям, это пустяки. Все лето до сегодняшнего дня эта куча пролежала под нашим окном, чтобы самим выйти покрасить окно, пришлось взяться за лопату и отгребать от окна, сосед был в недоступности. А галерея второго этажа второй месяц до сих пор заставлена мешками со строительным мусором. На уговоры соседей увезти мешки с мусором ответ один-увезу. Сегодня видимо решив больше не сыпать песок мне под окно, решил просто высыпать его на газовую трубу. Сколько он таким образом пролежит неизвестно. Не знаю как там согласно правил техники безопасности при эксплуатации газового оборудования, но все таки в этом доме живут люди в 40 квартирах и все-таки нужно было думать об их безопасности и когда палки с гвоздями летели сверху, где в любой момент могли выскочить дети- тоже. И потом на фото видно как обклеивают спамеры своими объявлениями по утройству на работу на газовой трубе, а подростки ходят и в темноте поджигают эти бумажки, не подумав, на чем она наклеена. Газовики вообще-то должны следить за своим хозяйством. Позвонила 104, диспетчер пояснила мне, что с песком ничего страшного. Но ведь, когда он ссыпался с самосвала с определенной силой труба вся тряслась. Может я что-то лишнее хочу, чтобы был какой-то порядок. Но мне лично это все не нравится.