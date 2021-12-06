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ЛАДА.kz » Народные новости

Нам пять лет!

Сегодня, 16:16 Просмотров:0
Уважаемые, друзья! Рады сообщить, что 05.12.2021 года нашему фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - исполнилось 5 лет!
Наш фан-клуб был организован благодаря нам, простым футбольным болельщикам. За эти годы было сделано немало добрых дел. Это и материальная помощь малоимущим семьям, и поздравления ветеранов с праздником 9 Мая, и другие различные акции.
На постоянной основе у нас проходят просмотры матчей клуба "Спартак" (Москва), совместные выезды на матчи любимого клуба, которые подарили нам незабываемые эмоции! Накануне нашего юбилея нами был организован ветеранский турнир 40+, в котором приняли участие такие команды как "Каспий", "Спартак", "Карагия" и наша команда Red&White Aktau. Турнир удался на славу! По словам самих участников турнира, команды подобрались очень ровные и сильные. Матчи прошли в бескомпромиссной борьбе и получились огненными! В полуфинале встречались команды "Спартак" и "Каспий", матч закончился со счётом 7:4 в пользу "Спартака". Во втором полуфинале команда Red&White Aktau со счётом 2:1 победила команду "Каракия". В матче за третье место команда "Каспий" одолела команду "Каракия" со счётом 12:5. В финале наша команда Red&White Aktau победила команду "Спартак" со счётом 7:3 и завоевала главный кубок турнира! Все команды были награждены кубками и памятными призами! Выражаем свою благодарность командам, участвовавшим в турнире! Огромное спасибо, что поддержали нас! Мы это очень ценим! Надеемся, что этот турнир станет традиционным. Также на будущий год приглашаем другие команды принять участие в нашем турнире! Вместе - мы сила!


Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!
Нам пять лет!

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