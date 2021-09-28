«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Сентября
+18...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.91 KZT
  • €1 = 495 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Народные новости

В нашем доме поселился удивительный сосед.

Сегодня, 20:48 Просмотров:11
В наш дом въехал новый сосед. И конечно же сразу же ремонты, переделки. Нанял бригаду, ни один день эту бригаду "Ух"не видели трезвыми, видимо они не выпив хорошенько, не могли приступить к работе. Со второго этажа полетели старая мебель, доски, прямо с галереи, идти по лестнице им было не с руки. Жалею, что не вышла снять на видео как происходило это действо. Делала им замечание, бесполезно. Потом приехала огромная машина и прямо под наше окно, не предупредив, чтобы мы закрыли форточку, вывалили огромную кучу белого мелкого песка и кучу отсева, пыль клубилась в квартире, запылился блок от новенькой сплит-системы. Ну, то что в побелке была вся галерея и грязь тащилась в квартиры к людям, это пустяки. Все лето до сегодняшнего дня эта куча пролежала под нашим окном, чтобы самим выйти покрасить окно, пришлось взяться за лопату и отгребать от окна, сосед был в недоступности. А галерея второго этажа второй месяц до сих пор заставлена мешками со строительным мусором. На уговоры соседей увезти мешки с мусором ответ один-увезу. Сегодня видимо решив больше не сыпать песок мне под окно, решил просто высыпать его на газовую трубу. Сколько он таким образом пролежит неизвестно. Не знаю как там согласно правил техники безопасности при эксплуатации газового оборудования, но все таки в этом доме живут люди в 40 квартирах и все-таки нужно было думать об их безопасности и когда палки с гвоздями летели сверху, где в любой момент могли выскочить дети- тоже. И потом на фото видно как обклеивают спамеры своими объявлениями по утройству на работу на газовой трубе, а подростки ходят и в темноте поджигают эти бумажки, не подумав, на чем она наклеена. Газовики вообще-то должны следить за своим хозяйством. Позвонила 104, диспетчер пояснила мне, что с песком ничего страшного. Но ведь, когда он ссыпался с самосвала с определенной силой труба вся тряслась. Может я что-то лишнее хочу, чтобы был какой-то порядок. Но мне лично это все не нравится.


В нашем доме поселился удивительный сосед.
В нашем доме поселился удивительный сосед.
В нашем доме поселился удивительный сосед.
В нашем доме поселился удивительный сосед.
В нашем доме поселился удивительный сосед.

Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
 
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика