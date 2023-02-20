Боксер из Мангистау Бекзад Нурдаулетов выступит на турнире в Болгарии в составе национальной сборной

20 февраля

Дневная сессия (17:00)

60 килограммов. Ерасыл Танкай - Даниэле Салерно (Италия)



21 февраля

Дневная сессия (17:00)

57 килограммов. Оразбек Асылкулов - Джуд Галлахер (Ирландия)

63,5 килограмма. Ертуган Зейнуллинов - Конде Ойер Ибаррече (Испания)

Вечерняя сессия (22:00)

54 килограмма. Бекзат Алдамжаров - Биллаль Беннама (Франция)

67 килограммов. Темирхан Тезек - Пламен Янков (Болгария)

86 килограммов. Бекзат Танатаров - Картик (Индия)



22 февраля

Дневная сессия (17:00)

75 килограммов. Нурканат Райыс - Доминик Молинаро (Австралия)

+92 килограмма. Камшыбек Кункабаев - Стэн Бертенс (Нидерланды)



23 февраля

Дневная сессия (17:00)

51 килограмм. Кенже Муратулы - Бишвамитра Чонгтхам (Индия)

80 килограммов. Бекзад Нурдаулетов - Артем Агеев (Сербия)

92 килограмма. Абзал Куттыбеков - Артем Иорданян (Грузия)

Вечерняя сессия (22:00)

48 килограммов. Ернур Кайрат - Лука Кублашвили (Грузия)



Международный турнир по боксу - Кубок Странджа-2023 стартовал сегодня, 20 февраля, в Софии (Болгария) и завершится 27 февраля.Казахстанская сборная будет представлена составом, в который вошли боксеры из разных городов страны: Ернур Кайрат (48 кг), Кенже Муратулы (51 кг), Бекзат Алдамжаров (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Ерасыл Танкай (60 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг), Темирхан Тезек (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Бекзад Нурдаулетов (80 кг), Бекзат Танатаров (86 кг), Абзал Қуттыбеков (92 кг), Камшыбек Қункабаев (+92 кг).Отметим, что международный турнир Странджа является традиционным, казахстанцы не первый год участвуют в данном состязании. Кубок Странджа по боксу является одним из старейших турниров. Первый проводился в 1950 году.