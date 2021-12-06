Нам пять лет!

Уважаемые, друзья! Рады сообщить, что 05.12.2021 года нашему фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - исполнилось 5 лет!Наш фан-клуб был организован благодаря нам, простым футбольным болельщикам. За эти годы было сделано немало добрых дел. Это и материальная помощь малоимущим семьям, и поздравления ветеранов с праздником 9 Мая, и другие различные акции.На постоянной основе у нас проходят просмотры матчей клуба "Спартак" (Москва), совместные выезды на матчи любимого клуба, которые подарили нам незабываемые эмоции! Накануне нашего юбилея нами был организован ветеранский турнир 40+, в котором приняли участие такие команды как "Каспий", "Спартак", "Карагия" и наша команда Red&White Aktau. Турнир удался на славу! По словам самих участников турнира, команды подобрались очень ровные и сильные. Матчи прошли в бескомпромиссной борьбе и получились огненными! В полуфинале встречались команды "Спартак" и "Каспий", матч закончился со счётом 7:4 в пользу "Спартака". Во втором полуфинале команда Red&White Aktau со счётом 2:1 победила команду "Каракия". В матче за третье место команда "Каспий" одолела команду "Каракия" со счётом 12:5. В финале наша команда Red&White Aktau победила команду "Спартак" со счётом 7:3 и завоевала главный кубок турнира! Все команды были награждены кубками и памятными призами! Выражаем свою благодарность командам, участвовавшим в турнире! Огромное спасибо, что поддержали нас! Мы это очень ценим! Надеемся, что этот турнир станет традиционным. Также на будущий год приглашаем другие команды принять участие в нашем турнире! Вместе - мы сила!