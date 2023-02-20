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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:24

Просмотров: 448

Боксер из Мангистау Бекзад Нурдаулетов выступит на турнире в Болгарии в составе национальной сборной

Бекзад Нурдаулетов в составе национальной сборной Республики Казахстан по боксу будет защищать честь Мангистау на международном турнире Кубок Странджа в Болгарии.

Фото из архива
Международный турнир по боксу - Кубок Странджа-2023 стартовал сегодня, 20 февраля, в Софии (Болгария) и завершится 27 февраля.

Казахстанская сборная будет представлена составом, в который вошли боксеры из разных городов страны: Ернур Кайрат (48 кг), Кенже Муратулы (51 кг), Бекзат Алдамжаров (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Ерасыл Танкай (60 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг), Темирхан Тезек (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Бекзад Нурдаулетов (80 кг), Бекзат Танатаров (86 кг), Абзал Қуттыбеков (92 кг), Камшыбек Қункабаев (+92 кг).

Отметим, что международный турнир Странджа является традиционным, казахстанцы не первый год участвуют в данном состязании. Кубок Странджа по боксу является одним из старейших турниров. Первый проводился в 1950 году.

Расписание первых боев казахстанцев (время Астаны).
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